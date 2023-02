14:37

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia wygłoszonego w brytyjskim parlamencie stwierdził, że jest dumny ze swoich sił powietrznych, ale potrzebują one samolotów, aby walczyć na wojnie.

Mamy wolność, dajcie nam skrzydła, abyśmy mogli ją chronić - powiedział Zełenski, który składa niezapowiadaną wcześniej publicznie wizytę w Wielkiej Brytanii. Prezydent Ukrainy został przyjęty przez premiera Rishiego Sunaka. Odwiedzi także króla Karola III oraz ukraińskich żołnierzy odbywających szkolenie na jednym z brytyjskich poligonów.

14:18

Od Rosji zależy, kiedy zakończy się ta wojna. Im szybciej, tym lepiej - stwierdził w Bundestagu kanclerz RFN Olaf Scholz, cytowany przez agencję Reutera.

Szef niemieckiego rządu zapowiedział wzmocnienie unijnych sankcji wobec Rosji, co nastąpi w rocznicę agresji na Ukrainę.