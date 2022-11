Wszyscy miejscowi kolaboranci, którzy współpracowali dotąd z rosyjskimi okupantami, opuścili Nową Kachowkę - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez władze w Kijowie. "Nadchodzący tydzień może być tak samo ciężki, jak ten, który się kończy" - ostrzegł w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najważniejsze wydarzenia związane z 278. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 28.11.2022 r.

Zniszczony most w rejonie MIkołajowa / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Mimo że Chersoń został wyzwolony 11 listopada przez siły ukraińskie, nadal jest codziennie ostrzeliwany przez rosyjską artylerię - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, tylko 24 listopada wskutek ataków zginęło 10 osób, a 27 listopada odnotowano w tym rejonie 54 ostrzałów, co jest najwyższą liczbą w ostatnim czasie.

"Miasto jest narażone, ponieważ pozostaje w zasięgu większości systemów artyleryjskich Rosji, które ostrzeliwują je obecnie ze wschodniego brzegu Dniepru, z tyłów nowo skonsolidowanych linii obronnych. Wiele zniszczeń w Chersoniu jest prawdopodobnie wynikiem użycia przez Rosję różnych wyrzutni rakietowych, głównie systemów BM-21 Grad" - napisano.



Wojska rosyjskie na lewym brzegu Dniepru liczą się z możliwością sforsowania rzeki przez siły ukraińskie i kontrofensywy w tym regionie. Według ISW Rosjanie zamierzają się skupić na obronie swoich linii komunikacji na południu Ukrainy, w tym z Zaporoża na Krym - ocenia ośrodek ISW.

Według analityków siły rosyjskie ewidentnie nie widzą możliwości powstrzymania sforsowania Dniepru przez stronę ukraińską, ani nie uważają za priorytet działań obronnych, by takie działania powstrzymać - wnioskuje ISW po przeanalizowaniu dostępnych wizualnych danych na temat rosyjskich umocnień w regionie. Według ośrodka rosyjskie plany umożliwiają stworzenie mocnych ukraińskich pozycji na lewym brzegu.

"Rosjanie umacniają swoje pozycje wzdłuż kluczowych tras komunikacji na wschodzie obwodu chersońskiego do obrony przed potencjalną przyszłą kontrofensywą ukraińską" - pisze ISW.

Zaznacza przy tym, że wojska rosyjskie umacniają przede wszystkim pozycje wzdłuż tras łączących ich pozycje w obwodzie chersońskim z zapleczem logistycznym w tym regionie oraz Krymem, a także z rejonem Melitopola w obwodzie zaporoskim.

"Większość fortyfikacji budowana jest bezpośrednio na trasach i są one zorientowane prostopadle do dróg. Są to zatem bardziej rozbudowane blokady dróg niż całościowe linie obrony, które rozciągałyby się wzdłuż dróg i pól" - wskazuje ISW. Rosjanie umocnili także swoje pozycje na Mierzei Kinburskiej.

Według analityków rosyjskie pozycje obronne wskazują na to, że dowództwo wojskowe przeciwnika traktuje możliwość kontrofensywy ukraińskiej przez rzekę Dniepr "jako poważne zagrożenie".

Świadczą one także o krytycznym znaczeniu lewego brzegu obwodu chersońskiego dla przyszłego przebiegu wojny.

"Trasy komunikacyjne, do obrony których Rosjanie się przygotowują w obwodzie chersońskim, stanowią niemal wszystkie połączenia kluczowe do utrzymania operacji wojskowych na południu, w tym dwie główne autostrady łączące południe Ukrainy z Krymem" - podkreśla ISW. Utrata nawet jednej z tych linii oznaczałaby zagrożenie dla operacji w obwodzie chersońskim i w zachodniej części obwodu zaporoskiego.



Wszyscy miejscowi kolaboranci, którzy współpracowali dotąd z rosyjskimi okupantami, opuścili miasto Nowa Kachowka na południu Ukrainy; pomocnicy wroga uciekli w obawie przed rychłym wyzwoleniem miejscowości przez ukraińskie wojska - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez władze w Kijowie.

Na wyjazd z miasta zdecydowali się nie tylko przedstawiciele samozwańczych "władz" z nadania Moskwy, ale też wszystkie osoby zaangażowane w działania pacyfikacyjne, czyli zastraszanie lokalnych mieszkańców i zmuszanie ich do lojalności wobec agresora - czytamy na łamach serwisu.

Kachowka i Nowa Kachowka zostały zajęte przez rosyjskie siły jeszcze pod koniec lutego, czyli w pierwszych dniach inwazji Kremla na sąsiedni kraj. 11 listopada ukraińskie wojska wyzwoliły Chersoń oraz całą zachodnią część obwodu chersońskiego, położoną na prawym brzegu Dniepru. Kilka dni później pojawiły się pierwsze niepotwierdzone doniesienia o "flagach Ukrainy" w Kachowce i Nowej Kachowce.

W Nowej Kachowce znajduje się duża elektrownia wodna na Dnieprze. W połowie października władze cywilne i wojskowe w Kijowie ostrzegały, że najeźdźcy zaminowali zaporę i transformatory tego obiektu, a celem wroga może być zniszczenie elektrowni i doprowadzenie do rozległej powodzi. Prezydent Wołodymyr Zełenski alarmował, że w przypadku kataklizmu w strefie zalania znalazłoby się około 80 miejscowości, w tym m.in. Chersoń.



Władze Ukrainy zdają sobie sprawę, że Rosja przygotowuje nowe ataki rakietowe na Ukrainę i nie zaprzestaną, dopóki będą mieć rakiety - powiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski.



Nadchodzący tydzień może być tak samo ciężki, jak ten, który się kończy. Nasze Siły Obrony przygotowują się. Przygotowuje się całe państwo. Opracowujemy wszystkie scenariusze, w tym - z naszymi partnerami - oznajmił Zełenski.