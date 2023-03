19:03

"To nieakceptowalne". Biały Dom zabrał głos w sprawie korespondenta dziennika "Wall Street Journal" zatrzymanego w Jekaterynburgu na Uralu.

Evan Gershkovich został zatrzymany przez rosyjską służbę bezpieczeństwa i oskarżony o szpiegostwo na rzecz USA. Biały Dom wezwał wszystkich swoich obywateli przebywających na terenie Rosji do natychmiastowego opuszczenia tego kraju.

18:32

Od 6 do 10 kwietnia w ponad 100 miastach Niemiec odbędą się marsze wielkanocne, których głównym tematem będzie wezwanie do zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji pokojowych w wojnie Rosji z Ukrainą - poinformował ruch pokojowy Netzwerk Friedenskooperative.

"W tym roku tematem przewodnim marszów wielkanocnych jest poruszająca nas wszystkich wojna ukraińska. Dlatego chcemy w szczególności prowadzić kampanię na rzecz zakończenia sprzecznej z prawem międzynarodowym agresji Rosji na Ukrainę (...). Podczas wielu marszów wielkanocnych rozlegną się głośne apele o zakończenie działań wojennych i negocjacje pokojowe" - czytamy na stronie internetowej Netzwerk Friedenskooperative, wzywającego do udziału w manifestacjach.

17:38

Wywiezione z Ukrainy do Rosji dzieci były tam bite i poddawane przemocy psychologicznej - powiedziała ukraińska rzeczniczka praw dziecka Daria Herasymczuk, cytowana w czwartek przez Radio Swoboda.

"Bardzo często (wywiezione) dzieci są karane za to, że odmawiają mówienia po rosyjsku, odmawiają nauki i śpiewania rosyjskiego hymnu, wstawania podczas rosyjskiego hymnu. Praktycznie wszystkie dzieci mówią, że były bardzo mocno bullingowane, przezywane za to, że są Ukraińcami. Są nawet dzieci, które mówią, że były bite za takie nieposłuszeństwo" - przekazała Herasymczuk.

16:58

"Myśliwce MiG-29, które otrzymaliśmy w drugiej połowie marca od Słowacji, są już wykorzystywane przez ukraińskie siły powietrzne do obrony Charkowa" - poinformowała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Ołena Kondratiuk podczas wystąpienia w parlamencie Słowacji.

"Nieba nad Charkowem bronią już cztery myśliwce przekazane nam w ostatnim czasie przez Słowację. (...) Jestem wam bardzo wdzięczna w imieniu wszystkich Ukraińców, których życie chronią nasze siły powietrzne" - oznajmiła Kondratiuk, zwracając się do słowackich władz i społeczeństwa.

16:31

Korespondent amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal" Evan Gershkovich, zatrzymany w Jekaterynburgu w Rosji, został w czwartek formalnie aresztowany i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych; współpracującego z dziennikarzem prawnika nie wpuszczono na salę sądową - powiadomiła brytyjska stacja BBC.

15:55

Francuska minister sportu Amelie Oudea-Castera przyznała, że zalecenie MKOl dotyczące przywrócenia zawodników z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji w żaden sposób nie przesądza ich udziału w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

"To krok, który w żaden sposób nie przesądza o tym, co zrobimy " - dodała Oudea-Castera nawiązując do ewentualnego występu Rosjan i Białorusinów w Paryżu, ale zaznaczyła, że "to MKOl ustala warunki udziału zarówno sportowców olimpijskich, jak i paraolimpijskich".

15:06

Przebywająca z wizytą na Litwie francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna wezwała w czwartek do dalszego wywierania nacisku na Rosję; oznajmiła, że sytuacja wymaga 11. pakietu sankcji.

"Musimy nadal wywierać presję na rosyjską machinę wojenną" - powiedziała szefowa francuskiej dyplomacji na wspólnej konferencji prasowej z litewskim ministrem Gabrieliusem Landsbergisem. Colonna zaznaczyła, że Rosja nie może wygrać wojny na Ukrainie, a jej agresja musi się skończyć.





14:38

"Wojska rosyjskie próbują przeciąć drogę wjazdową do Bachmutu, trwają tam walki; toczą się one również w centralnej części miasta"- powiedział w czwartek zastępca mera Bachmutu, Ołeksandr Marczenko.

"Wjazd do miasta jest teraz dla ludności cywilnej niemożliwy, ponieważ przy wjeździe trwają walki" - powiedział Marczenko, cytowany przez portal Suspilne.

14:00

Całkowicie zniszczona infrastruktura, zrujnowane i uszkodzone wszystkie budynki, w tym 80 procent domów mieszkalnych - o takiej sytuacji w Awdijiwce, mieście na wschodzie Ukrainy, poinformował w czwartek mer Witalij Barabasz. Zapowiedział, że władze chcą wywieźć pozostające w mieście dzieci.

"Infrastruktura jest całkowicie zniszczona - nic nie funkcjonuje. Ponad 80 procent domów mieszkalnych zostało zniszczonych, nie można ich już odbudować, wyremontować. Można tylko wyburzyć i zbudować na nowo. Teraz nie ocalał już żaden dom" - powiedział mer w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

13:27

Syreny lotnicze w całej Ukrainie, z powodu aktywności rosyjskich myśliwców MIG-31.