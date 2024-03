W poniedziałek przed południem Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi. Dwa pociski wystrzelone z okupowanego Krymu zostały strącone przez obronę powietrzną. Odłamki rakiet raniły co najmniej cztery osoby i zrujnowały zabudowania.

12:29

Rosja prawdopodobnie zdoła obsadzić personelem dwie nowe armie, które zamierza stworzyć w tym roku, ale będą one zmagać się z podobnymi problemami z niewystarczającym przeszkoleniem i wyposażeniem, jak istniejące - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 20 marca minister obrony Siergiej Szojgu ogłosił, iż w 2024 roku Rosja stworzy dwie nowe armie. Mają się one składać z 14 dywizji i 16 brygad. Dodano, że dokładny typ, lokalizacja i skład tych armii nie zostały sprecyzowane, ale najprawdopodobniej będzie to połączenie jednostek zmechanizowanych, pancernych, artyleryjskich i logistycznych oraz istnieje realna możliwość, że te nowe formacje są powiązane z poprzednio ogłoszonymi nowymi jednostkami i planowanym podniesieniem brygad do dywizji.

10:37

Pierwsze informacje mówią o jednej osobie rannej w wyniku ataku na Kijów.