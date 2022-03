Nawet ponad tysiąc osób może znajdować się pod gruzami zbombardowanego przez Rosjan teatru w ukraińskim Mariupolu. Mimo iż przed budynkiem prawdopodobnie widniał napis "Dzieci". W nocy nad Kijowem Ukraińcy zestrzelili dwa rosyjskie samoloty. Z kolei doradca prezydenta Zełenskiego ostrzega przed nadziejami na rychłe zawarcie pokoju w wojnie z Rosją. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 17.03.2022 r.

Zniszczenia w Charkowie / VASILIY ZHLOBSKY / PAP/EPA

06:31

Rosyjskie lotnictwo celowo zrzuciło superciężką bombę na budynek teatru w Mariupolu, gdzie schronili się mieszkańcy miasta pozbawieni już wcześniej dachu nad głową - powiedział w nocy ze środy na czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu opublikowanym na Facebooku.

W obleganym Mariupolu, rosyjskie lotnictwo celowo zrzuciło superciężką bombę na teatr dramatyczny w centrum miasta. Ukrywały się tam setki ludzi (...) Budynek jest zniszczony. Liczba ofiar śmiertelnych jest nadal nieznana. Rozrywa mi się serce od tego, co Rosja robi naszym ludziom. Naszemu Mariupolowi, obwodowi donieckiemu - wyznał Zełenski.

06:21

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian oświadczył w środę w wywiadzie dla francuskiej gazety Le Parisien, że jeśli w konflikcie na Ukrainie zostanie użyta broń chemiczna lub biologiczna, odpowiedzialność spadnie na Rosję.

06:18

Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne po tym, jak szczątki zestrzelonej rosyjskiej rakiety uderzyły w budynek mieszkalny w stolicy Ukrainy, Kijowie, poinformowały w czwartek ukraińskie służby ratunkowe.



05:59

05:46

Prawie miliard euro wynosi wartość majątku rosyjskich oligarchów skonfiskowanego dotąd we Włoszech przez Gwardię Finansową w związku z objęciem ich sankcjami UE- podaje tygodnik "Panorama". Rosjanie mają nie tylko jachty i wille, ale także winnice, hotele, plaże, udziały w wielkich firmach.

Duża część gospodarki związanej z dobrami luksusowymi we Włoszech utrzymuje się z pieniędzy oligarchów, którzy zainwestowali je w tym kraju i w nim je również wydają - zauważa tygodnik.

05:37

Jak informuje niezależny, białoruski portal Nexta, ambasador Chin w USA powiedział, że rosyjska wojna przeciw Ukrainie "nie jest dobra dla Chin". Zaprzeczył, że wiedział o rosyjskich przygotowaniach do wojny. Gdyby Chiny wiedziały o tym nieuniknionym kryzysie, zrobiłyby wszystko, żeby mu zapobiec - stwierdził ambasador.

05:24

Nexta opublikowała kilka nagrań i zdjęć, na których widać skutki rosyjskiego ostrzału Charkowa lub jego okolic:

05:15

Według mera oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola, prywatne samochody są wypuszczane z miasta. Około 6 500 samochodów mogło opuścić Mariupol w ciągu ostatnich dwóch dni, poinformowała DPA cytując wypowiedź mera Wadima Bojczenko na portalu Telegram.

Wobec braku zawieszenia broni ludzie musieli opuszczać miasto pod ostrzałem.

05:08

BNO News: Według szacunków amerykańskich, w wyniku wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie zginęło 7 tys. żołnierzy rosyjskich, a 14 tys. zostało rannych.

04:54

Agregaty prądu czy systemy do leczenia ran - o takie wyposażenie proszą szpitale w Ukrainie.

Konwój z takim sprzętem trafił już m.in. do Lwowa - mówi doktor Łukasz Grabarczyk, neurochirurg z Olsztyna, który jest na miejscu.

04:50

Białoruski, nieżależny portal Nexta, przypomina, że wraz z operatorem Pierre'em Zakrzewskim, z rąk Rosjan zginęła również 24-letnia Ołeksandra Kuwszynowa.

04:44

Nexta: Prezydent Mołdawii, Maia Sandu, zażądała wycofania wojsk rosyjskich z okupowanego Naddniestrza.

04:28

Ekspert od geopolityki, dr Samuel Ramani, napisał na Twitterze, że francuski minister spraw zagranicznych Jean Yves Le Drian twierdzi, iż Rosja tylko udaje prowadzenie negocjacji z Ukrainą.

04:11

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Aleksander Rodniański ostrzegł w środę wieczorem w niemieckiej telewizji publicznej ARD przed nadziejami na rychłe zawarcie pokoju w wojnie z Rosją.

Jeśli przywódcy Rosji mówią, że są zainteresowani pokojowym rozwiązaniem, to jest to blef, powiedział Aleksander Rodniański w środę wieczorem w niemieckim talk-show. Celem Rosji jest zyskanie na czasie, a także wzbudzenie nadziei wśród mieszkańców Europy na pokój - dodał Rodniański.

W tym czasie, powiedział, Rosja chce wprowadzić nowe wojska, a następnie rozpocząć kolejną ofensywę.

To jest typowy podstęp, bardzo starannie przemyślany, bo rosyjscy przywódcy wiedzą - powiedział, że wielu ludzi w Niemczech również ma nadzieję na pokój.

03:59

Skierowanie systemu obrony i odstraszania NATO na nowe tory zapowiedział wczoraj szef NATO Jens Stoltenberg. Jak dodał, oznacza to m.in. wzmocnienie sił na wschodniej flance.

Konkretne decyzje powinny zapaść w ciągu najbliższych miesięcy, prawdopodobnie przed szczytem sojuszu w czerwcu. Stoltenberg powiedział też, że sojusz będzie nadal wspierał Ukrainę w negocjacjach z Rosją.

03:48

Rosyjscy okupanci Ukrainy ogłosili utworzenie w Chersoniu tzw. "Komitetu Ratunkowego dla pokoju i porządku". Składa się on z lokalnych prorosyjskich polityków.

03:33

"Prosiliście, więc wraca!" - napisał na Twitterze amerykański Netflix informując o planowanym wznowieniu możliwości oglądania serialu "Sługa narodu". Występuje w nim obecny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

03:13

Według niemieckiego dziennika "Bild", samolot z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem udającym się z misją do Pekinu zawrócił nad Nowosybirskiem i poleciał do Moskwy.

Według informacji gazety Ławrow miał w czwartek wylądować w Pekinie, jednakże w połowie lotu jego samolot zawrócił nad Nowosybirskiem (Syberia) i zamiast do Chin pokonując 2800 kilometrów wrócił na moskiewskie lotnisko Wnukowo.

W niedzielę brytyjski dziennik "Financial Times" napisał, powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników, że Rosja zwróciła się do Chin z prośbą o sprzęt wojskowy, który miałby wspomóc jej inwazję na Ukrainę. Według "FT" Biały Dom obawia się, że Pekin może podważyć zachodnie starania na rzecz pomocy Ukrainie w obronie kraju.

02:49

Premier Francji Jean Castex potwierdza, że Francja zamierza całkowicie wstrzymać import rosyjskiego gazu i ropy do 2027 roku.

02:27

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Albania, Norwegia i Irlandia zwróciły się o nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na 17 marca, aby zająć się kryzysem humanitarnym na Ukrainie spowodowanym inwazją Rosji na pełną skalę.

02:13

Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły w nocy ze środy na czwartek dwa rosyjskie myśliwce Suchoj Su-35 i Su-30 - podał ukraiński Sztab Generalny. Głównodowodzący armii ukraińskiej Wałerij Załużny poinformował o tym w raporcie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Według informacji ukraińskich wojskowych w sumie w ciągu ostatnich 24 godzin zniszczono ponad dziesięć rosyjskich "celów powietrznych."

Jak informują ukraińskie media, od początku inwazji strona rosyjska straciła ponad 80 samolotów i 108 śmigłowców. Informacje te nie mogły być niezależnie zweryfikowane.

02:04

Cytat Wzywam kanclerza Scholza, premiera Johnsona, prezydenta USA Bidena, prezydenta Francji Macrona i wszystkich szefów rządów państw Unii Europejskiej, by również udali się do Kijowa - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Bild".

Powinni oni spojrzeć w oczy kobietom i dzieciom i pomóc im ocalić życie i niezależność. Tam walczą o wartości Europy i świata zachodniego. Dlatego musimy stanąć po ich stronie - mówił gazecie po powrocie z Kijowa polski premier.

Jak dodał, w porozumieniu z przywódcami Unii Europejskiej przygotowano pakiet pomocowy, który będzie obejmował pomoc humanitarną, ale także broń defensywną.

01:48

Były rosyjski więzień polityczny Michaił Chodorkowski opublikował w mediach społecznościowych grafikę zatytułowaną "Plan 7D dla Rosji". Wymienia w niej: demilitaryzację, decentralizację, dekomunizację, de-putinizację, denuklearyzację, demokratyzację i de-stalinizację.

01:40

Ustawa o obronie ojczyzny prawdopodobnie zostanie uchwalona przez Senat bez poprawek. W rozpatrującej ją senackiej komisji obrony wnioski w tej sprawie złożyli zarówno senatorowie koalicji rządowej, jak opozycji.

01:30

Portal Euromaidan Press opublikował zrzut ekranu zhakowanej strony internetowej rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych. Widnieje na niej informacje o tym, że w wojnie zginęło ponad 13 tys. rosyjskich żołnierzy.

01:21

Biorąc pod uwagę opóźnienia w osiąganiu celów i brak kontroli nad ukraińską przestrzenią powietrzną, Rosja prawdopodobnie zużyła o wiele więcej broni wystrzeliwanej z powietrza niż pierwotnie planowano. W rezultacie Rosja prawdopodobnie ucieka się do używania starszej, mniej precyzyjnej broni, która jest mniej skuteczna militarnie i stwarza większe prawdopodobieństwo ofiar wśród ludności cywilnej. Najnowsze raporty ONZ wskazują, że do tej pory w konflikcie jest już 1900 ofiar cywilnych, w tym 726 ofiar śmiertelnych. Prawdziwa liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa i będzie rosła tak długo, jak długo będzie trwał konflikt"- napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego ministerstwa obrony.



01:13

Zamykamy dostęp do kanadyjskiej przestrzeni powietrznej dla białoruskich samolotów w odpowiedzi na wsparcie ze strony Mińska dla niczym niesprowokowanej agresji Rosji wobec Ukrainy - napisał kanadyjski minister transportu Omar Alghabra na Twitterze.

Nie ma jeszcze dokładnej informacji, kiedy decyzja rządu Kanady wchodzi w życie. 27 lutego zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów rosyjskich linii lotniczych.

00:55

Ukraina płaci cenę za to, że Zachód nie zrozumiał zagrożenia ze strony prezydenta Rosji Władimira Putina - powiedział w środę wieczorem brytyjski premier Boris Johnson. Oskarżył Putina o zbrodnie wojenne, jakich nie było w Europie od czasu II wojny światowej.

Cytat Jeśli spojrzeć wstecz na rok 2014 i na to, co się stało, gdy Putin zajął Krym (...), to zupełnie nie zrozumieliśmy zagrożenia, jakie stwarzał. Kraje europejskie wróciły do traktowania go tak, jakby był częścią wspólnoty. Ukraina płaci teraz za to cenę - mówił Johnson w rozmowie ze stacją BBC.

00:39

W ramach nowego pakietu pomocy militarnej wartej 800 mln dolarów, Amerykanie dostarczą na Ukrainę m.in. prawie tysiąc ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych typu Stinger, 2 tysiące przeciwlotniczych wyrzutni Javelin oraz kilka tysięcy przeciwczołgowych wyrzutni AT-4.

Ponadto, jak podaje powołując się na źródło w komitecie spraw zagranicznych izby reprezentantów magazyn Politico, w pakiecie będzie sto dronów typu Switchblade.

Te odpalane z wyrzutni drony-pociski wyposażone w kamerę mogą być naprowadzane na cele przez operatora nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów.

00:23

Reporter Jack Detsch na Twitterze: Wysoki rangą przedstawiciel obrony USA powiedział, że Rosja rozważa zwiększenie liczby żołnierzy i ilości sprzętu wojskowego na Ukrainie.

00:05

Nexta: W Mariupolu zginęło 2,4 tys. cywili. W mieście nie ma elektryczności, gazu i wody, a od 13 dni temperatura w nocy wynosi około -5 stopni Celsjusza.

W Mariupolu nadal znajduje się około 400 tys. osób.

23:45

Białoruski, niezależny portal Nexta opublikował zdjęcie mające być dowodem na to, że przed zbombardowanym teatrem w Mariupolu widniał napis "Dzieci".

23:32

Suspilne News: Oficjalna strona internetowa rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych została zhakowana. Opublikowano na niej prawdę o wywołanej przez Rosję wojnie na Ukrainie.

23:17

Portal Euromaidan Press poinformował o kulisach uwolnienia mera Melitopola, Ivana Fedorova. Jak podano, został on wymieniony na dziewięciu rosyjskich jeńców wojennych - poborowych urodzonych w latach 2002-2003.

23:09

Prawie 6,5 tysiąca ludzi ewakuowanych Mariupola, dotarło dziś do Zaporoża - poinformowała właśnie wicepremier Ukrainy. Jak ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, do oblężonego miasta nie jest wpuszczana pomoc humanitarna. Dlatego władze organizują ewakuację - na początek do oddalonego o 80 km Berdiańska, a później do Zaporoża.

W Berdiańsku zostawiliśmy żywność i leki. Zorganizowano tu punkty z pomocą dla wszystkich, którzy nadal opuszczają zablokowane miasto - powiedziała Iryna Wereszczuk.

Wicepremier dodała, że jutro będą kontynuowane rozmowy dotyczące zawieszenia broni i otwarcia korytarzy humanitarnych. W planach jest też zorganizowanie korytarzy do dostarczania pomocy humanitarnej do zablokowanych osiedli obwodów charkowskiego i kijowskiego.