18:36

W nocnym ataku dronów uszkodzone zostały w centrum Rostowa nad Donem budynki, znajdujące się naprzeciwko sztabu Południowego Okręgu Wojskowego - podkreśla w czwartek Radio Swoboda. Sztab ten, koordynujący inwazję na Ukrainę, odwiedzał w sierpniu Władimir Putin. Był tam też w grudniu 2022 r.

17:37

W ubiegłym roku Elon Musk potajemnie nakazał wyłączyć satelitarną sieć internetową Starlink w pobliżu Krymu - informuje CNN. Chciał w ten sposób udaremnić ukraiński atak na rosyjską marynarkę wojenną. Bał się odwetu ze strony Rosji.

17:36

Około 90 procent ukraińskich jeńców wojennych więzionych przez Rosję przeszło przez tortury, gwałty, groźby przemocy seksualnej albo inne formy znęcania - oświadczył Andrij Kostin, prokurator generalny Ukrainy, cytowany przez swoje biuro.

Prokurator podkreślił, że na wszystkich wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terytoriach znajdowane są dowody rosyjskich zbrodni.



17:05

Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU) powiadomiło oligarchę Ihora Kołomojskiego, że jest podejrzany wraz z grupą innych osób o sprzeniewierzenie ponad 9,2 mld hrywien (ponad 232 mln euro), należących do kontrolowanego przez niego w przeszłości Prywatbanku.

17:04

Armia rosyjska nadal formuje oddziały szturmowe i chce zająć Kupiańsk w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - ostrzegł Ołeh Syniehubow, szef administracji obwodu charkowskiego.

Syniehubow, cytowany przez portal Ukrainska Prawda, powiedział, że Rosjanie "będą próbowali okupować Kupiańsk". Wyraził przekonanie, że zamiar ten się nie powiedzie.

16:15

Władze rosyjskie twierdzą, że w obwodzie wołgogradzkim w południowo-zachodniej Rosji zestrzelono samolot bezzałogowy - podała agencja Reutera. Według niektórych doniesień dron atakował bazę wojskową. Obwód wołgogradzki dzieli od frontu na Ukrainie około 400 km - informuje agencja UNIAN.

Niezależny rosyjski kanał Astra na Telegramie podał, że do incydentu doszło w rejonie miejscowości Kotłubań, gdzie znajduje się baza materiałowo-zaopatrzeniowa Południowego Okręgu Wojskowego. Kijów nie skomentował doniesień o incydencie, o który strona rosyjska oskarżyła Ukrainę.



15:52

Na karę 26 lat więzienia skazał rosyjski sąd w tzw. Donieckiej Republice Ludowej (DRL), na okupowanych terytoriach Ukrainy, żołnierza ukraińskiej Gwardii Narodowej Kostiantyna Syczaka - podał rosyjski niezależny portal Nowaja Gazieta.Jewropa.

Źródłem, na które powołuje się portal, jest oficjalny komunikat rosyjskiego Komitetu Śledczego o skazaniu Ukraińca. W komunikacie podano, że Syczak służył jako sanitariusz i kierowca w punkcie medycznym jednego z batalionów 21. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy.

15:51

Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec poinformował, że wie o kilkudziesięciu miejscach na Białorusi, w których przebywają dzieci wywiezione z Ukrainy.

Zaznaczył jednocześnie, że biuro rzecznika praw człowieka Ukrainy nie posiada informacji na temat tego, że białoruskie rodziny rozpoczęły proces adopcji czy wzięcia pod opiekę tymczasową ukraińskich dzieci.



15:50

Od lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji, na skutek eksplozji min i innych ładunków wybuchowych podłożonych przez agresora zginęło już 242 cywilnych mieszkańców Ukrainy, w tym 13 dzieci, a 498 osób zostało rannych - oznajmił przedstawiciel ukraińskiej Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Mykoła Didyk.



15:26

Jeszcze w tym miesiącu możliwe będą pierwsze wspólne, unijne zamówienia w polskich zakładach zbrojeniowych. Polska podpisała z Europejską Agencją Obrony (EDA) "ramowy kontrakt" w sprawie wspólnych zamówień na amunicję 155 mm - dowiedziała się dziennikarka RMF FM w Brukseli. Jak informuje na swoich stronach EDA, agencja podpisała już 8 tego typu umów. Ostatnie 5 takich kontraktów podpisano 5 września. Chodzi o wspólne, unijne zakupy amunicji dla Ukrainy jak i uzupełnienie przez unijne kraje własnych zapasów.

15:21

Siły Zbrojne Ukrainy w środę wyzwoliły tereny w okolicach ważnych miejscowości Robotyne i Werbowe - poinformował w czwartek Ołeksandr Sztupun, rzecznik ukraińskich sił na kierunku taurydzkim, tj. w obwodzie zaporoskim i zachodniej części obwodu donieckiego.

Rzecznik przekazał, że ukraińskie wojska wyzwoliły terytorium na południe od Robotynego i na zachód od Werbowego - pisze Ukrinform.

Również w czwartek ukraińskie MSW poinformowało o zawieszeniu flag Ukrainy w dwóch wsiach w tzw. szarej strefie obwodu charkowskiego. Dotychczas, po wyzwoleniu miejscowości spod rosyjskiej okupacji, wejście do nich było niemożliwe ze względu na zaminowanie terenu. Chodzi o miejscowości Strojiwka i Topoli przy granicy z Rosją.

14:52

Na terenie bazy rosyjskich najemników z Grupy Wagnera w miejscowości Sevare w Mali zauważono co najmniej trzy produkowane w Turcji drony Bayraktar; zdjęcia przedstawiające te bezzałogowce zostały wykonane 30 sierpnia - poinformował niezależny rosyjski portal Insider.

W grudniu ubiegłego roku malijskie media powiadomiły, że rząd w Bamako zakupił dwa tureckie drony. Zdjęcia, które otrzymaliśmy, dowodzą jednak, że maszyn typu Bayraktar jest w Mali więcej i znajdowały się one, przynajmniej do niedawna, w bazie wykorzystywanej przez wagnerowców - oznajmił Insider.

14:51

Zakończyła się aktywna faza manewrów "Bojowe Braterstwo 2023", prowadzonych na sąsiadujących z Polską białoruskich poligonach. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 2,5 tys. żołnierzy z Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Tadżykistanu i Kirgistanu.

14:33

Rzadko wspominanym, ale istotnym czynnikiem spowalniającym ukraińską kontrofensywę przeciwko rosyjskim wojskom jest brak wystarczającej liczby mostów czołgowych - powiadomił amerykański magazyn "Forbes", powołując się na analizę brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI).

Możemy ocenić z całą pewnością, że ukraińskie wojska posiadają tych mostów zbyt mało. Bezpośrednio wpływa to na sposób prowadzenia działań bojowych, o czym świadczy przebieg walk w okolicach Nowodariwki i Riwnopola na pograniczu obwodów zaporoskiego i donieckiego. Cztery ukraińskie brygady musiały tam wstrzymać natarcie, ponieważ dysponowały zaledwie jednym mostem i nie mogły pokonać przeszkody wodnej, przez którą wycofali się Rosjanie - czytamy na portalu "Forbesa".

13:55

Sekretarz stanu USA Antony Blinken obserwował w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy szkolenia z rozminowywania - podała ukraińska telewizja Suspilne. Blinken poinformował, że odwiedził ukraińską straż graniczną w tym regionie.

Szef amerykańskiej dyplomacji pojechał do obwodu czernihowskiego, który graniczy z Rosją i Białorusią, w drugim i ostatnim dniu swojej wizyty na Ukrainie. Zapowiedział tam kolejną pomoc finansową USA, w wysokości 90 mln USD, przeznaczoną na rozminowywanie kraju.

Na kadrach wyemitowanych w telewizji 5. Kanał pokazano spotkanie Blinkena z ekipą rozminowującą w kamizelkach Szwajcarskiej Fundacji na rzecz Rozminowywania (FSD), która działa na Ukrainie.



Wideo youtube

13:48

Zaopatrzenie żołnierzy we wszystko, co jest im potrzebne, "zerowa tolerancja dla korupcji" oraz rozszerzenie międzynarodowej koalicji wokół Ukrainy wymienił w czwartek wśród swoich priorytetów nowy minister obrony Ukrainy Rustem Umierow na ceremonii przedstawienia go pracownikom resortu.

"Cała działalność naszego ministerstwa powinna koncentrować się na wzmocnieniu naszych wojskowych, zaopatrzeniu ich we wszystko, co niezbędne - broń, sprzęt wojskowy, wyposażenie, środki indywidualnej obrony, żywność, ochrona praw żołnierzy, opieka medyczna wysokiej jakości, nieustanne szkolenie i podwyższanie kwalifikacji" - mówił Umierow.

13:47

Przygotowujemy wizytę szefa Agrounii Michała Kołodziejczaka w Brukseli, będzie możliwość spotkania w Brukseli z szefową PE Robertą Metsolą; tematem jest palący problem niekontrolowanego napływu produktów żywnościowych z Ukrainy - poinformował przewodniczący PO Donald Tusk.

Tusk poinformował, że jego formacja napisała list do szefowej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli i przygotowuje wizytę Kołodziejczaka w Brukseli. Nasz partner, szef Agrounii ma w ręku list, który wspólnie przygotowaliśmy i wspólnie przygotowujemy wizytę Michała Kołodziejczaka w Brukseli. Jest to list do szefowej Parlamentu Europejskiego, będzie możliwość waszego spotkania w Brukseli i dotyczy to bardzo palącego problemu, jakim jest ciągle niekontrolowany napływ różnych produktów żywnościowych z Ukrainy - powiedział Tusk.

13:46

Ukraińskie zboże zaczęło być eksportowane przez porty Chorwacji - poinformowała minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko w Bukareszcie podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza. Swyrydenko spotkała się z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem.

Choć jest to niszowy szlak handlowy, to jednak już cieszy się popularnością. Jesteśmy gotowi go rozwijać, poszerzając możliwości korytarza transportowego - powiedziała Swyrydenko.

13:45

Tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę jest możliwy, nie ma mowy o całkowitej blokadzie; prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Bukareszcie podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza o możliwości rozbudowy infrastruktury tak, by ten proces usprawnić - podkreślił w szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Jak dodał prezydencki minister, nie może być jednak mowy o zgodzie na to, by to zboże w sposób pozbawiony regulacji rozlewało się po wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

13:44

Mieszkańcy i właściciele firm na wyspie Phuket w południowej Tajlandii nie kryją wściekłości z powodu rosnącej liczby Rosjan, którzy od początku wojny na Ukrainie osiedlają się na wyspie. Mieszkańcy skarżą się, że przybysze zabierają im miejsca pracy, prowadzą działalność skierowaną wyłącznie do Rosjan, w tym m.in. sieci prostytucji, i nie dają lokalnej społeczności nic oprócz... wzrostu kosztów życia - podaje portal Al-Dżazira.

12:55

Ponad 70 proc. uczestników międzynarodowego badania uważa, że Rosja jest największym zagrożeniem dla pokoju światowego. W czołówce są również inne mocarstwa; podobna liczba respondentów jako największe zagrożenie wskazała Chiny, a połowa - Stany Zjednoczone.

12.15

NATO nie ma żadnych dowodów na to, że szczątki dronów znalezione na terytorium Rumunii to efekt celowego ataku na ten kraj - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

"Nie mamy żadnych informacji wskazujących na celowy atak ze strony Rosji i czekamy na wynik trwającego śledztwa" - powiedział Stoltenberg podczas spotkania z posłami w Parlamencie Europejskim.



11:30

Generał Siergiej Surowikin, były dowódca rosyjskich sił powietrznych i zgrupowania wojsk inwazyjnych na Ukrainie, który został zatrzymany po czerwcowym buncie najemniczej Grupy Wagnera, może objąć stanowisko w strukturach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) - poinformował w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Think tank przytoczył wypowiedź emerytowanego rosyjskiego generała i deputowanego do Dumy Państwowej Wiktora Zawarzina. W jego ocenie Surowikin prawdopodobnie obejmie funkcję w jednym z organów WNP - fasadowej organizacji międzynarodowej utworzonej w 1991 roku w celu utrzymania współpracy Rosji z państwami powstałymi w wyniku rozpadu ZSRR.

11:00

Osiemnaście osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i zaporoskim na południu w ciągu ostatniej doby - poinformowały w czwartek władze obwodowe, prokuratura i policja. Według najnowszych danych szesnaście osób zginęło, a 33 odniosły obrażenia w środę w rosyjskim ataku na centralne targowisko w Kostiantyniwce w obwodzie donieckim - podała rzeczniczka obwodowej policji Ołeksandra Hawryłko w telewizji.

10:00

Generał dywizji Konstantin Ogijenko, który stał na czele 1 Armii Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Specjalnego Przeznaczenia, został oskarżony o przyjęcie łapówki. Co ciekawe, wspomniany związek taktyczno-strategiczny od 2015 roku realizuje zadania obrony powietrznej Moskwy.

09:00

Mieszkańcy kontrolowanego przez Rosję obszaru obwodu donieckiego na Ukrainie otrzymują teraz rosyjskojęzyczne wiadomości lokalne od głównej rosyjskiej stacji telewizyjnej, które prezentują kremlowskie spojrzenie na wojnę - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 4 września Wszechrosyjska Państwowa Kompania Telewizyjna i Radiowa (WGTRK) otworzyła filię w Doniecku i rozpoczęła nadawanie w nieuznawanej na arenie międzynarodowej Donieckiej Republice Ludowej (DRL). Lokalne wiadomości są dostarczane przez kanał Rossija 1 i przedstawiają rosyjskie spojrzenie na wojnę.

07:44

W rosyjskim Rostowie nad Donem doszło w czwartek do eksplozji. Lokalne władze twierdzą, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła dwa drony, ale media publikują filmy z eksplozji i pożarów - informuje portal Ukraińska Prawda.