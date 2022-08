Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały cztery kolejne systemy artylerii rakietowej HIMARS od Stanów Zjednoczonych - poinformował w poniedziałek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow na Twitterze. Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie niemal 60 razy częściej atakowały cele cywilne niż wojskowe; od 24 lutego przeprowadziły około 17,3 tys. ostrzałów celów cywilnych - podała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Białoruś wysłała do regionów graniczących z Ukrainą dodatkowe zestawy do walki radioelektronicznej. Ponad pół tysiąca firm z Polski zgłosiło się do programu odbudowy ukraińskiej gospodarki - podaje "Rzeczpospolita". Gazeta dotarła do informacji o raporcie, który powstaje na zlecenie resortu skarbu. Ma on być gotowy do połowy sierpnia. Rosyjska armia przerzuca część swoich sił ze wschodu na południe, ale to jej nie pomoże, żaden z ich ataków nie pozostaje bez naszej odpowiedzi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

System artylerii rakietowej HIMARS

16:26

Rosyjskie paszporty zgodziło się przyjąć tylko około 10 tys. osób, czyli zaledwie 1 proc. dorosłej ludności w częściowo okupowanych przez wroga obwodach chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy - powiadomił w poniedziałek rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. "Osoby, które przyjęły rosyjski paszport, dostają za to od okupantów 10 tys. rubli" (około 750 zł) - dodano w komunikacie na łamach serwisu.

Ukraińskie władze powiadomiły również o dużych trudnościach najeźdźców z wprowadzaniem do obiegu rosyjskiego rubla.

16:20

Siły Zbrojne Ukrainy mają pod kontrolą ogniową rosyjskie szlaki logistyczne i transportowe na okupowanych terenach obwodu chersońskiego na południu kraju - oznajmiła w poniedziałek rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

Rzecznik władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk poinformował w niedzielę, że ukraińska armia ostrzelała z wyrzutni HIMARS 40 rosyjskich wagonów kolejowych, które przybyły z żołnierzami i sprzętem z okupowanego Krymu do obwodu chersońskiego. Podał, że ok. 80 wojskowych zginęło, a 200 zostało rannych.

Humeniuk zapewniła, że wojsko ukraińskie nadal będzie kontynuować taktykę niszczenia magazynów amunicji w różnych rejonach obwodu chersońskiego.

15:58

79 proc. mieszkańców Ukrainy uważa, że pomiędzy Ukrainą i Rosją należy wprowadzić ruch wizowy oraz kontrolę celną - wynika z sondażu opinii publicznej opublikowanego w poniedziałek przez ukraiński portal Dzerkało Tyżnia.

Jedynie 11 proc. ankietowanych jest zdania, że Ukraina i Rosja powinny być krajami "przyjaznymi", bez wiz i kontroli celnej. Są też tacy, którzy chcą, by Ukraina i Rosja połączyły się w jedno państwo, ale jest ich zaledwie 1 proc.

Za zamknięciem granic opowiadają się mieszkańcy wszystkich regionów, przy czym na zachodzie Ukrainy odsetek ten wynosi 86 proc., a na wschodzie - 70 proc.

15:33

Żołnierze ukraińskiej piechoty morskiej pojmali na terytorium obwodu chersońskiego na południu Ukrainy 11 rosyjskich wojskowych, w tym oficera - poinformowała w poniedziałek Marynarka Wojenna Ukrainy na Telegramie.

W komunikacie podano, że jeńców - oficera, chorążego i dziewięciu żołnierzy zmobilizowanych przez separatystyczną Doniecką Republikę Ludową - pojmano w ciągu ostatniej doby w wyniku udanych działań kontrofensywnych.

Jak dodano, w ciągu ostatniej doby artyleria ukraińskich sił morskich zniszczyła jeden rosyjski pojazd opancerzony, a także zabito lub zraniono ponad 20 żołnierzy rosyjskich.

15:03

Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały cztery kolejne systemy artylerii rakietowej HIMARS od Stanów Zjednoczonych - poinformował w poniedziałek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow na Twitterze.

"Cztery kolejne systemy HIMARS dotarły na Ukrainę. Jestem wdzięczny prezydentowi USA Joe Bidenowi, sekretarzowi obrony Lloydowi Austinowi III i amerykańskiemu narodowi za wzmacnianie ukraińskiej armii" - napisał Reznikow. Ocenił, że żołnierze ukraińscy "dowiedli swej sprawności w posługiwaniu się tą bronią".

USA wcześniej wysłały Ukrainie 12 systemów HIMARS. Od 24 lutego Waszyngton przekazał Kijowowi broń o wartości ok. 7,3 mld dolarów. Tydzień temu koordynator ds. komunikacji strategicznej amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zapowiedział, że USA ogłoszą kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy w "bliskiej przyszłości".

14:45

Komisja Europejska w imieniu UE wypłaciła w poniedziałek Republice Mołdawii 50 mln euro pomocy makrofinansowej, z czego 35 mln euro to długoterminowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, a 15 mln euro - dotacje.

Mołdawia, która mocno odczuwa falę uderzeniową brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, wykazała ogromną solidarność z Ukraińcami szukającymi bezpieczeństwa w związku z wojną. A dzisiejsza wypłata jest kolejnym przejawem solidarności Unii Europejskiej z Mołdawią, obecnie kandydatem do członkostwa w naszej wspólnocie demokracji. Będziemy nadal wspierać Mołdawię wraz z naszymi międzynarodowymi partnerami, aby poradzić sobie z tym kryzysem i stworzyć warunki dla przyszłego dobrobytu i stabilności - powiedział Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarki.

14:10

Ukraina otrzymała obiecane jej przez Niemcy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe MARS II - potwierdził w poniedziałek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Wcześniej o przekazaniu systemów powiadomiła strona niemiecka, informując, że chodzi o trzy zestawy.

W komentarzu na Twitterze Reznikow podkreślił, że dostarczone z Niemiec systemy są podobne do już otrzymanych zachodnich wyrzutni M270. Ukraina otrzymała tego rodzaju broń z W. Brytanii. Systemy MARS II są zmodernizowaną wersją tego uzbrojenia.

"Dziękuję Niemcom i osobiście mojej koleżance minister obrony Christine Lambrecht za te systemy" - napisał Reznikow.

System uzbrojenia M270 jest artylerią rakietową z 12 wyrzutniami umieszczonymi na opancerzonym pojeździe gąsienicowym.

13:50

Komisja Europejska w imieniu UE wypłaciła w poniedziałek Ukrainie 500 mln euro - połowę nowej pomocy makrofinansowej. Druga transza zostanie wypłacona we wtorek. Pomoc w łącznej wysokości 1 mld euro ma stanowić wsparcie dla Ukrainy w zaspokajaniu jej potrzeb finansowych po niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji ze strony Rosji. Jest to pierwsza część pakietu pomocy makrofinansowej o wartości do 9 mld euro, ogłoszonego przez KE 18 maja i zatwierdzonego przez Radę Europejską w dniach 23-24 czerwca.

Uzupełnia wsparcie już udzielone przez UE; w pierwszej połowie roku wypłacono Ukrainie awaryjną pożyczkę w wysokości 1,2 mld euro.

13:04

Do położonej na południowym wschodzie Rumunii bazy wojskowej Mihail Kogalniceanu dotarli żołnierze amerykańskiej 101. Dywizji Powietrznodesantowej - podała w poniedziałek bukareszteńska telewizja Digi24, zaznaczając, że ich przybycie do Europy ma związek z rosyjską inwazją na Ukrainę. Stacja potwierdziła, że z amerykańskimi żołnierzami spotkał się już m.in. premier Rumunii Nicolae Ciuca.Według Digi24 pododdziały 101. Dywizji Powietrznodesantowej będą przybywać do Rumunii sukcesywnie. W najbliższych dniach liczba amerykańskich wojskowych w bazie Mihail Kogalniceanu ma sięgnąć 2400. Stołeczna stacja telewizyjna twierdzi, że przybycie amerykańskich wojsk ma związek ze wzmacnianiem przez NATO swojej wschodniej flanki po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

13:27

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres z zadowoleniem przyjął wypłynięcie pierwszego statku przewożącego ukraińskie zboże z portu w Odessie do Libanu i ma nadzieję, że jego śladem podąży więcej statków, co przyniesie stabilizację żywnościową na świecie - przekazało w poniedziałek biuro rzecznika Guterresa.

Statek Razoni pod banderą Sierra Leone wypłynął z ukraińskiego portu w poniedziałek. To pierwszy rejs handlowy od początku rosyjskiej inwazji, która zablokowała żeglugę przez Morze Czarne pięć miesięcy temu. Rejsy stały się na powrót możliwe po tym, jak Turcja i ONZ wynegocjowały w zeszłym miesiącu umowę między Rosją a Ukrainą o eksporcie zboża z ukraińskich portów.

13:16

MSZ Ukrainy uruchomiło całodobową "gorącą linię" dla obywateli, którzy w wyniku inwazji rosyjskiej musieli wyjechać za granicę i poszukują informacji o warunkach pobytu w krajach, w których się znaleźli - podała w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina. Od końca czerwca "gorąca linia" działała w trybie próbnym. Przeznaczona jest także dla tych, którzy rozważają wyjazd.

Obecnie około 60 proc. telefonów jest z różnych zakątków świata, od Polski po Brazylię - podaje Interfax-Ukraina. Około 40 proc. zapytań nadchodzi od osób pozostających na Ukrainie.

12:59

Ta wojna, tak jak każda wojna w dziejach, kiedyś się skończy, ale ci, którzy są odpowiedzialni za to bestialstwo i za te masakry, do których dochodzi dzisiaj w ukraińskich miastach i miasteczkach, nie mogą pozostać bez odpowiedzialności - stwierdził prezydent Andrzej Duda, który zwiedził dziś wystawę "Warszawa-Mariupol - miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei", otwartą na pl. Piłsudskiego przed gmachem Dowództwa Garnizonu Warszawa. Muszą zostać za swoje zbrodnie ukarani. To jest dzisiaj obowiązek cywilizowanego świata. Powinny zostać powołane odpowiednie trybunały, zbrodnie powinny zostać rozliczone. Zbrodniarze bardzo często są udokumentowani - dodał.



To ważne, żeby pokazywać historie i współczesność takimi, jakimi one są. Także jako ostrzeżenie dla młodych i dla następnych pokoleń - podkreślał prezydent.

12:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przygotowuje swój kraj na zaostrzenie wojny z Rosją - informuje dziennik "Le Figaro".

Gazeta przypomina, że prezydent Ukrainy wezwał w sobotę do ewakuacji Donbasu, ponieważ rosyjskie bombardowania nasiliły się w tym regionie i na południu kraju. Z kolei w Mikołajowie doszło do zmasowanych ostrzałów, prawdopodobnie najsilniejszych od rozpoczęcia wojny 24 lutego.

11:40

Wielka Brytania nadal wspiera Ukrainę w konfrontacji z rosyjskimi najeźdźcą i m.in. przygotowuje się do przekazania naszemu krajowi kilku okrętów wojennych. Na jednym z nich niedawno byłem - powiedział w telewizji ukraińskiej Wadym Prystajko, ambasador Ukrainy w Londynie. Wyjaśnił następnie, że dla Ukrainy priorytetem są okręty przeciwminowe i że "wyjściową liczbą" są dwie takie jednostki.



Prystajko przypomniał, że na realizację wsparcia dla Ukrainy władze brytyjskie przeznaczyły dotąd ponad 2,3 mld funtów. Środki te zostały wydane na pomoc wojskową, m.in. na ponad 5 tys. ręcznych wyrzutni przeciwpancernych (NLAW) oraz wyrzutni wieloprowadnicowych M270 MLRS.

10:16

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie niemal 60 razy częściej atakowały cele cywilne niż wojskowe; od 24 lutego przeprowadziły około 17,3 tys. ostrzałów celów cywilnych - podała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

09:29

Pierwszy statek z ukraińskim zbożem wypłynął w poniedziałek rano z portu w Odessie na mocy umowy o wznowieniu eksportu zablokowanego przez inwazję Rosji. Kieruje się do Libanu - podała agencja AP, powołując się na ministerstwo obrony Turcji, która pośredniczyła w porozumieniu.

Pływający pod banderą Sierra Leone statek Razoni ma we wtorek dotrzeć do Stambułu, gdzie zostanie poddany inspekcji, zanim będzie mógł popłynąć dalej - poinformowało tureckie ministerstwo.

Według danych ONZ Razoni przewozi ponad 26 tys. ton kukurydzy - podała AP.



08:01

Dwoje mieszkańców Charkowa odniosło poważne obrażenia po nocnym i porannym ostrzale tego miasta przez Rosjan. Armia Putina ostrzelała też kilka miejscowości w obwodzie charkowskim. Pociski spadły głównie na domy.

07:58

Rosja prawdopodobnie koryguje plan prowadzonej od kwietnia ofensywy w Donbasie, bo nie zdołała dokonać przełomu operacyjnego. Jako obszar wymagający wzmocnienia zidentyfikowała front zaporoski - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

06:57

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Białoruś wysłała do regionów graniczących z Ukrainą dodatkowe zestawy do walki radioelektronicznej.

"Dodatkowe rozmieszczanie zestawów do walki elektronicznej przez siły zbrojne Białorusi odbywa się w rejonach graniczących z naszym krajem" - informuje sztab w codziennym raporcie. Przypomina w nim, że poniedziałek jest 159. dniem agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie.

W komunikacie wskazano, że Rosja kontynuuje ostrzały miejscowości wokół Charkowa, prowadząc je z czołgów, artylerii lufowej i rakietowej.

06:55

Ponad pół tysiąca firm z Polski zgłosiło się do programu odbudowy ukraińskiej gospodarki - podaje "Rzeczpospolita". Gazeta dotarła do informacji o raporcie, który powstaje na zlecenie resortu skarbu. Ma on być gotowy do połowy sierpnia. "Będzie załącznikiem do oferty, jaką nasz rząd zamierza zawieźć do prezydenta Zełenskiego. Źródła mówią, że emisariuszem ma być wicepremier Jacek Sasin" - pisze dziennik.

Udział w dziele odbudowy Ukrainy po wojnie może być ogromną szansą i dla polskich firm, i dla całej polskiej gospodarki. W relacjach ze stroną ukraińską dysponujemy czymś, co we wzajemnych relacjach jest absolutnie bezcenne. To spora doza wzajemnego zrozumienia, sympatii i zaufania - mówił niedawno "Rz" wicepremier Jacek Sasin.

06:45

Rosyjska armia przerzuca część swoich sił ze wschodu na południe, ale to jej nie pomoże, żaden z ich ataków nie pozostaje bez naszej odpowiedzi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w niedzielę wieczorem nagraniu.

Ukraiński przywódca poinformował, że minionej doby doszło do jednego z najpotężniejszych ostrzałów Mikołajowa i obwodu mikołajowskiego od początku pełnowymiarowej wojny. Na budynki mieszkalne, szkoły, inną cywilną infrastrukturę i obiekty przemysłowe w mieście spadło kilkadziesiąt rakiet i pocisków



Zełenski ocenił, że w sensie strategicznym Rosja "nie ma szans, by wygrać w tej wojnie", i siły ukraińskie muszą sprawić, by odczuwała klęskę także na poziomie taktycznym.