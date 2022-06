Premier Włoch Mario Draghi, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkają się dziś w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Zadaniem numer jeden jest przyspieszenie przywracania pokoju" - powiedział w nocy Zełenski. Joe Biden oskarżył koncerny paliwowe o uzyskiwanie dodatkowych i nieusprawiedliwonych gigantycznych dochodów. Najważniejsze wydarzenia ze 113. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w naszej relacji minuta po minucie.

Ukraińcy pracują w ruinach Charkowa / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

07:02

Deklaracje prezydenta Bidena o tym, że USA nie będą naciskać na Ukrainę w sprawie negocjacji i ustępstw na rzecz Rosji nie są pustymi słowami, ale rzeczywistą polityką Waszyngtonu - przekonuje w rozmowie z PAP były ambasador USA w Kijowie William Taylor. Dyplomata odrzucił też sugestie, że Zachód musi być ostrożny i nie upokarzać Kremla.

06:53

Prezydent USA Joe Biden zażądał w środę od koncernów naftowych wyjaśnienia, dlaczego nie zwiększają podaży paliw na rynku i oskarżył je o uzyskiwanie dodatkowych i nieusprawiedliwonych gigantycznych dochodów.

W liście skierowanym do dyrektorów Marathon Petroleum Corp., Valero Energy Corp. i Exxon Mobil Corp. prezydent wysunął zarzut, iż celowo zmniejszają one ilość przerabianej ropy naftowej aby utrzymywać ceny paliw na wysokim poziomie. Jak poinformował Reutera urzędnik Białego Domu, który zastrzegł sobie anonimowość, list trafił również do dyrektorów Philips 66, Chevron Corp., British Petroleum (BP) i Shell.

"W czasie wojny zyski rafinerii, znacznie wyższe od normalnych, przekładają się bezpośrednio na amerykańskie rodziny, co jest nie do przyjęcia" - napisał Biden w liście, do którego dotarł Reuter. Prezydent zwrócił uwagę, że niski poziom rafinacji ropy powoduje, że ceny paliwa w USA wzrastają szybciej niż ceny ropy.

06:45

Premier Włoch Mario Draghi, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz oczekiwani są w czwartek rano w Kijowie, dokąd jadą nocnym pociągiem. Ich podróż do stolicy Ukrainy, rozpoczętą w Rzeszowie, relacjonuje wysłannik włoskiego dziennika "La Stampa".

Reporter Ilario Lombardo ujawnia szczegóły podróży, zorganizowanej w największej dyskrecji. Samoloty rządowe z trzech krajów wylądowały w środę w Rzeszowie, skąd delegacje pojechały do Medyki na granicę polsko- ukraińską. Tam trzej liderzy wsiedli do pociągu jadącego do Kijowa. Po 11-godzinnej podróży przywódcy trzech wielkich państw europejskich spotkają się w czwartek rano z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zobaczą "skandal ludzkości zgwałconej przez broń inwazji"- stwierdza autor relacji.

06:40

Zadaniem numer jeden jest przyspieszenie przywracania pokoju - powiedział w nocy ze środy na czwartek w nagraniu wideo umieszczonym na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że następny pakiet sankcji musi zawierać rezygnację z rosyjskiej ropy.

"Nasze siły zbrojne robią to znakomicie. Odpierają ataki okupantów. Dokonują kontrataków. Nasi dyplomaci muszą kontynuować działania we wszystkich możliwych kierunkach, na wszystkich szczeblach, zarówno oficjalnych jak i nieoficjalnych" - podkreślił.