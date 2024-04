Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zniszczyła rosyjski system radiolokacyjny dalekiego zasięgi Niebo-U w obwodzie briańskim w Rosji - powiadomił portal Ukrainska Prawda, powołując się na własne źródła. Radar kontrolował przestrzeń powietrzną rozciągającą się na 700 km w głąb Ukrainy. Wtorek jest 783. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 16.04.2024 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Demonstracja w Kijowie wzywająca do uwolnienia ukraińskich jeńców / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

11:55

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego, który koordynował ataki przy pomocy dronów, wymierzone w miejsca dyslokacji ukraińskich sił zbrojnych i władze obwodu chersońskiego - poinformowała SBU na Telegramie.

"Jednostka specjalna SBU zatrzymała agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego. (Mężczyzna) szpiegował cele cywilne i wojskowe w obwodzie chersońskim pod przykrywką (pracy) taksówkarza. Aby zbierać dane wywiadowcze, rosyjski agent (...) jeździł po mieście własnym samochodem, w którym zainstalował ukryty rejestrator wideo" - czytamy w komunikacie ukraińskiej służby.

11:53

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zniszczyła rosyjski system radiolokacyjny dalekiego zasięgi Niebo-U w obwodzie briańskim w Rosji - powiadomił portal Ukrainska Prawda, powołując się na własne źródła. Radar kontrolował przestrzeń powietrzną rozciągającą się na 700 km w głąb Ukrainy.

Nasi obrońcy zniszczyli zmodernizowany system Niebo-U, który pomagał okupantom wykrywać ukraińskie środki rażenia i wspierał bombowce atakujące ukraińską strefę przygraniczną KAB-ami (korygowanymi bombami lotniczymi) - ujawnili rozmówcy serwisu, pragnący zachować anonimowość.

Według jednego ze źródeł radar, który jest wart 100 mln dolarów, został trafiony siedmioma dronami kamikadze. W rezultacie przestał działać i "zamienił się w durszlak".

Zniszczenie radaru zmniejszyło rosyjskie możliwości wykrywania celów wzdłuż północnej granicy Ukrainy.

Według Ukrainskiej Prawdy jest to już drugi system Niebo-U zniszczony przez 13. zarząd główny kontrwywiadu wojskowego SBU. Pierwszy radar znajdował się w obwodzie biełgorodzkim. Portal przypomniał, że w ostatnim czasie Ukraińcy zneutralizowali także radar Kasta-2E2 w okolicach okupowanego Berdiańska.



11:52

Rosjanie zniszczyli elektrociepłownię Trypilską w obwodzie kijowskim, bo w czasie ostrzału ukraińskiej obronie powietrznej skończyły się pociski - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski amerykańskiej stacji PBS.



Zełenski poinformował, że rosyjskie wojska zastosowały podczas ataku na elektrociepłownię Trypilską 11 pocisków rakietowych. Pierwszych siedem zniszczyliśmy. Cztery zniszczyły Trypilską elektrociepłownię. Dlaczego? Bo mieliśmy zero rakiet. Zakończyły się wszystkie rakiety do obrony elektrociepłowni - przekazał.

Elektrociepłownia Trypilska, która dostarczała ponad 50 proc. energii elektrycznej w obwodzie kijowskim, została zniszczona w ostrzale nocą z 10 na 11 kwietnia.



08:25

Mam nadzieję, że amerykańska pomoc dla Ukrainy będzie zatwierdzona w tym tygodniu, bo Rosjanie przygotowują kontrofensywę na Charków, wschód Ukrainy - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki. Jak dodawał, Ukrainie brakuje teraz amunicji, sprzętu i żołnierzy.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mykoła Kniażycki: Ukrainie brakuje amunicji, sprzętu, żołnierzy

08:24

W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie ostrzelały z artylerii, moździerzy i samolotów około 20 miejscowości w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy; zginęły dwie osoby - poinformował rano szef władz regionalnych Ołeh Syniehubow.



05:40

W 1968 roku widziałem rosyjskie czołgi na ulicach Pragi i nie chcę ich nigdy więcej ich widzieć - powiedział premier Czech Petr Fiala podczas spotkania z prezydentem USA. Dlatego właśnie musimy wspierać Ukrainę tak długo, jak to możliwe" - powiedział Fiala podczas rozpoczęcia spotkania z Bidenem w Gabinecie Owalnym Białego Domu.

Joe Biden również zwrócił uwagę na konieczność pomocy Ukrainie i potencjalne skutki rosyjskiego zwycięstwa.

Tak jak pamiętają Czechy, Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie. I jeśli nie zatrzyma się na Ukrainie, wpływ na NATO byłby znaczący - powiedział Biden, wzywając po raz kolejny Kongres do przyjęcia pakietu środków na wsparcie Kijowa.



05:37

Amerykańska Izba Reprezentantów zajmie się osobnymi pakietami środków na pomoc dla Ukrainy, Izraela, państw regionu Indo-Pacyfiku, a także ustawą pozwalającą na użycie zamrożonych rosyjskich aktywów - poinformował spiker Izby Mike Johnson. Zapowiedź polityka daje nadzieję na uchwalenie pakietu dla Ukrainy przed końcem tygodnia.

Johnson zapowiedział swój plan zajęcia się zalegającą od niemal pół roku sprawą wsparcia dla Ukrainy po poniedziałkowym spotkaniu klubu Republikanów w Izbie.

Jak ogłosił podczas konferencji prasowej, zamiast poddać pod głosowanie przegłosowany w lutym przez Senat opiewający na 95 mld dolarów pakiet łączący środki na wsparcie Ukrainy, Izraela i państw Indo-Pacyfiku, prawdopodobnie jeszcze we wtorek zgłosi osobne projekty dotyczące każdego regionu oraz dodatkowy pakiet zawierający m.in. przepisy umożliwiające wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, czy zamianę pomocy dla Ukrainy w pożyczki i leasing sprzętu. Spiker zasugerował, że do głosowania w Izbie nad tymi ustawami mogłoby dojść w piątek, zaś potem trafiłyby one znów do Senatu.

Według CNN pakiety pomocowe miałyby zawierać podobne kwoty, jak w senackiej wersji projektu, tj. 60 mld na pomoc dla Ukrainy i 14 mld dla Izraela.

Plan Johnsona - nastawiony na obłaskawienie przeciwnych Ukrainie kongresmenów własnej partii - daje nadzieje na odblokowanie trwającego od niemal pół roku impasu w sprawie pomocy dla Ukrainy, choć droga do przyjęcia ustaw wciąż nie jest do końca jasna.