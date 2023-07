Ukraińcy są pewni, że żadne groźby Rosjan nie spowodują opóźnień w dostawach samolotów F-16. Ławrow straszy, że przekazanie Ukrainie maszyn skutkować będzie eskalacją zagrożeń nuklearnych. Pojawia się duży znak zapytania przy kwestii przedłużenia umowy zbożowej. Ataki z powietrza na Kijów spowodowały co najmniej jedną ofiarę śmiertelną. Są też osoby ranne - poinformowały lokalne władze. Wybuchy słychać było w kilku dzielnicach miasta. W tym artykule publikujemy wszystkie najważniejsze informacje związane z wojną w Ukrainie z czwartku 13 lipca.

13:20

"Jedynym zagrożeniem dla Rosji jest ukraiński żołnierz. Właśnie tego Putin i spółka powinni obawiać się najbardziej" - tak Dmytro Kułeba skomentował słowa swojego rosyjskiego odpowiednika. Siergiej Ławrow powiedział, że przekazanie Ukrainie przez Zachód samolotów F-16 zostanie odczytane jako eskalację zagrożenia nuklearnego.

Szef rosyjskiego MSZ stwierdził, że skoro F-16 nadają się do przenoszenia głowic jądrowych, rosyjscy żołnierze na froncie nie będą się zastanawiać nad tym, która z maszyn faktycznie transportuje ładunek nuklearny. "Nie pomogą tutaj żadne zapewnienia" - mówił Ławrow.

Dmytro Kułeba jest przekonany, że amerykańskie samoloty trafią do ukraińskich pilotów zgodnie z harmonogramem i "gadanie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa - nic tu nie da".

12:12

Najnowszą konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę może być osłabienie relacji między Władimirem Putinem a prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, który w ostatnim czasie czyni coraz więcej prozachodnich gestów, w tym wycofując sprzeciw wobec przyjęcia Szwecji do NATO i wspierając Kijów - pisze w czwartek "Washington Post".

"W Rosji, gdzie dobre stosunki prezydenta Władimira Putina z Erdoganem są ważną walutą geopolityczną, poczucie, że Erdogan może zwracać się w stronę bliższej, bardziej kooperatywnej relacji z liderami Zachodu wydaje się prowokować niemal tak wiele niepokojów, jak pomysł dołączenia Szwecji do NATO, nasuwając pytanie, czy wojna Rosji podważyła jedną z najbardziej cenionych przez Moskwę relacji" - zaznacza amerykański dziennik.

11:55

W walkach 12 lipca Siły Obronne Ukrainy zlikwidowały 510 najeźdźców - podaje ukraiński Sztab Generalny. W sumie - według danych Kijowa - podczas pełnowymiarowej inwazji Rosja straciła około 236 040 żołnierzy.

Ukraina nie ujawnia danych o stratach swojego personelu wojskowego. Informacje o liczbie zabitych ukraińskich żołnierzy pozostaną niedostępne do końca trwania wojny. 16 kwietnia minister obrony Ołeksij Reznikow stwierdził jednak, że straty wojsk ukraińskich w wojnie są "krytycznie mniejsze" niż straty rosyjskie i nie przekraczają liczby ofiar lutowego trzęsienia ziemi w Turcji, w którym zginęło 50 tys. osób.

10:47

Ukraińcy uderzyli w nocy w hotel w Berdiańsku, gdzie stacjonowali rosyjscy żołnierze. Ukraińska Prawda powołując się na rzecznika Sztabu Generalnego Andrija Kowalewa, informuje, że do rana okupanci usuwali ciała zabitych z budynku.

10:33

Rosja może nie zgodzić się na przedłużenie umowy zbożowej. ONZ miał zaproponować Moskwie układ. W zamian za umożliwienie dalszego eksportu ukraińskich produktów rolnych drogą morską, zaoferowano Władimirowi Putinowi podłączenie rosyjskiego banku "Rossilhosbank" do międzynarodowego systemu płatniczego SWIFT.

09:44

Ukraiński Sztab Generalny informuje, że wojska Kijowa odnoszą sukcesy na południu, chociaż wróg w dalszym ciągu stawia silny opór.

Oddziały ukraińskie nacierające na kierunku Melitopola i Berdiańska, na południu kraju, odniosły sukcesy w rejonie kilku miejscowości: Nowodanyliwka-Szyroka Bałka, Mała Tokmaczka-Nowopokrowka - oświadczył rzecznik Sztabu Andrij Kowalew, który dodaje, że Rosjanie rzucają do walki rezerwy.

Jak dodał rzecznik, "częściowy sukces" oddziały ukraińskie odniosły także na kierunku okupowanego przez wojska rosyjskie Bachmutu. Ukraińcy kontynuują natarcie na południe i północ od tego miasta położonego w obwodzie donieckim.

08:45

Po wczorajszym ataku na Zaporoże liczba osób rannych wzrosła z 12 do 20. Wśród poszkodowanych jest ośmioro dzieci. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Atak nastąpił w środę popołudniu. Ukraińcy donoszą, że cywile zostali ranni po tym jak na zabudowania miejskie spadł "niezidentyfikowany obiekt".

08:32

Rosyjskie władze okupacyjne wciąż deportują dzieci ukraińskie do Rosji bądź wywożą je w głąb terenów okupowanych. Około 700 dzieci wywieziono do Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym - poinformował amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

Analitycy powołują się na informacje kanału w serwisie Telegram związanego z okupacyjną administracją obwodu chersońskiego. Informacja na Telegramie głosi, że 700 dzieci w wieku od sześciu do 16 lat pojechało "by odpocząć i wzmocnić zdrowie" do Kabardo-Bałkarii.

W innym przypadku mowa jest o około 200 dzieciach z Donbasu: jeden z prokremlowskich blogerów wojennych wezwał 11 lipca do zbiórki funduszy na przewiezienie tych dzieci z Donbasu na Krym, gdzie - jak twierdzi - pojadą na obóz letni.

07:59

Dwie osoby zginęły ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach obwodu chersońskiego na południu Ukrainy; celem ataków były dzielnice mieszkalne - poinformował w czwartek szef władz regionu Ołeksandr Prokudin w komunikacie na Telegramie.

"Wojskowi rosyjscy ostrzelali dzielnice mieszkalne w miejscowościach w obwodzie chersońskim. W wyniku agresji rosyjskiej zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne" - napisał Prokudin.

Na Chersoń w ciągu minionej doby spadły 33 pociski wroga.

07:00

W nocy ze środy na czwartek siły rosyjskie wypuściły na cele w Ukrainie 20 irańskich dronów Shahed i odpaliły dwa pociski manewrujące Kalibr; nasza obrona powietrzna zniszczyła wszystkie te obiekty - poinformował rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. Ihnat dodał, że Rosjanie wystrzelili też z okolic miasta Dżankoj na okupowanym Krymie rakietę balistyczną Iskander, którą również udało się unieszkodliwić.





06:00

Jak poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko służby ratunkowe po ataku rosyjskich dronów, interweniowały w dzielnicach Sołomianskij, Szewczenkiwskij, Podilskij i Darnitskij. "W dzielnicy Podilskij strażacy walcząc z pożarem domu mieszkalnego, znaleźli zwłoki osoby" - napisał Kliczko na Telegramie. Ranni to mieszkańcy dzielnicy Darnitskij i Szewczenkiwskij - dodał.