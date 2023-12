Ukraińskie siły powietrzne poinformowały w niedzielę rano o strąceniu 20 dronów bojowych Shahed i pocisku kierowanego Ch-59, którymi nocą rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Rakieta Iskader miała nie osiągnąć swojego celu. Strona rosyjska kontynuuje operacje w przestrzeni informacyjnej mające na celu dyskredytację i podzielenie politycznego i wojskowego kierownictwa Ukrainy - podkreśla w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Drony zaatakowały obwód rostowski na południu Rosji, celem części bezzałogowców najprawdopodobniej było lotnisko wojskowe - poinformował w niedzielę niezależny rosyjski serwis Meduza. Niedziela, 17.12.2023 r. to 662. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

12:10

Drony zaatakowały obwód rostowski na południu Rosji, celem części bezzałogowców najprawdopodobniej było lotnisko wojskowe - poinformował w niedzielę niezależny rosyjski serwis Meduza.

Rosyjski resort obrony przekazał w niedzielę rano, że nocą obrona powietrzna strąciła 35 ukraińskich bezzałogowców w obwodzie wołgogradskim, lipieckim i rostowskim. Strona ukraińska nie odniosła się do tych doniesień.

Meduza napisała, że był to pierwszy atak dronów na ten region. Gubernator obwodu rostowskiego Wasilij Gołubiew poinformował media o zmasowanym ataku dronów w okolicy miasta Mrozowsk. Według niego "większość dronów została zniszczona".

11:46

Sytuacja na granicy z Białorusią pozostaje w pełni opanowana, nie ma zagrożenia ponownej rosyjskiej ofensywy z tego kierunku - przekazał rzecznik ukraińskiej straży granicznej, Andrij Demczenko.

"Nie odnotowujemy przemieszczania się sprzętu ani przemieszczania się personelu z jakichkolwiek jednostek na drugą stronę granicy" - przekazał.

11:32

"To, co niemiecki kanclerz Olaf Scholz zrobił na szczycie (UE), aby usunąć groźbę węgierskiego weta, przejdzie do historii jako akt niemieckiego przywództwa w interesie Europy".

Kanclerz "zdobył w tym tygodniu wiele szczerego i zasłużonego podziwu w sercach Ukraińców", powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba dziennikowi "Bild".

"Scholz poprosił premiera Węgier Viktora Orbána o opuszczenie sali (na czas podejmowania decyzji o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą), co umożliwiło głosowanie w interesie Ukrainy", przypomina portal dziennika "Bild".

10:36

Rosyjskie wybory prezydenckie na okupowanych obszarach Ukrainy na pewno nie będą wolne ani uczciwe, a rosyjska administracja na różne sposoby zapewni Władimirowi Putinowi znaczące zwycięstwo w tych obwodach - oceniło w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 11 grudnia rosyjska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że głosowanie w wyborach prezydenckich w marcu 2024 r. obejmie obwody doniecki, ługański, chersoński i zaporoski na Ukrainie. W tych obwodach odbyły się już rosyjskie wybory regionalne we wrześniu 2023 roku.

Oceniono, że podobnie jak było w przypadku wyborów regionalnych, jest niemal pewne, że głosowanie w wyborach prezydenckich w regionach kontrolowanych przez Rosję nie będzie ani wolne, ani uczciwe.

10:16

Rosyjskie wojska będą stosować przeciwko Ukrainie więcej dronów i mniej rakiet - prognozuje w niedzielę Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych. Jak podkreśla, trwają dostawy irańskich bezzałogowców bojowych do Rosji.

Na wielkość rosyjskich zapasów dronów wskazuje intensywność przeprowadzania ataków - powiedział Ihnat, cytowany przez portal RBK-Ukraina. Jeśli drony będą częściej wykorzystywane, to znaczy, że mają ich więcej. Produkują u siebie i nadal otrzymują je od Iranu - przekazał rzecznik.

Ihnat zaznaczył, że niedawno rosyjska armia wykorzystała rekordową liczbę dronów Shahed - 75 bezzałogowców leciało w stronę Kijowa.

Najprawdopodobniej wróg będzie wykorzystywać więcej dronów, a mniej rakiet - czytamy.

Minionej nocy rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 20 dronami typu Shahed. Wszystkie bezzałogowce strącono. Drony skierowano na Chersoń i Starokonstantynów w obwodzie chmielnickim, gdzie mieści się lotnisko

10:08

"Walka ukraińskiej armii na lewym brzegu obwodu chersońskiego jest trudna, ale postępuje" - przekazała rzeczniczka wspólnego centrum prasowego ukraińskiej armii walczącej na południu, Natalia Humenyuk.

09:53

Coraz bardziej widoczne na Zachodzie "zmęczenie Ukrainą" jest problemem, który zachodni przywódcy sami wyhodowali, przedstawiając konflikt jako łatwiejszy do wygrania niż jest w rzeczywistości i nie udzielając jej większej pomocy - pisze w niedzielę brytyjski dziennik "Financial Times".

Autor komentarza, Martin Sandbu, przypomina, że przestrzegał przed "zmęczeniem Ukrainą" dwa miesiące po rosyjskiej inwazji i wobec tego trwałość zachodniego wsparcia moralnego, finansowego i militarnego jest zaskakująca, ale to zmęczenie dopadło w końcu wszystkich. Zaznacza, że nie zmienia tego decyzja przywódców UE o otwarciu negocjacji członkowskich z Ukrainą, bo to, iż jej podjęcie nie było łatwe, właśnie dowodzi tego zmęczenia.

09:10

Rosja przeprowadziła 174 ataki na 21 miejscowości obwodu zaporoskiego - poinformował szef administracji obwodu zaporoskiego Jurij Małaszko.

Na Telegramie Małaszko pokazał zdjęcia zniszczeń po rosyjskim ataku.

09:02

Strona rosyjska kontynuuje operacje w przestrzeni informacyjnej mające na celu dyskredytację i podzielenie politycznego i wojskowego kierownictwa Ukrainy, w tym prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i naczelnego dowódcy gen. Wałerija Załużnego - podkreśla w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Analitycy zwracają uwagę, że według raportu opublikowanego przez organizację Digital Forensic Research Lab (DFRLab) przedstawiciele strony rosyjskiej stworzyli tysiące fałszywych kont mających na celu oczernianie ówczesnego ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa. Według organizacji fałszywe konta na platformie TikTok w siedmiu językach oskarżały Reznikowa o zakup luksusowych dóbr i sugerowały, że polityk, jak ukraiński rząd w ogóle, bogaci się na wojnie.

08:56

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o strąceniu i przechwyceniu minionej nocy 33 bezzałogowców na terenie obwodów lipieckiego, rostowskiego i wołgogradzkiego. O atak oskarżono Kijów. Strona ukraińska nie skomentowała tych doniesień.

08:50

Siły powietrzne strąciły 20 z 20 dronów bojowych zastosowanych przez rosyjską armię i pocisk Ch-59, zaś rakieta Iskander, którą również nocą wystrzelili Rosjanie, "nie osiągnęła swojego celu" - czytamy w komunikacie.

Cele powietrzne zniszczono w granicach obwodów odeskiego, chersońskiego, zaporoskiego i chmielnickiego.

W obwodzie odeskim w wyniku upadku odłamków strąconego drona zginęła jedna osoba.