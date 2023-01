Prokuratorzy z prokuratury obwodowej w Mikołajowie na południu Ukrainy ustalili lokalizację kolejnej rosyjskiej katowni - poinformowała Prokuratura Generalna Ukrainy. Pomieszczenie, w którym rosyjscy okupanci przetrzymywali i bestialsko torturowali lokalnych mieszkańców, odkryto we wsi Ołeksandriwka. Rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat ocenił, że Rosjanie mogą przeprowadzić kolejny duży atak przed 7 stycznia, gdy przypada prawosławne Boże Narodzenie. Wcześniej przed nową rosyjską ofensywą ostrzegał minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który jej początek przewiduje na styczeń lub luty 2023 roku. Również według naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy generała Wałerija Załużnego "nowa ofensywa rosyjska jest pewna". Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są uzupełniane na bieżąco.

Sprzątanie gruzów po rosyjskim ostrzale w Kijowie / MIKHAIL PALINCHAK / PAP/EPA

14:39

Prokuratorzy z prokuratury obwodowej w Mikołajowie na południu Ukrainy ustalili lokalizację kolejnej rosyjskiej katowni - poinformowała Prokuratura Generalna Ukrainy.

Pomieszczenie, w którym rosyjscy okupanci przetrzymywali i bestialsko torturowali lokalnych mieszkańców, odkryto we wsi Ołeksandriwka.

Rosyjscy żołnierze jako katownię wykorzystywali jedno z zajętych przez siebie gospodarstw domowych. Przetrzymywano i dręczono w nim mieszkańców wsi, którzy odmawiali współpracy z wrogiem - napisała Prokuratura Generalna.

13:55

Zebrano przekonujące dowody na temat przestępstw popełnionych przez rosyjskich dowódców wojskowych wysokiego szczebla i złożono zawiadomienie dotyczące zbrodni polegającej na ostrzałach obiektów cywilnych Ukrainy - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Zawiadomienia dotyczą dowódcy lotnictwa dalekiego zasięgu rosyjskich sił powietrznych generała Siergieja Kobylasza oraz byłego dowódcy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej admirała Igora Osipowa.



Zarzuty dotyczą przestępstw przewidzianych w dwóch artykułach ukraińskiego kodeksu karnego - jeden mówi o planowaniu, przygotowaniu, rozpętaniu i prowadzeniu wojny napastniczej, a drugi o naruszeniu integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.



Jest to pierwszy przypadek złożenia zawiadomienia o popełnienie przestępstwa od czasu agresji Rosji w Ukrainę. Za popełnienie wymienionych przestępstw grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności - napisała ukraińska służba.

12:41

Podczas walk z rosyjską inwazją na Ukrainę zginął znany ukraiński montażysta filmowy Wiktor Onysko - poinformowało ministerstwo obrony Ukrainy.

12:14

Rosja rozważa naprawę uszkodzonych we wrześniu nitek gazociągu - informuje portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), powołując się na doniesienia "The New York Times".

Nadal nie ma pewności, kto jest odpowiedzialny za wycieki gazu z rurociągów Nord Stream 1 i 2. Szwedzcy śledczy stwierdzili, że był to na pewno wynik sabotażu, ale jak dowiedział się "NYT", Nord Stream AG, którego większościowym udziałowcem jest spółka kontrolowana przez Kreml, zaczął w ostatnich tygodniach kalkulować koszty naprawy rur w celu przywrócenia przepływu gazu. Szacunki mówią o ok. 500 mln USD. Rosyjscy eksperci mieli też ustalać, przez jak długi czas uszkodzone rury mogłyby wytrzymać działanie wody w Morzu Bałtyckim.

12:09

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło trzech mieszkańców Ukrainy, a 10 zostało rannych - poinformował Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (kancelarii) ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

12:07

Rosjanie wznieśli kolejne umocnienia wokół portu w Sewastopolu na okupowanym Krymie - poinformował na Twitterze analityk ds. obronności H I Sutton.

Zamieszczając zdjęcia satelitarne, specjalista od białego wywiadu zaznaczył, że "nowo skonstruowany pływający wysięgnik może utrudnić dostęp dronom morskim, których wcześniej na Sewastopolu używała armia ukraińska".