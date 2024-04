Trzy osoby zginęły w środę na skutek rosyjskiego ostrzału wsi Łypci w obwodzie charkowskim- poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Do trzech wzrosła z kolei liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego ataku sił rosyjskich na Konstantynówkę w obwodzie donieckim Ukrainy. Spod gruzów wyciągnięto ciało matki i dziecka. Na dzień 29 lutego 2024 r. ok. 4,2 mln obywateli spoza Unii Europejskiej, którzy uciekli z Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji, posiadało status ochrony tymczasowej w UE. Rosyjski śmigłowiec Ka-27 został zniszczony na tymczasowo okupowanym Krymie - poinformował rzecznik ukraińskiej marynarki. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 14 z 17 dronów Shahed-131/136, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę ostatniej nocy. Środa jest 777. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy na bieżąco w naszym raporcie dnia.

18:10

Rosyjski śmigłowiec wojskowy Mi-24 rozbił się w okolicach zachodniego wybrzeża okupowanego Krymu w środę rano – poinformowały rosyjskie kanały na Telegramie, powołując się na resort obrony Rosji.

Do katastrofy doszło o godz. 6. (5. czasu polskiego) podczas „planowego lotu”, a jej przyczyną była według wstępnych ustaleń awaria oprzyrządowania.

Los załogi nie jest znany. Od początku agresji na Ukrainę Rosja straciła w wojnie już 325 śmigłowców

16:51

Rosjanie planują zorganizować dla dzieci z okupowanych terenów na południu i wschodzie Ukrainy "wycieczki" do Rosji z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa, czyli świętowanej co roku 9 maja rocznicy zakończenia II wojny światowej - powiadomił w środę ukraiński rządowy portal wojskowy Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Nastolatkowie z południa Ukrainy mają wziąć udział w propagandowych "uroczystościach" w Rostowie nad Donem - czytamy na łamach serwisu.

15:25

Trzy osoby zginęły w środę na skutek rosyjskiego ostrzału wsi Łypci w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy – poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.

Ofiary śmiertelne to 14-letnia dziewczynka oraz kobiety w wieku 43 i 59 lat. Obrażenia odniosły 16-letnia dziewczyna i 34-letnia kobieta. „Trwa rozbieranie gruzów” – podał Syniehubow.

14:24

Węgry i Ukraina podpisały umowę o otwarciu nowego przejścia granicznego – poinformował w środę minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Porozumienie było związane z napięciami na granicy polsko-ukraińskiej – powiedział wcześniej polityk.

Nowe przejście graniczne zostanie otwarte pomiędzy węgierską miejscowością Nagyhodos a miejscowością Wełuka Paład’ (węg. Nagypalad) na Zakarpaciu. Jest to szóste przejście graniczne pomiędzy tymi krajami. Umowa obejmuje też otwarcie ruchu ciężarówek na przejściu w Beregsurany.

„Nowe przejście graniczne zmniejszy kolejki i przyspieszy przekraczanie granicy między Węgrami a Ukrainą, co znacznie ułatwi życie ludziom” – napisał na Facebooku szef węgierskiej dyplomacji.

13:22

Do trzech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego ataku sił rosyjskich na Konstantynówkę w obwodzie donieckim Ukrainy - poinformowała w środę Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) na Telegramie. Tego dnia rano ratownicy wyciągnęli spod gruzów ciała matki i dziecka.

Na skutek bombardowania częściowo zniszczony został dwupiętrowy budynek w Konstantynówce.

Wcześniej informowano, że w wyniku rosyjskich uderzeń na Konstantynówkę we wtorek zginęła jedna osoba, a dwie inne zostały ranne.

12:49

Od kilka miesięcy u wybrzeży szwedzkiej Gotlandii kotwiczy zarejestrowany na Cyprze tankowiec. Ze śledztwa dziennikarzy szwedzkiej telewizji wynika, że zaopatruje on w ropę rosyjską flotę cieni. O jej powstaniu skandynawskie media donosiły już od dawna. Za jej pomocą Moskwa obchodzi sankcje nałożone na nią po inwazji na Ukrainę.

12:28

Żołnierze powołani do rosyjskiego wojska w ramach regularnego poboru nie są wysyłani na Ukrainę, gdzie służą głównie żołnierze kontraktowi; powodem jest przekonanie władz, że ofiary wśród poborowych byłyby znacznie gorzej przyjmowane społecznie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że Rosja kontynuuje prowadzenie poboru dwa razy w roku, wiosną i jesienią, a tegoroczny wiosenny pobór zaczął się 1 kwietnia. Powołanych do wojska ma zostać ok. 150 tys. osób z grupy wiekowej 18-30 lat, co jest podobne do liczb z poprzednich poborów.

Dodano, że Rosja dąży do zrekrutowania ok. 400 tys. kontraktowego personelu wojskowego w tym roku. Ma to utrzymać liczebność jej wojsk na Ukrainie, które poniosły ogromne straty, i wesprzeć ogłoszone plany zwiększenia liczebności sił zbrojnych do 1,32 mln żołnierzy w tym roku, a następnie do 1,5 mln.

12:15

Na dzień 29 lutego 2024 r. ok. 4,2 mln obywateli spoza Unii Europejskiej, którzy uciekli z Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji, posiadało status ochrony tymczasowej w UE - wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat).

Na koniec lutego br. krajami Unii, w których przebywało najwięcej beneficjentów statusu ochrony tymczasowej, były: Niemcy (1,2 mln osób, 30,4 proc. ogółu), Polska (957,2 tys., 22,6 proc.) i Czechy (385 tys., 9,1 proc.).

10:54

Departament Stanu USA zatwierdził pilną sprzedaż Ukrainie sprzętu o wartości 138 mln dolarów, przeznaczonego do utrzymania i naprawy systemów obrony powietrznej Hawk; działania te pomogą Kijowowi skuteczniej odpierać rosyjskie ataki dronów i pocisków manewrujących - powiadomiła w środę agencja Reutera.

10:12

Rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej Dmytro Płetenczuk poinformował, że rosyjski śmigłowiec Ka-27 został zniszczony na tymczasowo okupowanym Krymie.

"Jeden rosyjski Ka-27 na Krymie mniej. Szukał czegoś. I znalazł" - napisał Płetenczuk na Facebooku.

Od początku agresji zbrojnej Rosja straciła w wojnie 325 śmigłowców. W swoim porannym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy nie poinformował o zniszczeniu Ka-27.

09:51

Siły rosyjskie zaatakowały infrastrukturę energetyczną i transportową w obwodzie odeskim Ukrainy oraz uderzyły w elektrownię w obwodzie mikołajowskim, powodując przerwy w dostawie prądu - poinformowały regionalne władze.

"W dniu wyzwolenia Odessy od faszystowskich najeźdźców Rosjanie zaatakowali krytyczną infrastrukturę transportową i logistyczną. Dwóch pracowników firmy transportowej zostało rannych" - napisał szef obwodowej administracji wojskowej Odessy Ołeh Kiper.

Dodał, że siły obrony powietrznej zniszczyły dwa drony Shahed w obwodzie odeskim. Uszkodzona została również infrastruktura energetyczna, dom prywatny i kilka samochodów. "Ludzie cudem przeżyli" - skomentował.

08:36

Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 14 z 17 dronów Shahed-131/136, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę ostatniej nocy - poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk.

"Wróg zaatakował za pomocą 17 bojowych dronów typu Shahed-131/136 z przylądka Czauda, dwóch rakiet balistycznych Iskander-K i jednej rakiety balistycznej Iskander-M z okupowanego Krymu" - przekazał.

Dowódca zaznaczył, że do odparcia rosyjskiego ostrzału zaangażowano rakietowe jednostki obrony powietrznej i mobilne grupy strzeleckie.