Rząd Ukrainy rozpoczyna rozmowy z europejskimi i amerykańskimi instytucjami regulującymi ruch lotniczy na temat możliwości wznowienia lotów międzynarodowych - poinformował ukraiński wicepremier i minister infrastruktury. Minionej nocy siły ukraińskiej obrony powietrznej zniszczyły 15 z 25 dronów typu Shahed, którymi wojska rosyjskie zaatakowały ten kraj. Jeden z nich uszkodził obiekt infrastruktury cywilnej w Charkowie. Nie było ofiar w ludziach. Poniedziałek jest 747. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Zniszczenia po rosyjskim ataku w mieście Czuhujiw w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

12:37

Rząd Ukrainy rozpoczyna rozmowy z europejskimi i amerykańskimi instytucjami regulującymi ruch lotniczy na temat możliwości wznowienia lotów międzynarodowych - poinformował ukraiński wicepremier i minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow.

Strona ukraińska już dzieli się z tymi instytucjami swoją wizją funkcjonowania rynku w czasie wojny z Rosją, swoją oceną ryzyka, podejściami i algorytmami - oświadczył w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.

Zaznaczył przy tym, że nie chce mówić o żadnych terminach wznowienia lotów cywilnych.

12:06

Papież Franciszek cierpi z powodu ofiar wojny na Ukrainie i prosi o dialog - powiedział nuncjusz apostolski w Kijowie abp Visvaldas Kulbokas. Przedstawiciele Kościoła i środowisk z nim związanych bronią papieża, który w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji mówił o "odwadze białej flagi, by negocjować".

Słowa Franciszka spotkały się z ostrą krytyką władz w Kijowie.

11:47

Kreml bezwzględnie rusyfikuje okupowane terytoria Ukrainy, chcąc, aby ich integracja stała się nieodwracalna, a mieszkańcom, którzy nie przyjmą rosyjskiego paszportu, po 1 lipca będzie grozić deportacja lub wywiezienie w głąb Rosji - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

10:19

Latem 12 ukraińskich pilotów ma być gotowych do lotów bojowych na samolotach F-16 po zakończeniu szkolenia w Danii, Wielkiej Brytanii i USA - poinformował dziennik "New York Times". Jednak do tego czasu trafi na Ukrainę tylko sześć z 45 obiecanych przez europejskich sojuszników F-16.

Konieczność naprawy i modernizacji przestarzałych i zniszczonych w wyniku działań zbrojnych pasów startowych na lotniskach w Ukrainie może jeszcze bardziej opóźnić wejście F-16 do wojny - podał "New York Times".

F-16 na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

08:59

Siły ukraińskiej obrony powietrznej zniszczyły w nocy 15 z 25 dronów typu Shahed, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych. Nie podano co się stało z 10 dronami.

Wcześniej w poniedziałek mer Charkowa Ihor Terechow przekazał na Telegramie, że rosyjskie siły zaatakowały dronami Charków; uszkodzony został obiekt infrastruktury cywilnej.

05:29

Rosjanie zaatakowali dronami Charków. Uszkodzony został obiekt infrastruktury cywilnej - poinformował mer miasta Ihor Terechow. Jak dodał, nie było ofiar w ludziach.

"Sam obiekt został częściowo uszkodzony, podobnie jak pobliska zabudowa mieszkaniowa. Na miejscu są wszystkie odpowiednie służby" - napisał Terechow na swoim kanale w Telegramie.

05:24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił sugestie papieża dotyczące rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją, odnosząc się do jego kontrowersyjnej wypowiedzi jako "wirtualnej mediacji".

Kiedy 24 lutego rosyjskie zło rozpoczęło tę wojnę, wszyscy Ukraińcy stanęli do obrony. Chrześcijanie, muzułmanie, żydzi - wszyscy. I dziękuję każdemu ukraińskiemu kapelanowi, który jest w armii, w Siłach Obronnych. Oni są na pierwszej linii frontu. Chronią życie i ludzkość. Wspierają nas modlitwą, rozmową i czynami. Tym właśnie jest Kościół - byciem z ludźmi. A nie gdzieś tam, dwa i pół tysiąca kilometrów stąd, wirtualnie pośrednicząc między kimś, kto chce żyć, a kimś, kto chce cię zniszczyć - kontynuował.