Ukraińscy eksperci wkrótce zostaną dopuszczeni do miejsca w Przewodowie, gdzie we wtorek po południu spadła rakieta, zabijając dwóch naszych obywateli. Polskie władze poinformowały, że był to pocisk ukraińskiej obrony powietrznej. Prezydent Zełenski powtarza, że jest przekonany o tym, iż była to rosyjska rakieta. Ukraińcy spędzili minioną noc w całkowitych ciemnościach w związku z zarządzonym blackoutem. W wyniku rosyjskich ostrzałów ponad 10 mln mieszkańców tego kraju pozostaje obecnie bez dostępu do elektryczności. Piątek jest 268. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia w Polsce i za naszą wschodnią granicą śledzimy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.