W celu uzupełnienia strat, które siły okupacyjne ponoszą w walkach na Ukrainie, i obsadzenia nowych jednostek Kreml wysyła na wojnę personel rosyjskiej Floty Pacyfiku - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Brytyjski minister obrony Grant Shapps zasugerował, że przechodząca obecnie testy broń laserowa DragonFire mogłaby zostać użyta na Ukrainie do zestrzeliwania rosyjskich dronów, jeśli udałoby się jeszcze bardziej przyspieszyć jej regularną produkcję. Piątek jest 779. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy w raporcie dnia.

Zniszczenia po ataku rakietowym wojsk rosyjskich w Odessie / Alena Solomonova / PAP

11:28

Wielka Brytania powinna rozważyć wysłanie wojsk na Ukrainę, aby zapewnić szkolenie i inne wsparcie siłom ukraińskim w wojnie z Rosją, choć z dala od linii frontu - powiedział James Heappey, który pod koniec marca ustąpił ze stanowiska wiceministra obrony.

W obszernym wywiadzie dla stacji Sky News Heappey, który stanowisko to pełnił przez 4,5 roku, podkreślił, że wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją jest kluczowe dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii i całej Europy. Wezwał Wielką Brytanię i jej sojuszników, aby poszły jeszcze dalej w dostarczaniu broni, która jest potrzebna Ukrainie do odpierania rosyjskich ataków.

11:24

W celu uzupełnienia strat, które siły okupacyjne ponoszą w walkach na Ukrainie, i obsadzenia nowych jednostek Kreml wysyła na wojnę personel rosyjskiej Floty Pacyfiku - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

"Zgodnie z decyzją dowódcy Floty Pacyfiku Federacji Rosyjskiej, Wiktora Liiny, rotacje do Syrii zostały całkowicie wstrzymane, a cały personel jest wysyłany do strefy walk na Ukrainie. Obejmuje to 2000 rosyjskich żołnierzy z Kraju Nadmorskiego i Kamczatki" - dodano.

09:35

Ataki rosyjskich dronów z ostatniej nocy spowodowały pożar w zakładzie energetycznym w Dniepropietrowsku i uszkodziły infrastrukturę krytyczną w Chersoniu na południu Ukrainy - poinformowały w piątek władze regionalne.

09:33

Brytyjski minister obrony Grant Shapps zasugerował, że przechodząca obecnie testy broń laserowa DragonFire mogłaby zostać użyta na Ukrainie do zestrzeliwania rosyjskich dronów, jeśli udałoby się jeszcze bardziej przyspieszyć jej regularną produkcję.

Według pierwotnych planów DragonFire miał wejść na wyposażenie sił zbrojnych Wielkiej Brytanii w 2032 roku, ale ministerstwo obrony poinformowało o przyspieszeniu tego terminu i ma to się stać najpóźniej w 2027 roku.

W połowie stycznia ministerstwo obrony poinformowało o przeprowadzeniu pierwszego udanego testu DragonFire przeciw celowi w powietrzu. Broń energetyczna kierowana laserowo (LDEW) wykorzystuje intensywną wiązkę światła do przecinania celu i może uderzać z prędkością światła.

Według resortu broń ta jest na tyle precyzyjna, że może z odległości kilometra trafić w monetę jednofuntową i jest wielokrotnie tańsza niż pociski czy drony, które może niszczyć. Jak wówczas przekazano, uruchomienie systemu DragonFire na 10 sekund jest równoważne kosztowi używania zwykłego grzejnika przez godzinę, a typowy koszt jego obsługi wyniesie mniej niż 10 funtów za strzał.

07:55

Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 16 z 17 dronów Shahed-131/136, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę ostatniej nocy - poinformował w piątek rano dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk.

05:13

Ukraińskie dzieci deportowane do Rosji przechodzą indoktrynację i mogą zostać wysłane do walki na Ukrainie - powiedziała małżonka ukraińskiego prezydenta Ołena Zełenska w wywiadzie dla włoskiej telewizj RAI. Podkreśliła, że nieznana jest dokładna liczba deportowanych dzieci. Może to być nawet ponad 19 tysięcy.

05:05

Rosyjskie ostrzały ukraińskich obiektów energetycznych to część "demilitaryzacji" Ukrainy - oświadczył Władimir Putin, nawiązując do zmasowanego ataku na ukraińską infrastrukturę krytyczną.

"Niestety w ostatnim czasie obserwowaliśmy serię ataków na nasze obiekty energetyczne i byliśmy zmuszeni do odpowiedzi" - miał powiedzieć Putin na spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką.

Dodał, że Rosja "nie przeprowadzała żadnych ostrzałów" zimą "ze względów humanitarnych".

W nocy z środy na czwartek doszło do kolejnego ataku rakietowego na Charków i obwód charkowski. Celem były również obiekty w obwodach kijowskim, zaporoskim, odeskim i lwowskim. W obwodzie kijowskim całkowicie zniszczona została elektrociepłownia Trypilska.