Premier Włoch Mario Draghi, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkają się dziś w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rano dotarli tam pociągiem z Polski. "Zadaniem numer jeden jest przyspieszenie przywracania pokoju" - powiedział w nocy Zełenski. Trwa szturm na Siewierodonieck. W nocy Rosjanie ostrzelali Sumy. Joe Biden oskarżył koncerny paliwowe o uzyskiwanie dodatkowych i nieusprawiedliwonych gigantycznych dochodów. Najważniejsze wydarzenia ze 113. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w naszej relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Emmanuel Macron, Olaf Scholz i Mario Draghi dotarli do Kijowa / PAP/EPA

09:58

Celem wizyty jest zapewnienie Ukrainy, "że pomoc, którą organizujemy, finansowa, humanitarna, ale także w zakresie broni, będzie kontynuowana" - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz, cytowany przez telewizję ARD. Scholz ponownie podkreślił, że pomoc ta będzie udzielana tak długo, jak będzie to konieczne "dla walki Ukrainy o niepodległość".

09:53

W nocy rosyjska rakieta wystrzelona z powietrza uderzyła w przedmieście miasta Sumy na północy Ukrainy, zabijając czterech i raniąc sześciu ludzi - poinformował szef władz obwodu sumskiego Dmytro Żywycki.



Powiedział, że kolejny atak rakietowy uderzył w czwartek o 5 rano w miasto Dobropole, które leży przy granicy z Rosją, a następnie zza granicy wystrzelono w kierunku miasta 26 pocisków moździerzowych.

09:50

Trwa rosyjski szturm na Siewierodonieck w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy; Rosjanie niszczą miasto i okolice, starając się je zdobyć, nie bacząc przy tym na własne straty w ludziach - ogłosił szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

"Wróg naciska na Siewierodonieck. Szturm na miasto trwa w tym momencie. Nasze wojsko broni" - oświadczył Hajdaj, cytowany przez agencję Ukrinform. Przypomniał, że w środę siły ukraińskie odparły kolejny atak we wsi Toszkiwka. Hajdaj podkreślił, że początkowo celem Rosji było zdobycie Kijowa w ciągu trzech dni, a po prawie czterech miesiącach wojny stara się ona zająć Siewierodonieck, nie licząc się z własnymi stratami. W mieście ze 100 tys. mieszkańców pozostało około 10 tys. - dodał.

09:32

Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Mario Draghi, którzy rozpoczęli w czwartek wizytę w Kijowie, "przywiozą" Ukrainie status państwa kandydującego do UE - ocenił doradca ukraińskiego MSW Wiktor Adrusiw, cytowany przez portal informacyjny RBK.

"Z moich informacji wynika, że Macron, Scholz i Draghi wiozą nam status kandydata do UE. I... prośbę o powrót do procesu negocjacyjnego w Putinem" - oświadczył Andrusiw.

09:27

Na kijowskim dworcu Emmanuel Macron został powitany przez ambasadora Francji na Ukrainie Etienne'a de Poncins oraz ukraińskiego ministra ds. europejskich - informuje biuro Macrona. Wraz z nim przybyli tam Olaf Scholz i Mario Draghi.

Francuskie media podkreślają, że stosunki między Macronem a Zełeńskim bywały napięte od początku wojny z Rosją, m.in. z powodu odmowy nazwania "ludobójstwem" zbrodni rosyjskich popełnianych na Ukrainie. "Myślę, że jesteśmy w momencie, gdy my, Unia Europejska, musimy wysłać wyraźne sygnały polityczne Ukrainie i narodowi ukraińskiemu w kontekście, w którym od kilku miesięcy bohatersko stawiają opór" - powiedział Macron w środę, pytany o możliwy wyjazd do Kijowa, którego Pałac Elizejski nie potwierdzał do ostatniego momentu.

08:57

Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Mario Draghi dojechali już do Kijowa pociągiem z Polski. Wraz z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem mają się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim.

08:38

W Donbasie wojska rosyjskie coraz bardziej operują w tworzonych doraźnie i nieobsadzonych w pełni zgrupowaniach, a walki na linii frontu mogą się sprowadzać do małych grup żołnierzy, gdzie niektóre atuty Rosji tracą znaczenie - podało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Wszystkie główne mosty na rzece Doniec Siewierski, łączące będące przedmiotem walki miasto Siewierodonieck z terytorium znajdującym się w rękach ukraińskich, zostały najprawdopodobniej zniszczone. Ukraina prawdopodobnie zdołała wycofać dużą część swoich oddziałów bojowych, które początkowo utrzymywały miasto. Sytuacja nadal jest niezwykle trudna dla sił ukraińskich i ludności cywilnej pozostającej na wschód od rzeki. Ponieważ mosty najprawdopodobniej zostały zniszczone, Rosja będzie musiała albo przeprowadzić przeprawę przez sporną rzekę, albo posunąć się naprzód na pozostających w impasie flankach, aby przekształcić zdobycze taktyczne w przewagę operacyjną" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:20

Krym to wciąż Ukraina - przypominają kierowcom ulotki w krymskiej okupowanej Ałuszcie.

07:56

Mario Draghi, Emmanuel Macron i Olaf Scholz dotarli już na Ukrainę - podają tamtejsze media. W Kijowie mają rozmawiać m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

07:47

Od początku inwazji na Ukrainę w obwodzie czernichowskim Rosjanie zabili 478 cywilów a 692 ranili - poinformował w czwartek Ukrinform na podstawie komunikatu prokuratury okręgowej w Czernichowie zamieszczonego na Facebooku.

"Od początku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na pełną skalę i rozpoczęcia działań wojennych w rejonie Czernichowa zginęło 478 cywilów, w tym 334 mężczyzn, 122 kobiety i 22 nieletnich. Kolejne 692 osoby zostały ranne" - informuje na Facebooku prokuratura okręgowa.

07:34

Zachodni urzędnicy ogłosili w środę nowe dostawy ciężkiej broni dla Ukrainy. Będzie to bezcenne wsparcie dla sił ukraińskich, zwłaszcza w przedłużających się walkach z Rosją na wschodzie kraju - ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 1 mld dolarów, zawierający broń ochrony wybrzeży, nowoczesne systemy rakietowe, artylerię i amunicję. Inne kraje NATO zapowiedziały dalsze dostawy ciężkiej broni po konsultacjach z ministerstwem obrony Ukrainy - podkreślili eksperci ISW.

07:02

Deklaracje prezydenta Bidena o tym, że USA nie będą naciskać na Ukrainę w sprawie negocjacji i ustępstw na rzecz Rosji nie są pustymi słowami, ale rzeczywistą polityką Waszyngtonu - przekonuje w rozmowie z PAP były ambasador USA w Kijowie William Taylor. Dyplomata odrzucił też sugestie, że Zachód musi być ostrożny i nie upokarzać Kremla.

06:53

Prezydent USA Joe Biden zażądał w środę od koncernów naftowych wyjaśnienia, dlaczego nie zwiększają podaży paliw na rynku i oskarżył je o uzyskiwanie dodatkowych i nieusprawiedliwonych gigantycznych dochodów.

W liście skierowanym do dyrektorów Marathon Petroleum Corp., Valero Energy Corp. i Exxon Mobil Corp. prezydent wysunął zarzut, iż celowo zmniejszają one ilość przerabianej ropy naftowej aby utrzymywać ceny paliw na wysokim poziomie. Jak poinformował Reutera urzędnik Białego Domu, który zastrzegł sobie anonimowość, list trafił również do dyrektorów Philips 66, Chevron Corp., British Petroleum (BP) i Shell.

"W czasie wojny zyski rafinerii, znacznie wyższe od normalnych, przekładają się bezpośrednio na amerykańskie rodziny, co jest nie do przyjęcia" - napisał Biden w liście, do którego dotarł Reuter. Prezydent zwrócił uwagę, że niski poziom rafinacji ropy powoduje, że ceny paliwa w USA wzrastają szybciej niż ceny ropy.

06:45

Premier Włoch Mario Draghi, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz oczekiwani są w czwartek rano w Kijowie, dokąd jadą nocnym pociągiem. Ich podróż do stolicy Ukrainy, rozpoczętą w Rzeszowie, relacjonuje wysłannik włoskiego dziennika "La Stampa".

Reporter Ilario Lombardo ujawnia szczegóły podróży, zorganizowanej w największej dyskrecji. Samoloty rządowe z trzech krajów wylądowały w środę w Rzeszowie, skąd delegacje pojechały do Medyki na granicę polsko- ukraińską. Tam trzej liderzy wsiedli do pociągu jadącego do Kijowa. Po 11-godzinnej podróży przywódcy trzech wielkich państw europejskich spotkają się w czwartek rano z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zobaczą "skandal ludzkości zgwałconej przez broń inwazji"- stwierdza autor relacji.

06:40

Zadaniem numer jeden jest przyspieszenie przywracania pokoju - powiedział w nocy ze środy na czwartek w nagraniu wideo umieszczonym na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że następny pakiet sankcji musi zawierać rezygnację z rosyjskiej ropy.

"Nasze siły zbrojne robią to znakomicie. Odpierają ataki okupantów. Dokonują kontrataków. Nasi dyplomaci muszą kontynuować działania we wszystkich możliwych kierunkach, na wszystkich szczeblach, zarówno oficjalnych jak i nieoficjalnych" - podkreślił.