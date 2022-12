Prowadzimy rozmowy z krajami Bliskiego Wschodu w sprawie przeniesienia stamtąd na Ukrainę amerykańskich systemów obrony powietrznej NASAMS; takie rozwiązanie byłoby szybsze, niż wyprodukowanie tego uzbrojenia od podstaw - oznajmił szef koncernu Raytheon Technologies Greg Hayes, cytowany przez portal Politico. Rosja planowała zająć Ukrainę w ciągu 10 dni, a do sierpnia ją anektować - wynika z przechwyconych rosyjskich dokumentów, które miały być podpisane przez prezydenta Władimira Putina - ujawnił brytyjski think-tank Royal United Services Institute (RUSI). Najważniejsze wydarzenia związane z 282. dniem wojny w Ukrainie zebraliśmy w naszej relacji z 02.12.2022 r.

Prowadzimy rozmowy z krajami Bliskiego Wschodu w sprawie przeniesienia stamtąd na Ukrainę amerykańskich systemów obrony powietrznej NASAMS; takie rozwiązanie byłoby szybsze, niż wyprodukowanie tego uzbrojenia od podstaw - oznajmił szef koncernu Raytheon Technologies Greg Hayes, cytowany przez portal Politico.

Jeśli to przedsięwzięcie uzyskałoby akceptację prezydenta Joe Bidena i udałoby się je zrealizować, to wówczas NASAMS-y trafiłyby na Ukrainę już w ciągu trzech do sześciu miesięcy. Produkcja tych systemów trwa około dwóch lat i w takim czasie można by uzupełnić arsenały państw na Bliskim Wschodzie - zaproponował Hayes.

Szef firmy zbrojeniowej nie sprecyzował, które kraje w tym regionie posiadają NASAMS-y na wyposażeniu swoich armii, lecz z amerykańskich dokumentów rządowych wynika, iż odbiorcami na Bliskim Wschodzie są Oman i Katar - czytamy na łamach Politico.

W środę Pentagon poinformował, że Raytheon otrzyma kontrakt na produkcję sześciu systemów NASAMS dla Ukrainy.

NASAMS, czyli Narodowy Zaawansowany System Rakietowy Ziemia-Powietrze (National Advanced Surface-to-Air Missile System) to system średniego zasięgu produkowany przez Raytheon i norweski koncern Kongberg. Jesienią na Ukrainę trafiły dwie pierwsze sztuki tego uzbrojenia, dostarczone przez USA i Norwegię.

Rosyjska najemnicza grupa Wagnera handluje diamentami na całym świecie za pośrednictwem firmy z siedzibą w Republice Środkowoafrykańskiej - wynika ze śledztwa dziennika "De Standaard". Wśród odbiorców znalazła się m.in. Belgia.

"Znaczna część handlu pozostaje w podziemiu: większość diamentów jest przemycana przez sąsiedni Kamerun i Sudan, jednak część przechodzi również przez oficjalne kanały, z pozwoleniami na eksport" - czytamy w "De Standaard".



Po wyzwoleniu przez ukraińskie wojska zachodniej części obwodu chersońskiego lokalni mieszkańcy wracają tam do swoich domów nawet mimo faktu, że część budynków nie ma dachów - oznajmił Roman Kostenko, weteran walk w Donbasie oraz przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa, obrony i służb wywiadowczych w parlamencie Ukrainy.

Bywałem w (wielu) miejscowościach (na Chersońszczyźnie). Wszystko zostało zniszczone zwłaszcza w Posad-Pokrowskim, znajdującym się na linii frontu. Zrujnowano domy, szkoły, budynki administracyjne - oto pozostałości "rosyjskiego świata". Spotykaliśmy tam ludzi, którzy wrócili nawet do domów pozbawionych dachów. Remontują piwnice i na poły zniszczone domy, żeby w nich przezimować - powiedział Kostenko w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina.



Ukraiński konsulat w Brnie został ewakuowany po otrzymaniu podejrzanej przesyłki - poinformował rzecznik lokalnej policji David Chaloupka. Na Twitterze policja poinformowała, że paczka jest podobna do tych przechwyconych w Hiszpanii. Na miejscu zdarzenia pracują śledczy.

Przesyłka jest prześwietlana promieniami RTG. Paczka dotarła do konsulaturano. Siedziba placówki i sąsiednie budynki, w tym przedszkole, zostały ewakuowane.

W ciągu minionej doby rosyjskie wojska 42 razy ostrzelały Chersoń i wyzwolone tereny w zachodniej części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy; w wyniku ataków wroga zginęły trzy osoby, a siedem zostało rannych - powiadomił lojalny wobec Kijowa szef władz Chersońszczyzny Jarosław Januszewycz.

"Przeciwnik z premedytacją uderza w cele cywilne i morduje mieszkańców regionu. Rosyjskie wojska stale ostrzeliwują dzielnice mieszkalne w Chersoniu, atakują również szereg miejscowości w rejonach (powiatach) chersońskim i berysławskim" - napisał Januszewycz na Telegramie.



Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 8 mln 121 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 6 mln 300 tys. - poinformowała straż graniczna.



Niedobory amunicji oraz problemy logistyczne są obecnie głównymi czynnikami ograniczającymi potencjał Rosji do ponownego rozpoczęcia skutecznych ofensywnych działań lądowych na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że wycofanie się Rosji z zachodniego brzegu Dniepru w listopadzie stworzyło ukraińskim siłom zbrojnym możliwości uderzenia w kolejne rosyjskie węzły logistyczne i linie transportowe, a to z dużym prawdopodobieństwem skłoniło rosyjskich logistyków do przeniesienia węzłów zaopatrzeniowych dalej na południe i wschód.

"Rosyjskie jednostki logistyczne będą musiały przeprowadzić dodatkowy pracochłonny załadunek i rozładunek z transportu kolejowego na drogowy. Transport drogowy będzie w dalszym ciągu narażony na ataki ukraińskiej artylerii, gdy będzie przemieszczał się w celu zaopatrywania rosyjskich wysuniętych pozycji obronnych. Rosyjskie niedobory amunicji (spotęgowane przez te wyzwania logistyczne) są prawdopodobnie jednym z głównych czynników ograniczających obecnie potencjał Rosji do ponownego rozpoczęcia skutecznych, zakrojonych na szeroką skalę ofensywnych operacji lądowych" - napisano.



Na wojnie przeciwko Ukrainie zginęło ponad 90 tys. żołnierzy rosyjskiej armii - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Minionej doby poległo 650 wojskowych sił przeciwnika - dodano.



Siły ukraińskie minionej doby odparły rosyjskie ataki w okolicach 14 miejscowości w obwodzie ługańskim i donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W czwartek rosyjskie wojsko przeprowadziło pięć ataków rakietowych na ukraińską infrastrukturę cywilną w obwodzie charkowskim i donieckim - napisał w komunikacie sztab.

Armia rosyjska przeprowadziła 30 uderzeń lotniczych na pozycje ukraińskiego wojska i ponad 35 ostrzałów miejscowości wzdłuż linii frontu z wykorzystaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Według sztabu w okupowanej części obwodu chersońskiego na południu kraju rosyjskie siły wzmocniły działania filtracyjne. Na Krymie prowadzone są przygotowania do kolejnej fali mobilizacji.

Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 19 uderzeń na miejsca zgrupowania wojsk rosyjskich, składy uzbrojenia i sprzętu przeciwnika oraz trzy ataki na rosyjskie pozycje rakietowe - dodano w komunikacie sztabu. Siły ukraińskie zaatakowały też m.in. cztery punkty dowodzenia przeciwnika.



Alaksandr Łukaszenka mówi o rzekomym zagrożeniu dla Białorusi, by uniknąć zaangażowania białoruskich sił w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Łukaszenka tworzy informacyjne tło, by odeprzeć wywieraną przez Rosję presję w sprawie przystąpienia do wojny przeciwko Ukrainie, mówiąc, że NATO przygotowuje atak na Białoruś - czytamy.

Białoruski przywódca oskarżył Ukrainę i NATO o "rosnącą liczbę prowokacji przy granicy białorusko-ukraińskiej" i stwierdził, że Ukraina próbuje wciągnąć siły NATO w wojnę - dodaje ISW.

Takie komentarze najpewniej wygłaszane są po to, by wzmocnić operację w przestrzeni informacyjnej mającą na celu doprowadzenie do koncentracji ukraińskich sił na granicy z Białorusią w obawie przed możliwym atakiem z tego kierunku - kontynuuje ośrodek analityczny. Strona ukraińska informuje tymczasem, że nie obserwuje formowania się sił ofensywnych na terytorium Białorusi.

Wypowiedzi białoruskich władz mogą też wysyłać sygnał, że białoruskie wojsko musi pozostawać w kraju i bronić go przed rzekomymi zagrożeniami ze strony NATO, dlatego nie może być wysłane na wojnę na Ukrainie - podkreślają eksperci.

W ocenie ISW zaangażowanie białoruskich sił w wojnę przeciwko Ukrainie jest "bardzo mało prawdopodobne".

Zapewnimy pełną niepodległość naszemu państwu, w szczególności niezależność duchową; nigdy i nikomu nie pozwolimy zbudować imperium wewnątrz ukraińskiej duszy - napisałna Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podsumowując posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO).

"Dziś odbyło się spotkanie RBNiO. Spotkanie, na którym rozpatrywaliśmy liczne fakty powiązań niektórych środowisk religijnych w Ukrainie z państwem-agresorem" - napisał Zełenski.

Przytoczył pięć wniosków i propozycji działań z tego posiedzenia. Jako pierwszy wskazał, że RBNiO poleciła, by rząd przedłożył Radzie Najwyższej (parlamentowi - PAP) projekt ustawy o zapobieganiu działalności organizacji religijnych powiązanych z ośrodkami wpływu Federacji Rosyjskiej w Ukrainie.

Drugim efektem posiedzenia jest polecenie Państwowej Służbie ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia przeprowadzenie ekspertyzy religioznawczej Statutu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, dotyczącej związku kościelno-kanonicznego z Patriarchatem Moskiewskim i w razie potrzeby podjęcie środków przewidzianych prawem.

"Po trzecie - należy przeprowadzić weryfikację istnienia podstaw prawnych i przestrzegania warunków korzystania przez organizacje religijne z obiektów znajdujących się na terytorium Ławry Peczerskiej (klasztoru prawosławnego w Kijowie, siedziby zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego).

Czwartym działaniem, o którym poinformował Zełenski, jest zintensyfikowanie kroków, mających na celu rozpoznanie i przeciwdziałanie wywrotowej działalności rosyjskich służb specjalnych w środowisku religijnym Ukrainy. Mają w to zostać zaangażowane wszystkie organy właściwe dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

"Zostaną zastosowane sankcje personalne - nazwiska zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższym czasie" - podkreślił ukraiński przywódca.

"Po piąte. Musimy podnieść status i wzmocnić możliwości Państwowej Służby ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia. Instytucja ta zostanie zreformowana, co da jej możliwość ochrony prawa i interesów Ukraińców i państwa. Tymi i innymi działaniami zagwarantujemy duchową niezależność Ukrainy" - podkreślił Zełenski.



Na wojnie zginęło od 10 do 13 tys. ukraińskich żołnierzy - poinformował Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w telewizji 24 Kanał. Prezydencki doradca zaznaczył przy tym, że dane dotyczące rannych żołnierzy są wyższe.

Rosja planowała zająć Ukrainę w ciągu 10 dni, a do sierpnia ją anektować - wynika z przechwyconych rosyjskich dokumentów, które miały być podpisane przez prezydenta Władimira Putina - ujawnił brytyjski think-tank Royal United Services Institute (RUSI).

Według opisywanych dokumentów, tylko niewielka grupa rosyjskich urzędników była w pełni wtajemniczona w te plany. Jak informuje RUSI, nawet zastępcy dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych dowiedzieli się o planie inwazji i okupacji Ukrainy dopiero na kilka dni przed atakiem, a taktyczne jednostki wojskowe otrzymywały rozkazy na kilka godzin wcześniej.