Jesteśmy tu dziś, by nasi bracia na Ukrainie widzieli, że ich wspieramy, dosłownie jesteśmy z nimi. Obecność w Kijowie pokazuje światu, że Ukraina jest wolna, suwerenna, niepodległa i walczy z rosyjską agresją, walczy o przywrócenie sprawiedliwości i pokoju - mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Tymczasem amerykański wywiad ostrzega przed intensywnymi atakami Rosjan na Ukrainie, a departament stanu USA wzywa swoich obywateli do opuszczenia tego kraju. Jutro na Ukrainie święto - Dzień Niepodległości. Wtorek jest 181. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za wschodnią granicą śledzimy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.