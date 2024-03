Dyskusja wywołana słowami prezydenta Francji Emmanuela Macrona na temat możliwości wysłania wojsk lądowych na Ukrainę odsłania różnice pomiędzy sojusznikami Kijowa w postrzeganiu działań wojennych - ocenia dziennik "Le Monde". Ołena Zełenska i Julia Nawalna zostały zaproszone do udziału w czwartkowym orędziu o stanie państwa prezydenta USA Joe Bidena. Obie odmówiły - ujawnił dziennik "New York Times". Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

14:48

Sąd w obwodzie moskiewskim skazał w środę na siedem lat kolonii karnej dziennikarza Romana Iwanowa oskarżonego o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji ("fake newsów") o działaniach armii rosyjskiej. Powodem oskarżeń były m.in. komentarze Iwanowa na temat zbrodni w ukraińskiej Buczy.

O wyroku poinformował niezależny portal Mediazona.

50-letni Iwanow, dziennikarz kanału RusNews na Telegramie, przebywa w areszcie śledczym blisko rok - od kwietnia 2023 roku. W trakcie procesu nie przyznał się do winy. "Jestem dziennikarzem i moim zadaniem jest dostarczanie czytelnikom informacji. Tak właśnie robię. O tym, czy podrywają one autorytet wojskowych, czy też nie, decyduje już ta osoba, która przeczytała i przeanalizowała informacje" - mówił dziennikarz na jednej z rozpraw.

W marcu 2022 r. i w kwietniu 2023 r. Iwanow opublikował na swoim koncie na Telegramie komentarze na temat zbrodni na ludności cywilnej w podkijowskiej Buczy, popełnionych w czasie, gdy miejscowość tę okupowały wojska rosyjskie. W aktach jego sprawy karnej śledczy wymieniają też komentarz Iwanowa z października 2022 r., zamieszczony w popularnym serwisie społecznościowym VKontakte.

14:38

Dyskusja wywołana słowami prezydenta Francji Emmanuela Macrona na temat możliwości wysłania wojsk lądowych na Ukrainę odsłania różnice pomiędzy sojusznikami Kijowa w postrzeganiu działań wojennych - ocenia dziennik "Le Monde" w komentarzu w środę.

Słowa Macrona o możliwości wysłania wojsk lądowych na Ukrainę wywołały wstrząs we wspólnocie krajów sojuszniczych Ukrainy. "Le Monde" ocenia, że była to kwestia, o której nie zamierzano mówić publicznie, jednak "prezydent Francji uczynił to celowo, chcąc wsadzić kij w mrowisko". Reakcje unaoczniły "głębokie różnice kultury strategicznej wśród sojuszników i ich podejścia do wojny" - zauważa dziennik.

Gazeta wybija - jak to określa - "gafy": incydent z przechwyceniem przez Rosję wysokiej rangi niemieckich dowódców wojskowych, jak również słowa kanclerza Olafa Scholza na temat obecności na Ukrainie wojskowych brytyjskich i francuskich w związku z dostarczonymi przez te kraje pociskami dalekiego zasięgu. Według "Le Monde" oba te incydenty "mówią coś o Niemczech i ich przywódcach"; a ich stosunek do wojny "nawet ociera się o zaprzeczenie". Dziennik podkreśla, że "wątpliwości i udręki Niemiec nie są sekretem dla Władimira Putina".

11:35

Na pokładzie zatopionego we wtorek rosyjskiego okrętu patrolowego "Siergiej Kotow" zginęło co najmniej 7 marynarzy, a rannych zostało 27 - poinformował wywiad wojskowy Ukrainy HUR. Wcześniejsze doniesienia mówiły o 7 zabitych i 6 rannych.

10:02

Ołena Zełenska i Julia Nawalna zostały zaproszone do udziału w czwartkowym orędziu o stanie państwa prezydenta USA Joe Bidena. Obie odmówiły - ujawnił dziennik "New York Times".

Uczestnictwo w wystąpieniu Bidena obu tych kobiet, postrzeganych jako symbole oporu wobec dyktatora Rosji Władimira Putina, byłoby bardzo mocnym sygnałem wysłanym przez prezydenta do połączonych izb Kongresu. Te plany głowy państwa nie zostaną jednak zrealizowane - podał "NYT".

Władze w Kijowie odmówiły ze względu na trudności z pogodzeniem przez Zełenską terminów różnych wydarzeń, w których miałaby wziąć udział. Z kolei Julia Nawalna tłumaczyła się zmęczeniem i chęcią odpoczynku po niedawnych trudnych przeżyciach związanych ze śmiercią jej męża.

08:22

Ponad połowa Niemców jest przeciwna dostarczeniu Ukrainie rakiet manewrujących Taurus, z czego prawie jedna trzecia wyraża sprzeciw wobec możliwości wysłania jakiejkolwiek broni - wynika z sondażu YouGov przeprowadzonego na zlecenie agencji dpa.

58 proc. uczestników badania popiera sprzeciw kanclerza Olafa Scholza wobec planów dostarczenia zmagającej się z rosyjskim agresorem Ukrainie nowoczesnych systemów rakietowych o zasięgu do 500 km. 31 proc. wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek dostaw niemieckiej broni na Ukrainę.

08:20

Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 38 z 42 dronów użytych przez armię rosyjską w atakach przeprowadzonych w nocy z wtorku na środę. Jak podały ukraińskie Siły Powietrzne, Rosjanie użyli także pięciu rakiet S-300.

W nocy ogłaszano alarm przeciwlotniczy ze względu na zagrożenie pociskami balistycznymi w południowych i wschodnich regionach Ukrainy.