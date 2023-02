11:21

Rosyjskie wojska zaatakowały w nocy obwody charkowski i zaporoski rekordową liczbą rakiet S-300, wystrzelonych z obwodu biełgorodzkiego Rosji i z okupowanego Tokmaku - powiadomił rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ihnat.

Ogółem wystrzelone zostało do 35 rakiet z systemów rakietowych S-300. Rosja używa tych kompleksów, przeznaczonych do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, do atakowania celów naziemnych.

11:15

Odwołano alarm lotniczy w całej Ukrainie, z wyjątkiem czasowo okupowanego Krymu i obwodu ługańskiego, a także Nikipola w obwodzie dniepropietrowskim oraz regionu pierwomajskiego, oczakowskiego i arbuzyńskiego w obwodzie mikołajowskim.