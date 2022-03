Dziś 16. Dzień wojny w Ukrainie. Wojska Rosji próbują otoczyć Kijów. Zaatakowano także lotniska w Łucku i Iwano-Frankowsku. Szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko przekazał, że Rosjanie porwali Iwana Fedorowa - mera Melitopola. Coraz trudniejsza sytuacja panuje w Mariupolu – brakuje leków, wody i żywności. Władze tego miasta przekazały, że zginęło już ponad 1,5 tys. ludzi. Z medialnych doniesień wynika, że Białoruś szykuje się do inwazji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił zdalnie przed polskim parlamentem. "Nie zostaliśmy sami z wrogiem. Polacy są z nami" - powiedział Wołodymyr Zełenski. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, zdjęcia i filmy, a także reakcje świata znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 11.03.2022r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Członkowie Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy podczas szkolenia z posługiwania się bronią. Charków. / VASILIY ZHLOBSKY / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

POPRZEDNIA RELACJA: Zginął rosyjski generał. Koncentracja wojsk wokół Kijowa i Mariupola

Najważniejsze informacje w skrócie:

20:02

Cytat Jesteśmy gotowi na to, że Białorusini przyłączą się do rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. oświadczył szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow

20:00

Senat ponownie skierował do rozpatrzenia przez komisje ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Wcześniej kontrowersje wzbudziło głosowanie jednej z poprawek. Poprawka ta zakładała m.in. wykreślenie przepisu o tzw. bezkarności urzędniczej za złamanie dyscypliny finansów publicznych w czasie wojny.

19:45

Szef ukraińskich kolei państwowych Ołeksandr Kamyszyn zaapelował do Białorusinów o to, by sabotowali przewożenie na Ukrainę białoruskich sił zbrojnych.

Cytat Zwracam się do Białorusinów. Kolejarzy, kołchoźników, ludzi innych zawodów, cywilów i wojskowych. Nasz wywiad mówi, że dziś wasze wojska są wysuwane w stronę Ukrainy. Proszę was, wiemy, że wśród was są jeszcze uczciwi ludzie. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, by powstrzymać wasze wojska. Słowem i czynem. zaapelował Kamyszyn

19:32

Jesteśmy gotowi na to, że Białorusini przyłączą się do rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie - oświadczył szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. "Utrzymujemy sytuację pod kontrolą. Zdajemy sobie sprawę, że dla nas to jest niebezpieczna sytuacja, jeśli Białorusini dołączą się do Rosji, ale jesteśmy na to gotowi" - powiedział, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

19:26

Publikujemy reporterskie notatki z ostatnich chwil przed rosyjską inwazją na Ukrainę i pierwszych dni wojny. Z perspektywy ludzi i ich emocji. Autorami są Patryk Michalski z Wirtualnej Polski i Mateusz Chłystun z RMF FM, którzy od początku roku spędzili blisko miesiąc w Ukrainie.

19:24

Cytat To, jak Polska przyjęła ukraińskich uchodźców, i z jak wielką serdecznością to zrobiła to wielkie osiągnięcie, Niemcy zrobią to samo. powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz, po nieformalnym szczycie UE w Wersalu

19:10

Twierdzenia Kremla, że na Ukrainie jest amerykański program broni biologicznej, to prowokacja - powiedziała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ostrzegła, że to Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej.

19:03

W schronie na terenie meczetu w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy ukrywa się prawie 90 obywateli Turcji, w tym ponad 30 dzieci - poinformował Petro Andriuszczenko, doradca mera Mariupola.

19:02

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Rosja nasili terrorystyczne metody prowadzenia wojny, a także ataki rakietowe i bombardowania infrastruktury cywilnej - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

19:01

Bombardowanie szpitala w ukraińskim Mariupolu było zbrodnią wojenną i Putin stanie za nią przed sądem - ocenia Christine Van den Wyngaert, wieloletnia sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze. W jej ocenie sama inwazja na Ukrainę jest "największą zbrodnią" rosyjskiego prezydenta.

19:00

W Odessie, pomimo opadów śniegu, ludzie nadal wypełniają workami piaskiem z lokalnych plaż. Wszystko po to, aby wzmocnić miasto na wypadek ataku Rosjan.

18:58

Zakaz importu z Rosji stali i żelaza, a także towarów luksusowych. Koniec inwestycji unijnych koncernów w rosyjskim sektorze energetycznym. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o uruchomieniu od jutra czwartej transzy unijnych restrykcji dla Rosji.

18:45

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy wezwała w mediach społecznościowych do zablokowania wszystkich lądowych korytarzy transportowych z Rosją.

18:39

Prawie 6 tys. obywateli Rosji, których wybuch wojny na Ukrainie zastał podczas wczasów na Kubie, wciąż nie może opuścić wyspy. To efekt zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych przez UE i Kanadę po inwazji Rosji na Ukrainę.

18:30

Sześć ciężarówek KamAZ ze znakami "V" porusza się wzdłuż obwodnicy Homla na północy - podaje MotolkoHelp.

18:22

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock ostrzegła przed natychmiastową rezygnacją z importu gazu i ropy z Rosji. Taki krok spowodowałby, że już "za kilka tygodni zabrakłoby prądu i ciepła" w Niemczech i Europie, a taki chaos byłby na rękę Putinowi - podkreśliła polityk, cytowana przez portal Tagesschau.

18:10

Rosja ma do dyspozycji ok. 90 proc. swoich sił bojowych, zaś Ukraina "nieco poniżej" 90 proc., ale przewaga liczebna jest po stronie Rosjan - ocenił wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Dodał, że piątkowe uderzenia na lotniska w Iwano-Frankiwsku i Łucku miały na celu uniemożliwienie korzystania z pasów startowych przez ukraińskie siły powietrzne.

17:59

Na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy przebywa ok. 500 rosyjskich żołnierzy uzbrojonych w broń automatyczną, pracownicy obiektu są w złym stanie psychicznym - poinformował szef ukraińskiego koncernu Enerhoatom Petro Kotin. Jak przekazał Kotin, rosyjskie siły powiedziały ukraińskiemu personelowi, że elektrownia należy teraz do rosyjskiego koncernu Rosatom.

17:55

10 osób, w tym 3 dzieci zginęło ostatniej doby w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował przedstawiciel lokalnej policji. Od początku rosyjskiej inwazji do w obwodzie charkowskim zginęło 201 cywilów, w tym 11 dzieci - napisał na Facebooku Serhij Bołwinow, szef wydziału śledczego policji w tym regionie.

17:47

W liście otwartym wystosowanym do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen ukraińskie ministerstwo kultury i tamtejsze media apelują do Unii Europejskiej o zablokowanie rosyjskich kanałów telewizyjnych w Europie - informuje agencja Interfax-Ukraina.

17:44

Kanada wprowadzi nowe sankcje wobec Rosji, które obejmą pięciu wysokich rangą urzędników rosyjskich oraz 32 podmioty rosyjskiego sektora obronnego; te osoby i podmioty są współodpowiedzialne za rosyjską inwazję na Ukrainę - poinformował premier Justin Trudeau.

17:42

Firma Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) ogłosiła 9 marca 2022 r. decyzję o zawieszeniu wszystkich planowanych inwestycji na terenie Federacji Rosyjskiej. Firma nie będzie wprowadzać nowych produktów na rosyjskim rynku, zaprzestanie też inwestycji handlowych, badawczych i produkcyjnych. Firma wdrożyła także plany ograniczenia swojej produkcji w Rosji w związku z zaburzeniami łańcucha dostaw oraz zmieniającym się środowiskiem regulacyjnym.

17:41

Rosyjski prezydent Władimir Putin jest wściekły z powodu niedokładnych danych wywiadowczych, które dostał przed inwazją na Ukrainę, ale otrzymał je, bo Federalna Służba Bezpieczeństwa obawiała się podania mu prawdziwych informacji - pisze brytyjski dziennik "The Times".

17:33

W ciągu 12 dni blokady miasta i ostrzałów Rosjanie zabili 1582 mieszkańców Mariupola - poinformowały władze miasta położonego na południowym wschodzie Ukrainy. "Nigdy nie zapomnimy i nigdy nie wybaczymy tej zbrodni przeciwko ludzkości, przeciwko Ukrainie, przeciwko Mariupolowi!" - napisała mariupolska rada miejska na Telegramie.

17:31

17:26

Sojusznicy są zjednoczeni w ramach NATO; będziemy chronić Polskę i bronić każdego cala terytorium sojuszniczego - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w polskim Sejmie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - zapewnił Polaków.

17:24

Od 24 lutego granicę polsko-ukraińską przekroczyło do piątku 1,54 mln osób - poinformowała straż graniczna.

17:23

Według ukraińskich wojskowych i urzędników Białoruś przygotowuje się do inwazji na Ukrainę. Może do niej dojść już w piątek przed godz. 21 czasu kijowskiego (godz. 20 czasu polskiego) - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się m.in na anonimowe źródła.

17:18

Tekturowe kamizelki, osłony czołgów z wytłoczek po jajkach. Według Ukraińców, rosyjska armia jest bardzo źle wyposażona i skorumpowana. Szczegóły opisał w liście do ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu szef ukraińskiej Narodowej Agencji ds. Przeciwdziałania Korupcji (NACP) Ołeksandr Nowikow.

17:09

Wołodymyr Zełenski wystąpił zdalnie podczas uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów.

17:00

Do zablokowanego przez Rosjan Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy zmierza osiem ciężarówek z pomocą humanitarną, ale nie wiemy, czy zdołamy dowieźć ładunek na miejsce - powiedział doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko.

16:59

Jesteśmy gotowi przyjąć kolejne sankcje na Rosję, wszystkie możliwości pozostają otwarte - powiedział prezydent Emmanuel Macron po zakończeniu nieformalnego unijnego szczytu w podparyskim Wersalu. Podkreślił, że szczegóły na temat dodatkowych sankcji znajdą się w oświadczeniu grupy G7, które zostanie wydane za kilka godzin.

16:56

Nie zostaliśmy sami z wrogiem. Polscy bracia i siostry są z nami - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk online przemawiał przed polskim parlamentem.

16:55

Wierzę, że Ukraina obroni się przed rosyjską agresją, że dołączy do UE. Będziemy jako Polska ją w tym zawsze wspierać - powiedział prezydent Andrzej Duda.

16:53

Przyjęliśmy już ponad 1,5 mln uchodźców, jako Europa musimy przyjąć wszystkich, którzy uciekają z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy - podkreślił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodał, że to wielka, historyczna odpowiedzialność.

16:50

Wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhen Jenin, cytowany przez Reutersa, że Rosja robi wszystko, by wciągnąć Białoruś w wojnę. Odniósł się w ten sposób do zorganizowanego przez Rosjan i przeprowadzonego z kierunku Ukrainy ataku na białoruską miejscowość.

16:44

Wołnowacha w obwodzie donieckim po rosyjskim ostrzale.

16:41

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem o dalszym wsparciu dla obronności Ukrainy i zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. "Odbyłem merytoryczną rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Przekazałem mu swoją ocenę sytuacji na polu walki i poinformowałem o zbrodniach Rosji na ludności cywilnej. Uzgodniliśmy dalsze kroki w celu wsparcia obronności Ukrainy i zaostrzenia sankcji wobec Rosji" - czytamy we wpisie.

16:40

Zakażemy importu owoców morza, alkoholu i diamentów z Rosji. Razem z G7 i UE zawiesimy normalne stosunki handlowe z Rosją. Rosja nie będzie mogła korzystać z pożyczek z MFW i Banku Światowego; zakażemy też eksportu towarów luksusowych do Rosji - przekazał prezydent USA Joe Biden. Rosja zapłaci wysoką cenę, jeśli użyje broni chemicznej - dodał.

16:38

Relacja dziennikarza RMF FM Mateusza Chłystuna z Iwano-Frankowska.

Relacja Mateusza Chłystuna z Iwano-Frankowska RMF FM

16:37

Cytat Ataki ze strony rosyjskich najeźdźców mają znamiona ludobójstwa. Musimy zrobić wszystko, żeby odpowiedzieli za to przed międzynarodowymi trybunałami. powiedział prezydent Andrzej Duda

16:36

Ukraińskie wojsko nie planowało i nie planuje podejmować żadnych agresywnych działań przeciwko Republice Białoruś - przekazała w komunikatorze Telegram Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), po tym, gdy rosyjskie samoloty ostrzelały białoruską miejscowość na granicy z Ukrainą.

16:34

Żołnierz ukraińskiej Gwardii Narodowej w Mikołajowie zlikwidował ogniem z karabinu maszynowego rosyjskiego snajpera, który znajdował się w odległości ponad kilometra - przekazała na Facebooku Gwardia Narodowa Ukrainy.

16:26

Uważam, że tę wojnę już przegraliśmy - powiedział na konferencji prasowej w Kijowie rosyjski pilot, podpułkownik Maksim Krisztop, wzięty do niewoli przez Ukraińców.

16:18

Rosjanie porwali Iwana Fedorowa - mera miasta Melitopol na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował w serwisie Telegram doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. "Właśnie w Melitopolu 10-osobowa grupa okupantów porwała mera miasta Iwana Fedorowa, który odmówił współpracy z wrogiem" - napisał Heraszczenko. Podczas porwania nałożono merowi na głowę plastikową torbę.

16:15

Rosyjskie samoloty ostrzelały białoruską miejscowość na granicy z Ukrainą - poinformowało dowództwo sił powietrznych Ukrainy. Oceniono, że jest to prowokacja mająca na celu wciągnięcie sił zbrojnych Białorusi w wojnę przeciwko Ukrainie.

16:10

Kijów jest gotowy do walki - przekazał w piątek na Twitterze doradca administracji prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. W stolicy jest całe przywództwo polityczne kraju; żołnierze w punktach kontrolnych czekają z naładowaną bronią - napisał.

16:04

Kijów jest gotowy do walki - przekazał na Twitterze doradca administracji prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. W stolicy jest całe przywództwo polityczne kraju; żołnierze w punktach kontrolnych czekają z naładowaną bronią - napisał.

16:00

Dotychczas w działaniach zbrojnych na Ukrainie wywołanych rosyjską inwazją zginęło 564 cywilów, w tym 41 dzieci - poinformowało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). Na skutek działań wojennych 982 cywilów zostało rannych - dodano.