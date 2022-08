Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykryła w Kijowie tajną serwerownię, którą rosyjscy hakerzy wykorzystywali do cyberataków przeciwko Ukrainie - poinformowała SBU. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył w Odessie, że Rosja nie powinna odcinać Zaporoskiej Elektrowni Atomowej od ukraińskiej sieci energetycznej. Piątek jest 177. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są podawane na bieżąco.

Służby ratunkowe w ostrzelanym rakietami Charkowie / VASILIY ZHLOBSKY / PAP/EPA

16:10

Okręgowy związek rzemieślniczy w Halle-Saalekreis w Saksonii-Anhalt wystosował list otwarty do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, w którym wzywa go do zaprzestania wszelkich sankcji wobec Rosji i rozpoczęcia negocjacji w sprawie zakończenia wojny z Ukrainą. " Czy naprawdę chce pan poświęcić swój kraj dla Ukrainy?" - pytają rzemieślnicy.

"My jako rzemieślnicy wiemy z wielu rozmów z naszymi klientami, że zdecydowana większość nie jest skłonna poświęcić swojego ciężko wypracowanego standardu życia dla Ukrainy. To nie jest też nasza wojna!" - piszą sygnatariusze w liście, którym dysponuje redakcja portalu RND.

16:09

Bazę remontową armii rosyjskiej z dużą ilością sprzętu wojskowego zniszczono w miejscowości Łotykowe w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

Hajdaj podkreślił, że siły rosyjskie straciły dzięki zniszczeniu bazy około 100 jednostek sprzętu wojskowego i co najmniej 50 żołnierzy.

16:03

Na okupowanych terenach obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy najeźdźcy represjonują rodziców, którzy nie zgadzają się, by ich dzieci uczęszczały od 1 września do szkół nauczających zgodnie z rosyjskim programem - powiadomił ukraiński rządowy portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Rodzice nie spieszą się z posyłaniem dzieci do ośrodków propagandy i rusyfikacji młodego pokolenia - czytamy na łamach serwisu.

15:54

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Dyskutowano przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie, m.in. w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - podały rosyjskie agencje.

15:52

W Hiszpanii największe ugrupowanie opozycyjne, centroprawicowa Partia Ludowa (PP), domaga się od socjalistycznego rządu Pedro Sancheza wyjaśnień na forum parlamentu w sprawie zaangażowania Hiszpanii w pomoc wojskową dla Ukrainy, w tym w dostawy uzbrojenia dla tego kraju - poinformował dziennik "El Mundo".

PP zwróciła uwagę na związane z tym niezadowolenie ze strony otoczenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, które odwołuje się do wcześniejszych obietnic Sancheza, m.in. podczas jego kwietniowej wizyty w Kijowie.

15:51

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka po raz kolejny zaprzeczył, że wojsko jego kraju zaatakuje południowego sąsiada. Stwierdził także, że Ukraina "nie jest w stanie wojny", tylko "cały blok NATO i przede wszystkim Ameryka są w konflikcie z Rosją".

15:50

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wykryła w Kijowie tajną serwerownię, którą rosyjscy hakerzy wykorzystywali do cyberataków przeciwko Ukrainie - poinformowała SBU na Telegramie. Z serwerowni włamywano się do komputerów, kradziono hasła oraz przeprowadzano ataki DDoS, między innymi na strony organów państwowych.

Przestępcy udostępniali na "wirtualny wynajem" ponad 100 serwerów na terytorium Kijowa oraz za granicą. Większość z ich abonentów stanowili hakerzy z Rosji, a niektórzy działali za zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Podczas rewizji funkcjonariusze ukraińskich organów ścigania skonfiskowali sprzęt komputerowy, nośniki informacji oraz telefony komórkowe z dowodami przestępczej działalności, jak również karty bankowe do rozliczeń z klientami.

Telegram

15:40

Gospodynie z dwóch wsi obwodu lwowskiego upiekły od początku wojny już tonę ciasteczek dla walczących na froncie żołnierzy ukraińskich - poinformowały władze obwodowe na swojej stronie internetowej.

Mieszkanki wsi Perwiatycze i Spasów zaczęły piec ciasteczka z inicjatywy miejscowego przedsiębiorcy, a na front dostarczają je wolontariusze. "Gospodynie pieką codziennie, podzieliły się na zmiany. Angażujemy też przesiedleńców, którzy przyjechali z Charkowa" - powiedział przedsiębiorca, cytowany przez władze obwodowe.

15:27

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który w piątek składa wizytę w Odessie, oświadczył, że Rosja nie powinna odcinać Zaporoskiej Elektrowni Atomowej od ukraińskiej sieci energetycznej. O takich planach Moskwy poinformował ukraiński państwowy koncern atomowy Enerhoatom. "Jest oczywiste, że elektryczność z Zaporoża, to elektryczność Ukrainy (...) i ta zasada powinna być w pełni respektowana" - dodał Guterres.

Enerhoatom podał wcześniej w komunikacie, że Rosja planuje wyłączenie funkcjonujących bloków energetycznych w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i odłączenie ich od ukraińskiej sieci energetycznej. We wtorek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow ostrzegł, że Rosjanie chcą przekierować energię produkowaną przez tę siłownię na Krym.

15:26

W Charkowie, na północnym wschodzie Ukrainy, powstał pierwszy schron przeznaczony dla pasażerów komunikacji miejskiej, zbudowany obok jednego z przystanków autobusowych; z ukrycia będzie mogło jednocześnie korzystać niemal 50 osób - poinformował serwis Suspilne.

W schronie znalazły się kamera monitoringu, umożliwiająca obserwowanie sytuacji na pobliskiej ulicy, a także zapas piasku, który mógłby być wykorzystany do gaszenia ewentualnego pożaru. Na zewnętrznej ścianie budynku umieszczono napis "Charków - miasto-bohater".

15:18

Niedocenienie woli oporu Ukraińców czy spędzanie przez rosyjskich agentów ostatnich dni poprzedzających inwazję na szukaniu zakwaterowania w Kijowie, to dwa z pięciu największych błędów służb specjalnych Rosji, o których po wielomiesięcznym śledztwie napisali dziennikarze "Washington Post".

Bazowali oni na przechwyconych rozmowach funkcjonariuszy rosyjskich służb wywiadowczych oraz wywiadach z urzędnikami Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich.

Pierwszym błędem, który wskazali, było przekonywanie przez służby specjalne władz Rosji o szybkim upadku ukraińskiego rządu i łatwości, z jaką Moskwie uda się zainstalować na Ukrainie prokremlowskie władze.

14:42

Pół roku od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, początkowe plany Kremla obejmujące wojnę informacyjną, podobnie jak plany dotyczące walki na ziemi, nie spełniły się. Użycie ofensywnych narzędzi cybernetycznych przez ten kraj było dotychczas masowe i nieodpowiedzialne - uważa szef brytyjskich służb specjalnych zajmujących się wywiadem elektronicznym GCHQ sir Jeremy Fleming.

"Jak dotąd, prezydent Putin całkowicie przegrał wojnę informacyjną na Ukrainie i na Zachodzie. Chociaż jest to powód do świętowania, nie powinniśmy lekceważyć tego, jak rosyjska dezinformacja działa w innych częściach świata" - pisze Fleming w artykule dla tygodnika "Economist".

Szef GCHQ przekazuje, że od początku wojny Rosja próbowała używać złośliwego oprogramowania WhisperGate w celu zniszczenia ukraińskich systemów rządowych. Jednak GCHQ były w stanie dostarczyć ostrzeżenie stronie ukraińskiej na czas. W jego opinii, Ukraina udowodniła, że jest w stanie bardzo dobrze bronić się przed cyberatakami.

14:09

Siły zbrojne Ukrainy ponownie uderzyły w most przez Dniepr w obwodzie chersońskim, dopiero co odbudowany przez okupacyjne wojska rosyjskie po poprzednim ataku - podała agencja Ukrinform, cytując wiceszefa rady obwodowej Serhija Chłania.

"Nasze siły ponownie uderzyły w most w Kachowskiej Elektrowni Wodnej, którego sprawność Rosjanom udało się przywrócić. Wygląda na to, że nie będzie wielkiego otwarcia, a już były fajerwerki" - napisał Chłan na Facebooku. Chłań podkreślił, że "sponsorem fajerwerków były Siły Zbrojne Ukrainy".

14:00

Uzależnienie od gazu z Rosji zabija - oświadczył szef ukraińskiego MSZ po wypowiedzi wiceszefa niemieckiej partii FDP Wolfganga Kubickiego, by uruchomić gazociąg Nord Stream 2. "To przypomina uzależnienie od narkotyków, gdy człowiek mówi: tylko ten jeden ostatni raz" - zauważył Kułeba.

"Wezwania niektórych niemieckich polityków, by na trochę uruchomić gazociąg Nord Stream 2 i potem go zamknąć są totalnie irracjonalne" - napisał minister na Twitterze. "To przypomina uzależnienie od narkotyków, gdy człowiek mówi: tylko ten jeden ostatni raz, nie zdając sobie sprawy z tragicznych konsekwencji każdego 'ostatniego razu'. Uzależnienie od gazu z Rosji zabija" - oświadczył szef ukraińskiego MSZ.

13:50

Nie ma sensownego powodu, by nie uruchamiać gazociągu Nord Stream 2 - powiedział w wywiadzie dla portalu RND wiceszef współrządzącej w Niemczech partii FDP Wolfgang Kubicki. "Powiem to wyraźnie: powinniśmy jak najszybciej otworzyć Nord Stream 2, aby zapełnić nasze magazyny gazu na zimę" - oświadczył.

Na uwagę, że Rosja może dostarczyć zagwarantowaną w umowie ilość gazu bez wykorzystywania Nord Stream 2, a Władimir Putin celowo każe wysyłać zbyt małą ilość gazu przez działający Nord Stream 1, Kubicki odparł: "Może tak być. Nie ma jednak żadnego sensownego powodu, by nie otwierać Nord Stream 2. Jeśli Putin nie dostarczy więcej gazu, my też nic nie stracimy. A jeśli w ten sposób dotrze do nas więcej gazu, być może nawet cała gwarantowana umową ilość, pomoże to zapobiec zamarzaniu ludzi w zimie i poważnym szkodom dla naszego przemysłu".

13:17

24 sierpnia, w dzień niepodległości Ukrainy, władze Rosji planują przeprowadzić w okupowanym Mariupolu pokazową "rozprawę sądową" nad więzionymi obrońcami Azowstalu - poinformował Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

W tym celu pospiesznie przygotowywane są ocalałe pomieszczenia filharmonii kameralnej w położonym nad Morzem Azowskim mieście. Na scenie montowane są metalowe klatki, w których trzymani będą ukraińscy żołnierze. Wznoszone są także nowe tymczasowe konstrukcje obok budynku filharmonii. Żeby uwiarygodnić całą akcję, okupanci szykują specjalnie przeszkolonych "świadków" oraz zwożą przedstawicieli rosyjskich środków masowego przekazu.

12:48

Bezczelne zachowanie rosyjskich żołnierzy okupujących Chersoń na południu Ukrainy zdaje się potwierdzać doniesienia, że ich dowódcy uciekli z miasta - powiedział stacji Sky News dziennikarz z Chersonia, zastrzegając sobie anonimowość.

Na przedmieściach pijani rosyjscy żołnierze chodzą po ulicach "z butelką alkoholu w jednej ręce i karabinem maszynowym w drugiej" - powiedział dziennikarz przedstawiony zmienionym imieniem Dmytro.

Sky News przytacza doniesienia o tym, że rodziny rosyjskich żołnierzy, które przybyły do Chersonia po jego zajęciu przez wojska Rosji, teraz wyjechały w obawie przed kontrofensywą. Ukraińskie źródła wojskowe twierdziły natomiast, że rosyjscy dowódcy wycofali się z miasta na drugą stronę rzeki.

12:26

Do 19 wzrosła liczba ofiar ataków rakietowych dokonanych przez wojska rosyjskie w środę i czwartek na domy mieszkalne w Charkowie, na wschodzie Ukrainy - poinformowała policja, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina. Bilans ofiar może wzrosnąć, bo wciąż trwa operacja usuwania gruzów.

11:11

Nowi inwestorzy stworzyli kopię sieci kawiarni Starbucks, która w piątek rozpoczęła działalność w Moskwie pod anglojęzyczną nazwą Stars Coffee.

Jej logo przedstawia charakterystyczną syrenę z amerykańskiego pierwowzoru, ale w tradycyjnym rosyjskim nakryciu głowy - kokoszniku.

10:34

Po raz pierwszy od 6 lipca Rosja nie ogłosiła w czwartek żadnych nowych zdobyczy terytorialnych na Ukrainie; tymczasem władze w Moskwie przygotowują prawdopodobnie grunt pod prowokację w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

09:43

Rosyjskie ataki na Charków mają zmusić Ukrainę do utrzymywania znaczących sił na tym obszarze, uniemożliwiając ich wykorzystanie do kontrataków w innych miejscach - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Usytuowany około 15 km od rosyjskiej linii frontu Charków ucierpiał, ponieważ pozostaje w zasięgu większości rodzajów rosyjskiej artylerii. Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet i generalnie niedokładna broń obszarowa spowodowały zniszczenia w dużej części miasta" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

09:39

Co najmniej pięć rosyjskich ciężarówek wojskowych w turbinowni połączonej z reaktorem Zaporoskiej Elektrowni Atomowej widać na nagraniu, które pojawiło się w sieci - podała w piątek stacja CNN, która zweryfikowała autentyczność i miejsce wykonania filmiku.

09:24

Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy, ranne jest dziecko - powiadomiły władze regionu. Rosyjskie wojska atakowały też cele cywilne w Charkowie, Kramatorsku i Mikołajowie.

Rosyjskie ostrzały zniszczyły infrastrukturę cywilną. Między innymi w Nikopolu, gdzie ostrzał był prowadzony z artylerii lufowej, ucierpiało niemal 20 wielopiętrowych domów mieszkalnych, szkoła i przystanek, uszkodzone są linie energetyczne.

W stale ostrzeliwanym Charkowie w piątek rano rosyjskie pociski spadły na trzy dzielnice mieszkalne. Uszkodzony został budynek mieszkalny, jedna osoba jest ranna, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. W wyniku ostrzału jednego z obiektów infrastruktury wybuchł pożar.

05:15

W Mińsku najemnicy z rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej, znanej jako Grupa Wagnera, szkolą pracowników prywatnej agencji ochrony. Taką informację przekazał niezależny portal Zerkalo.io.

04:55

Co najmniej kilka eksplozji miało miejsce w czwartek wieczorem w Kerczu na Krymie oraz na rosyjskim lotnisku wojskowym Belbek na północ od Sewastopola - poinformowały agencja Reuters i ukraińskie media, powołując się na lokalne źródła.

Portal Ukraińska Prawda pisze, że mieszkańcy Kerczu usłyszeli wybuchy, natomiast okupujący półwysep Rosjanie uruchomili systemy obrony przeciwlotniczej. Mieszkańcy miasta donoszą, że widzieli rakiety lecące "z morza" i błyski na niebie.

Rosyjskie i lokalne kanały internetowe donoszą także o wybuchach na lotnisku wojskowym koło Sewastopola, z kolei prorosyjski gubernator Sewastopola Mychajło Razwożajew na Telegramie napisał, że nad lotniskiem Belbek strącony został bezzałogowy statek powietrzny.

04:50

Administracja prezydenta USA Joe Bidena przygotowuje kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, którego wartość ma wynosić ok. 800 milionów dolarów - poinformowała agencja Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

04:47

Rosyjskie rakiety Kindżał, rozmieszczone w pobliżu Kaliningradu, nie zmieniają sytuacji bezpieczeństwa w regionie i nie zwiększają zagrożenia - powiedział minister obrony Litwy Arvydas Anushauskas. Zaznaczył, że Rosja zawsze stanowi zagrożenie dla swoich sąsiadów.

Wcześniej w czwartek MON w Moskwie poinformowało, że Rosja rozmieściła w obwodzie kaliningradzkim swoje trzy najnowocześniejsze rakiety - pociski hipersoniczne Kindżał, a zostały one tam dostarczone przez myśliwce MiG-31, które według rosyjskiego resortu obrony mają być tam w stałej gotowości bojowej.

"Myślę, że nie powinniśmy się zbytnio przejmować lokalizacją takich czy innych ich pocisków. Zwłaszcza, że arsenały znajdujące się w Kaliningradzie były intensywnie wykorzystywane w wojnie z Ukrainą. Dużo stamtąd zabrali. Te pociski nie zmieniają w jakikolwiek sposób sytuacji" - ocenił Anushauskas.

Według ministra obecnie potencjał militarny Kaliningradu znacznie się zmniejszył. "W różnych jednostkach następuje znaczna redukcja zarówno personelu, jak i uzbrojenia" - powiedział szef MON Litwy.