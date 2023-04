W tym tygodniu do swoich rodzin powróciło kolejnych 31 dzieci, uprowadzonych z Ukrainy przez Rosjan w czasie wojny. Była to już piąta tego typu akcja - poinformował portal dziennika "Welt". Musimy wierzyć, że zło przegra i musimy przybliżać jego klęskę - oznajmił w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Co miesiąc, co tydzień rośnie wsparcie, zwiększa się krąg tych, którzy nas wspierają, którzy wspierają naszą odwagę i naszą wiarę w życie' - podsumował. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Lokalni mieszkańcy przy szczątkach zniszczonego samolotu w obwodzie charkowskim / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA 06:55 Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił, że biorąc pod uwagę obecny rozwój wydarzeń, jest za wcześnie na rozmowy pokojowe ws. konfliktu trwającego na Ukrainie. Nie jest to czas na negocjacje, nawet jeśli je przygotowujemy, musimy wyznaczyć kamienie milowe - powiedział Macron w rozmowie z francuskim dziennikiem "Les Echos". Ukraińcy stawiają opór, a my im pomagamy - dodał. 06:46 W tym tygodniu do swoich rodzin powróciło kolejnych 31 dzieci, uprowadzonych z Ukrainy przez Rosjan w czasie wojny. Była to już piąta tego typu akcja - poinformował portal dziennika "Welt". Mykoła Kułeba, założyciel organizacji Save Ukraine, potwierdził w Kijowie, że ukraińskie rodziny otrzymały pomoc przy organizacji podróży i transporcie (członkowie ukraińskich rodzin muszą odebrać dziecko w Rosji osobiście). Jak podaje rząd Ukrainy, od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku blisko 19,5 tys. dzieci zostało uprowadzonych z terytoriów Ukrainy, okupowanych przez Rosję. 06:42 Musimy wierzyć, że zło przegra i musimy przybliżać jego klęskę - oznajmił w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Co miesiąc, co tydzień rośnie wsparcie, zwiększa się krąg tych, którzy nas wspierają, którzy wspierają naszą odwagę i naszą wiarę w życie - podsumował.