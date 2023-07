10:40

Militarnie Ukraina byłaby realnym wzmocnieniem NATO - powiedział PAP dr Alina Nyczyk, politolog z Uniwersytetu w Manchesterze.

Przypomina jednak, że o przyjęciu do NATO nie decydują tylko kryteria militarne, lecz także polityczne, a w na tym polu Ukraina ma pewne problemy.

Kluczową kwestią, jeśli chodzi o przyjmowanie nowych członków jest to, czy wejście danego państwa wzmocni sojusz i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie. Patrząc na Ukrainę w tym kontekście, to jej przyjęcie wzmocniłoby bezpieczeństwo w Europie - mówi dr Nyczyk.

Tym, co Ukraina może wnieść do NATO jest realne doświadczenie bojowe sił zbrojnych, które zostało nabyte w długiej walce z dużo silniejszym przeciwnikiem. Ukraińska armia byłaby najbardziej doświadczoną bojowo armią w NATO. Pamiętajmy, że Ukraina już od dziewięciu lat zmaga się z Rosją, z czego przez półtora roku odpierając pełnowymiarową inwazję. To doświadczenie, znajomość rosyjskiej taktyki i strategii byłyby bardzo przydatne dla NATO - wyjaśnia.

Wskazuje, że dzięki szkoleniom wojska w krajach NATO, dzięki uzbrojeniu otrzymywanemu od krajów sojuszu, ukraińskie siły zbrojne mają już doświadczenie w operowaniu NATO-wskim sprzętem, dostosowały się do NATO-wskich standardów dowodzenia czy bezpieczeństwa. Stąd też jak przypomina, zarówno ukraińscy politycy, jak i prezydent USA Joe Biden czy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg sugerują, że Ukraina mogłaby zostać przyjęta bez planu drogi do członkostwa - Membership Action Plan.

Dr Nyczyk przyznaje jednak, że dopóki trwa wojna z Rosją, wejście Ukrainy do NATO jest mało realne. Może się to zdarzyć dopiero wtedy, jeśli Rosja będzie wystarczająco słaba albo demokratyczna - mówi.

Żeby wejść do NATO nie tylko ważne są siły zbrojne, ale też kryteria polityczne, takie jak przestrzeganie standardów demokratycznych, gospodarka rynkowa, cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi, a ze spełnieniem niektórych z nich Ukraina ma problemy - zwraca uwagę.

Politolog z Uniwersytetu w Manchesterze wskazuje na korupcję, zarówno w kraju jako całości, jak i w siłach zbrojnych, pogorszenie się w efekcie wojny standardów demokratycznych, a także na konieczność przyjęcia szeregu aktów prawnych. Chodzi np. ustawę o reformie służby bezpieczeństwa, która czeka na drugie czytanie już od dwóch lat, ustawę o tajemnicy państwowej, ustawę o cywilnej kontroli nad systemem bezpieczeństwa i obrony, więc tej pracy domowej do odrobienia jest dużo - wyjaśnia.

10:22

Do dziewięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na ukraiński Łyman w obwodzie donieckim - podaje Kyiv Independent.

W ostrzale 12 osób zostało rannych.

Do ataku doszło wczoraj rano.