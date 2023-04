W okupowanym przez Rosję Mariupolu brakuje lekarzy i preparatów medycznych, a mieszkańcy nie mają dostępu do niezbędnych leków. Brakuje też żywności, wody, środków higienicznych, miasto pozbawione jest łączności i ciepła - powiadomiły ukraińskie władze miasta. Rosyjskie siły okupacyjne przygotowują ewakuację ludności z terenów ukraińskich obwodów zaporoskiego i chersońskiego na anektowany Krym - powiadomił Sztab Generalny ukraińskiej armii. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczone budynki w Mariupolu / AA/ABACA / PAP/Abaca

10:15

W okupowanym przez Rosję Mariupolu brakuje lekarzy i preparatów medycznych, a mieszkańcy nie mają dostępu do niezbędnych leków - powiadomiły ukraińskie władze miasta.

"Mieszkańcy Mariupola nie mają możliwości otrzymania niezbędnej opieki medycznej. W okupowanym mieście katastrofalnie brakuje lekarzy i preparatów medycznych. W szpitalach nie ma nowoczesnego sprzętu medycznego, bo został zniszczony albo wywieziony" - przekazała rada miejska Mariupola w Telegramie. Mieszkańcy nie mają także dostępu do leków niezbędnych do przeżycia, jak np. insuliny i muszą sami ich poszukiwać poprzez wolontariuszy.

W okresie od lutego do maja 2022 roku wojska agresora niemal doszczętnie zrównały z ziemią 430-tysięczny Mariupol i popełniły tam szereg zbrodni na ludności cywilnej. Brakuje dokładnych danych o łącznej liczbie ofiar walk w tym mieście. Ukraińskie władze przypuszczają, że mogły tam zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.

W zniszczonym i okupowanym przez Rosję Mariupolu wciąż panuje bardzo trudna sytuacja humanitarna. Brakuje m.in. żywności, wody, lekarstw, środków higienicznych, miasto pozbawione jest łączności i ciepła.



09:34

Rosyjska kampania mająca na celu poważne osłabienie zunifikowanego systemu energetycznego Ukrainy w ciągu zimy 2022-23 najprawdopodobniej zakończyła się niepowodzeniem - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, Rosja prowadzi uderzenia bronią dalekiego zasięgu od października 2022 roku, ale ataki na dużą skalę stały się rzadkie od początku marca 2023 roku. Uderzenia na mniejszą skalę (z użyciem mniej niż 25 sztuk amunicji) są kontynuowane, ale najprawdopodobniej mają znacznie mniejszy wpływ na system energetyczny.

Dodano, że ukraińskie przedsiębiorstwa eksploatujące sieci energetyczne nadal zaopatrują się w transformatory zastępcze i inne krytyczne komponenty, ale transport i instalacja tych elementów stanowi poważne wyzwanie logistyczne, zwłaszcza transformatorów wysokiego napięcia, które ważą co najmniej 100 ton.

"Sytuacja energetyczna Ukrainy prawdopodobnie poprawi się wraz z nadejściem cieplejszej pogody. Planowanie i przygotowania do przyszłej zimy prawdopodobnie już się rozpoczęły" - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

09:03

Pod hasłem "Wygrać pokój - nie wojnę" mieszkańcy w ponad 100 miastach w RFN chcą podczas tegorocznych marszów wielkanocnych demonstrować przeciwko wojnie na Ukrainie i na rzecz negocjacji pokojowych. Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) przypomina, że jeszcze w latach 80. te "manifestacje pokojowe" były pod kontrolą Moskwy, która je finansowała.

08:33

Rosja koncentruje swoje ataki na Bachmut, bo mogła przyjąć podobną strategię jak Niemcy w I wojnie światowej i bitwie o Verdun - by wykrwawić Ukraińców - mówi PAP Philip Wasielewski, analityk wojskowy i były oficer Marines i CIA. Dodaje jednak, że ostatecznie ta strategia może się skończyć podobnie, jak wówczas dla Niemców.

Po trwających od miesięcy natarciach i stratach liczonych w tysiącach, rosyjskie siły posuwające się naprzód w żółwim tempie, bliskie są okrążenia i zdobycia Bachmutu. Co to może oznaczać? Według Philipa Wasielewskiego, byłego oficera Korpusu Piechoty Morskiej USA oraz wojskowego analityka: niewiele.

"Ukraińcy broniący Bachmutu faktycznie są w trudnej sytuacji, ale wiele razy widzieliśmy w tej wojnie, że to, co wydawało się nieuniknione, wcale takie nie było" - zaznacza. Dodaje jednak, że jeśli Rosjanom uda się to, czego próbują dokonać od minionej jesieni, głównym zyskiem Moskwy będzie możliwość odtrąbienia krótkotrwałego propagandowego sukcesu.

08:15

Kreml nie jest zainteresowany realnymi negocjacjami i zrzuca odpowiedzialność za ewentualne rozmowy na Zachód - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW), analizując wystąpienie rosyjskiego szefa dyplomacji Siergieja Ławrowa. Podkreśla, że Rosja próbuje wywrzeć presję na Zachód, by wymusić ustępstwa od Ukrainy przed jej planowaną kontrofensywą.

Podczas wizyty w Turcji Ławrow mówił m.in. o tym że Rosja nie odmawia negocjacji, jednak jako warunek stawia uwzględnienie "uzasadnionych" rosyjskich interesów i celów.

"Kreml podtrzymuje początkowe maksymalistyczne cele wojny Putina przeciwko Ukrainie i utrzymuje, że 'uzasadnione' rosyjskie interesy uwzględniają międzynarodowe uznanie dla nielegalnej aneksji ukraińskich terytoriów, zmianę władzy w Kijowie pod pretekstem rosyjskiego apelu o 'denazyfikację' oraz 'demilitaryzację' Ukrainy" - zaznacza amerykański think tank.

07:40

Rosyjskie siły okupacyjne przygotowują ewakuację ludności z terenów ukraińskich obwodów zaporoskiego i chersońskiego na anektowany Krym - powiadomił Sztab Generalny ukraińskiej armii.

"Na czasowo okupowanych terenach obwodów zaporoskiego i chersońskiego okupanci uruchomili przygotowania do ewakuacji miejscowej ludności na terytorium czasowo okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu" - napisano w komunikacie.

Jak podano, w Melitopolu i Skadowsku Rosjanie przeprowadzają wśród ludności ankiety, dotyczące możliwej ewakuacji. Sprawdzane jest, czy dana osoba posiada rosyjski paszport, jakie ma wykształcenie i gdzie jest zameldowana - dodano.

Według strony ukraińskiej ewakuacja już się częściowo odbywa, jednak pod koniec kwietnia - według zapowiedzi władz okupacyjnych - ma się rozpocząć przymusowa ewakuacja mieszkańców - przekazał Sztab.

06:56

Ponad setka ściśle tajnych dokumentów różnych amerykańskich agencji została opublikowana w mediach społecznościowych - podał w piątek "Wall Street Journal". Dokumenty opublikowano m.in. na forach dyskusyjnych gry Minecraft w serwisie Discord.

Zdjęcia dokumentów znaleziono dzień po tym, jak sześć z nich - dotycząca m.in. planów wyposażenia ukraińskich batalionów na potrzeby wiosennej kontrofensywy - pojawiły się na Twitterze i rosyjskich kanałach serwisu Telegram. Jak w piątek odkrył jednak m.in. badacz portalu Bellingcat Aric Toler, zdjęć dokumentów, które wyciekły do internetu była ponad setka i zostały pierwotnie zamieszczone na kanałach dyskusyjnych serwisu Discord, w tym na forum poświęconym grze Minecraft.

Dokumenty, których autentyczność nie została oficjalnie potwierdzona, zawierały wysoce wrażliwe dane, głównie dotyczące wojny na Ukrainie. Chodzi m.in. o lokalizację systemów obrony powietrznej i stan zasobów amunicji do niej, harmonogramy lotów zwiadowczych USA nad Morzem Czarnym, wrażliwe punkty niektórych typów uzbrojenia, jakie USA podarowały Ukrainie. Dodatkowo zamieszczone zostały też dokumenty zawierające informacje do codziennych briefingów, które otrzymywali szef Pentagonu Lloyd Austin i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley. Wśród nich było m.in. omówienie sprzedaży południowokoreańskiej amunicji Ukrainie, czy doniesienia nt. szefów Mossadu.