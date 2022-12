Rosyjska gospodarka będzie miała coraz większe trudności z dalszym finansowaniem wojny z Ukrainą - ocenia dziennik "De Telegraaf". Zdaniem holenderskiej gazety właśnie dlatego Władimir Putin zasugerował w niedzielę rozpoczęcie negocjacji. Walki na Ukrainie koncentrują się wokół położonego na wschodzie kraju miasta Bachmut; Rosjanie inicjują tam częste ataki na małą skalę - ocenia w codziennej aktualizacji wywiadowczej ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Najważniejsze wydarzenia związane z 307. dniem wojny w Ukrainie zbieramy dla Was w naszej relacji z 27.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Żołnierz ukraiński na posterunku w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

11:46

W położonej w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i okupowanej przez wojska rosyjskie Makiejewce zastrzelono 8-osobową rodzinę, w tym czworo dzieci. Władze okupacyjne twierdzą, że zabójcy to pospolici przestępcy i zostali już schwytani. Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola, uważa jednak, że za zbrodnię odpowiadają członkowie Grupy Wagnera - podała Ukraińska Prawda.

11:44

Rosyjska gospodarka będzie miała coraz większe trudności z dalszym finansowaniem wojny z Ukrainą - ocenia dziennik "De Telegraaf". Zdaniem holenderskiej gazety właśnie dlatego Władimir Putin zasugerował w niedzielę rozpoczęcie negocjacji.

"Putin coraz trudniej łapie oddech" - uważa największy dziennik Holandii i twierdzi, że wynika to z tego, iż "skarbiec wojenny powoli się opróżnia".

Gazeta zaznacza jednocześnie, że Kijów i Moskwa wierzą we własne zwycięstwo i to powoduje, że na prawdziwe negocjacje na razie nie ma co liczyć.

10:39

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką w Sankt Petersburgu.