Inwazja Rosji w Ukrainie trwa już tydzień. W czwartek odbyła się druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich. Osiągnięto w ich trakcie porozumienie w sprawie korytarzy humanitarnych i ewakuacji cywilów. Również w czwartek odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Z kolei Władimir Putin wygłosił telewizyjne przemówienie. Najważniejsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 03.03.2022.

Miejscowość Borodzianka w pobliżu Kijowa / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

Wołodymyr Zełenski proponuje Władimirowi Putinowi bezpośrednie rozmowy. "To jedyny sposób na zatrzymanie wojny" - argumentuje ukraiński prezydent. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Władimir Putin w telewizyjnym wystąpieniu znowu powtórzył kłamstwa na temat Ukrainy. "Nigdy nie zrezygnujemy z przekonania, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. I nie ma to dla nas znaczenia, że częścćUkraińców zapomniała o swej tożsamości pod wpływem nazistowskiej i nacjonalistycznej propagandy" - mówił prezydent Rosji. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Na większości kierunków jednostki rosyjskie przesunęły się nieznacznie lub toczą boje pozycyjne. Zacieśnia się pierścień okrążenia wokół Kijowa - wojska rosyjskie atakują w rejonie Fastowa na południowo-wschodnich obrzeżach stolicy oraz Obuchowa, bezpośrednio na południe od miasta, na prawym brzegu Dniepru - tak sytuację po pełnych 7 dniach agresji Rosji na Ukrainę opisuje Ośrodek Studiów Wschodnich. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

19:46

Wojsko rosyjskie otworzyło w czwartek ogień w Enerhodarze, w pobliżu największej w Europie elektrowni atomowej - poinformował doradca ukraińskiego MSW Anton Herszczenko.

19:40

Tak wygląda miasto Borodzianka, około 50 km od Kijowa:

19:29

Portal Netblocks poinformował o tym, że doszło do awarii telekomunikacyjnej w obwodzie Sumy:

19:19

Nexta: Obrona terytorialna ponad 260-tysięcznego miasta Czerniowce zwróciła się do szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa. Na nagraniu widać, jak jeden z żołnierzy mówi wystarczy ukraińskiej ziemi, żeby pochować was wszystkich:

19:12

19:08

Cytat Strony osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnego zapewnienia korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji ludności cywilnej, a także dostaw leków i produktów żywnościowych do miejsc najostrzejszych walk, wraz z możliwością czasowego przerwania ognia na czas prowadzenia ewakuacji w sektorach, gdzie się ona odbywa - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

19:05

Ponad 500 zagranicznych lekarzy i pielęgniarek jest gotowych udzielać pomocy medycznej na Ukrainie - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

Według resortu, na stronie, gdzie można się zarejestrować do pracy na Ukrainie, zapisało się już ponad 500 osób z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Turcji, Azerbejdżanu, Izraela USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Indii, Jordanii i Brazylii.

Ministerstwo podało, że rejestracja jest cały czas otwarta i nadal można zgłaszać się do pomocy poszkodowanym na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę.

19:02

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska zbliżyły się do Charkowa i dokonały postępów na południu kraju, zaś ofensywa na Kijów została wstrzymana - poinformował w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, do inwazji Rosja użyła już ok. 90 proc. wojsk zgromadzonych wokół Ukrainy.

Oficjel dodał, że od początku napaści Rosja wystrzeliła ponad 480 rakiet różnego rodzaju, z czego ok. 70 zostało wystrzelonych z terytorium Białorusi; większość wystrzelono z terytorium Ukrainy.

Według Pentagonu, mimo użycia 90 proc. z ponad 150 tys. sił rozmieszczonych wokół Ukrainy jak dotąd nie ma wskazań, by Rosja sprowadzała posiłki. Nie ma też potwierdzenia, by do walki dołączyły wojska białoruskie.

18:58

Rosyjskie czołgi wjechały właśnie na teren największej elektrowni jądrowej w Europie.

Znajduje się ona w mieście Enerhodar.

18:51

Brytyjskie ministerstwo obrony opublikowało aktualną mapę przedstawiającą sytuację w Ukrainie:

18:47

Nagranie z Enerhodaru:

18:43

Ukraiński negocjator: zakończyła się druga tura rozmów z Rosją; uzgodniliśmy, że wkrótce odbędzie się trzecia tura - Reuters.

18:37

Trwają negocjacje ukraińsko-rosyjskie. Negocjator z Ukrainy, cytowany przez Reuters, powiedział, że nie osiągnęli oczekiwanego rezultatu.

Dodał, że obie strony osiągnęły porozumienie w kwestii korytarzy humanitarnych i ewakuacji cywilów.

18:39

Rosyjskie czołgi w rejonie Nikołajewa:

18:33

Po rosyjskich atakach lotniczych w Czernihowie, na północy Ukrainy, spod gruzów wydobyto już ciała 33 osób - podały w czwartek wieczorem ukraińskie służby ratownicze. Wcześniej informowano o wydobyciu 28 ciał.

Nowy komunikat służb ratowniczych na ten temat opublikowała telewizja Hromadske. Wciąż trwa akcja ratunkowa.

18:30

Rosyjskie lotnictwo zbombardowało w czwartek miasto Sumy. W mieście nie ma prądu, wody, gazu i ogrzewania - poinformowała agencja Unian.

Według agencji do ataku doszło o godz.18:30 czasu lokalnego (17.30 czasu polskiego).

18:27

Ostatni tydzień pokazał, że stanęliśmy w obliczu chaosu niemieckiej i europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W takiej sytuacji nie byliśmy od dziesięcioleci - tak lider CDU Friedrich Merz podsumował debatę nad oświadczeniem rządu kanclerza Olafa Scholza.

Cytowany w czwartek przez dziennik "Bild" Merz wyliczył błędy polityczne Niemiec, z których większość - jak zauważył - miała miejsce za rządów Angeli Merkel.



Cytat Wielkim błędem było postrzeganie Putina jako uczciwego partnera, który byłby gotów pójść na ustępstwa. W rzeczywistości Putin nigdy nie zamierzał realizować porozumienia mińskiego. Po uzgodnionym zawieszeniu broni nadal trwała okupacja wschodniej Ukrainy oraz aneksja Krymu – przypomina „Bild”.

18:25

Prezydent Zełenski stwierdził, że wiele zależy od Niemiec, jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.

18:22

Zełenski potwierdził, że Ukraina straciła kilka mniejszych miast. Powiedział, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan pomaga Ukrainie na wiele sposobów.

18:19

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na pytania dziennikarzy powiedział, że wszystkie sprawy mogą być rozwiązane, jeśli Rosja zechce rozmawiać z Ukrainą na równym poziomie.

18:14

Naszym obowiązkiem jest pomóc rodzinom poległych rosyjskich żołnierzy - powiedział Putin.

Dodał, że ranni rosyjscy żołnierze otrzymają odszkodowanie.

18:10

Władimir Putin dodał, że Ukraińcy i Rosjani są jednym narodem (oryginalne: Russians and Ukrainians are one people).

18:06

Putin powiedział, że rosyjscy żołnierze są odważni i są prawdziwymi bohaterami.

18:01

Putin w swojej telewizyjnej przemowie stwierdził, że ukraińskie siły używają cywilów jako żywych tarcz.

17:58

Chcę negocjować bezpośrednio z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, to jedyny sposób na zatrzymanie tej wojny - powiedział w czwartek na konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Niech Putin usiądzie ze mną do negocjacji, ale nie przy 30-metrowym stole; nie gryzę, nie ma się czego obawiać - podkreślił.

17:50

Ponad 40 osób zginęło w zajętym przez wojsko rosyjskie Chersoniu - poinformował w czwartek portal Ukraińska Prawda, powołując się na lokalnych korespondentów.

Według portalu władze miasta mówią o katastrofie humanitarnej oraz apelują do władz i żołnierzy ukraińskich o utworzenie zielonego korytarza.

17:43

Gdańsk zerwał instytucjonalną współpracę z miastami partnerskimi w Rosji - Kaliningradem i Sankt Petersburgiem.

17:37

Na Twitterze można zobaczyć nagranie, na którym widać zniszczenia spowodowane przez Rosjan w mieście Irpin w okolicy Kijowa:

17:31

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski: Chcę rozmawiać bezpośrednio z Putinem. To jedyny sposób na zatrzymanie wojny.

Powiedział on również, że gdyby nie był prezydentem, walczyłby w obronie terytorialnej.

Jeżeli teraz nie zatrzymamy Rosji, to ona dojdzie do muru berlińskiego - stwierdził Zełenski.

17:25

Do czwartku w wyniku działań wojsk rosyjskich na Ukrainie całkowicie lub częściowo zniszczono ponad 160 placówek oświaty, szkół różnych szczebli i przedszkoli - ogłosił ukraiński minister edukacji i nauki Serhij Szkarłet.

Najeźdźca codziennie zadaje miażdżące i okrutne ciosy w nasz kraj. Niszczy przedszkola i szkoły, uczelnie i uniwersytety, drogi, fabryki, ale przede wszystkim niszczy ludzi. Każdego dnia rosyjski wróg otwarcie i systematycznie kieruje rakiety, bomby i ogień artyleryjski na pokojowe miasta i infrastrukturę cywilną - napisał Szkarłet na swoim Facebooku.

17:27

Nexta: Obrona powietrzna Kijowa zestrzeliła rosyjski pocisk manewrujący:

17:22

Prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie rozmawiał z przywódcami Rosji i Ukrainy - poinformował Pałac Elizejski. Przekazał też, że celem Władimira Putina jest przejęcie kontroli nad całą Ukrainą.

Kijów, Ukraina - 3 marca / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

17:17

Niemiecka spółka Gas for Europe GmbH, utworzona przez właściciela gazociągu Nord Stream 2 nie wyklucza, że zostanie zlikwidowana - wynika z informacji zamieszczonej na jej stronie internetowej.

Cytat W związku z bieżącymi wydarzeniami, również wokół naszego udziałowca Nord Stream 2 AG, spółka Gas for Europe GmbH prawdopodobnie zostanie zlikwidowana - brzmi oświadczenie, zamieszczone w czwartek na stronie spółki.

22 lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że ministerstwo gospodarki wycofa z urzędu regulacyjnego swoją opinię, niezbędną do prowadzenia procesu certyfikacji operatora. 23 lutego prezydent USA Joe Biden nałożył na spółkę Nord Stream 2 sankcje - zakaz jakichkolwiek transakcji ze spółką albo jakimkolwiek posiadanym przez nią bezpośrednio lub pośrednio podmiotem, podobnie jak z podmiotami, w którym miałaby ponad połowę udziałów. Podobny zakaz Amerykanie nałożyli na dyrektora Nord Stream 2 AG Matthiasa Warniga. Dzień po nałożeniu amerykańskich sankcji Rosja dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę.

1 marca media podały, że Nord Stream 2 AG zwolniła 140 pracowników, rozlicza zobowiązania, oraz że formalne postępowanie upadłościowe może rozpocząć przed szwajcarskim sądem w tym tygodniu. 2 marca Nord Stream 2 AG ogłosiła, że nie potwierdza medialnych doniesień, jakoby złożyła wniosek o bankructwo. Spółka potwierdziła jedynie, że poinformowała lokalne władze, iż jest zmuszona rozwiązać umowy o pracę z pracownikami na skutek ostatnich wydarzeń, prowadzących do nałożenia na nią przez USA sankcji.

17:10

45 z 57 państw członkowskich OBWE poparło wniosek o wysłanie na Ukrainę misji eksperckiej, mającej zbadać doniesienia dotyczące możliwych rosyjskich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości - przekazała w czwartek brytyjska dyplomacja, która złożyła projekt.

Wniosek opiera się na przyjętym w 1991 roku Mechanizmie Moskiewskim Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Umożliwia on wysłanie misji eksperckiej, gdy jedno z państw Organizacji podejrzewa, że w innym łamane są podstawowe prawa i wolności zapisane w dokumentach OBWE.

17:05

Dziennikarka Al Jazeery, Saad Abedine, opublikowała na Twitterze nagranie z Czerhnihowa po rosyjskim ostrzale:

17:00

Rosyjski koncern naftowy Łukoil apeluje o zakończenie wojny w Ukrainie.

16:59