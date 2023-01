Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły w nocy siedem ataków rakietowych na Kramatorsk i dwa na Konstantynówkę. Rosjanie zaatakowali też wieczorem obwód charkowski. Kolejny transport z rosyjskim personelem wojskowym, liczący około 700-800 osób, został przerzucony w nocy na Białoruś - poinformował niezależny kanał Biełaruski Hajun. Najważniejsze wydarzenia związane z 319. dniem wojny śledzimy dla Was w naszej relacji z 08.01.2023 r.

Zabawki przed zniszczonym budynkiem mieszkalny w Krzywym Rogu / Leszek Szymański / PAP

06:25

Rosjanie zaatakowali wieczorem ponownie obwód charkowski - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Synegubow. Ostrzelane zostały także przedmieścia Zaporoża.

"Uwaga, mieszkańcy Charkowa i regionu. Udajcie się do schronów. Okupanci znowu uderzają!" - ogłosił Synegubow w mediach społecznościowych.

Dodał, że w mieście Merefa na przedmieściach Charkowa odnotowano eksplozje dwóch rosyjskich rakiet. Według wstępnych informacji jest jedna ofiara.

O godzinie 23:15 czasu lokalnego ogłoszono alarm lotniczy w obwodach charkowskim, połtawskim, dniepropietrowskim i zaporoskim, a także w obwodzie ługańskim i okupowanym Krymie.

06:22

Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły w nocy siedem ataków rakietowych na Kramatorsk i dwa na Konstantynówkę - poinformował na Telegramie Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu donieckiego.

Według Kyryłenki w Kramatorsku zniszczone zostały budynki placówki oświatowej i zakładu przemysłowego oraz spółdzielni garażowej. W Konstantynówce ostrzelana została strefa przemysłowa. Nie było ofiar.

Pod ostrzałem Rosjan znalazły się także Kurachowe i wieś Kurachiwka, także w obwodzie donieckim, gdzie uszkodzone zostały prywatne domy i sieci zaopatrujące społeczność Kurachowe w ciepło.

O godzinie 23:00 czasu kijowskiego zakończył się ogłoszony przez prezydenta Rosji Władimira Putina tzw. "świąteczny rozejm", podczas którego Rosjanie nie ustawali w ostrzale ukraińskich miejscowości.

06:15

Kolejny eszelon z rosyjskim personelem wojskowym, liczący około 700-800 osób, został przerzucony w nocy na Białoruś - poinformował niezależny kanał Biełaruski Hajun, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

"Pociąg specjalny z 15 wagonami osobowymi przejechał przez stację Smoleńsk w kierunku Białorusi" - napisał Hajun na Telegramie. Pociąg na Białorusi dotarł na dworzec w Witebsku.

Poprzedni taki transport z ok. 800 osobami miał miejsce w nocy z czwartku na piątek i tym samym w ostatnich trzech dniach do Witebska mogło trafić co najmniej 1400-1600 rosyjskich żołnierzy.