"Putin nie wygra... Jesteśmy z wami, jesteśmy zjednoczeni" - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz do zgromadzonych przed Bramą Brandenburską w Berlinie uczestników maratonu Save Ukraine. "Tworzymy plany powojennej odbudowy Ukrainy" - dodał w czasie łączenia wideo. "Rosyjskie media rozpowszechniają informacje o "zmęczeniu" Europejczyków Ukraińcami, niedogodnościach, jakie powodują dla obywateli Europy i Rosjan mieszkających w Europie, oraz twierdzą, że poparcie dla obywateli Ukrainy w Europie jest z każdym dniem coraz mniejsze" - oceniła rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmiła Denisowa. "Nie mamy już żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o silną obecność NATO na wschodnim skrzydle i zapewnienie, że każdy centymetr kwadratowy terytorium NATO będzie chroniony przez 5. artykuł NATO i przez naszych sojuszników" - powiedział w rozmowie z agencją BNS zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Borodziance w obwodzie kijowskim / Maksim Poliszczuk / PAP

06:20

Prezydent Wołodymyr Zełenski nie wyklucza trójstronnych rozmów z Władimirem Putinem i Recepem Erdoganem - przekazał rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nikiforow. Prezydent Turcji miałby w nich pełnić rolę mediatora.

Dziś Recep Erdogan odbędzie rozmowy telefoniczne z prezydentami Rosji i Ukrainy, ale z każdym osobno.

05:23

Rosyjskie media rozpowszechniają informacje o "zmęczeniu" Europejczyków Ukraińcami, niedogodnościach, jakie powodują dla obywateli Europy i Rosjan mieszkających w Europie, oraz twierdzą, że poparcie dla obywateli Ukrainy w Europie jest z każdym dniem coraz mniejsze - oceniła rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmiła Denisowa.

Według niej dehumanizacja, tworzenie negatywnego wizerunku Ukraińców za granicą to kolejna manipulacja Rosji w celu zmniejszenia poparcia dla Ukrainy, wywołania w stosunku do niej atmosfery nienawiści i wrogości oraz podżeganie do dyskryminacji.

Zdaniem rzeczniczki rosyjska propaganda jest głównie skierowana do "konsumenta krajowego", na potrzeby polityki wewnętrznej Rosji.

05:10

Rosja wycofała się z porozumienia, które z nami zawarła, więc teraz nie mamy już żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o silną obecność NATO na wschodnim skrzydle i zapewnienie, że każdy centymetr kwadratowy terytorium NATO będzie chroniony przez 5. artykuł NATO i przez naszych sojuszników - powiedział w rozmowie z agencją BNS zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana.



W odpowiedzi na inwazję Moskwy na Ukrainę kraje bałtyckie proszą o zastąpienie rozmieszczonych tam od 2017 roku batalionów międzynarodowych NATO przez brygady. Geoana powiedział, że obecność Sojuszu w regionie zostanie wzmocniona w różnych obszarach, ale konkretna wielkość sił nie jest jeszcze znana. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w czerwcu na szczycie NATO w Madrycie.

05:02

Putin nie wygra... Jesteśmy z wami, jesteśmy zjednoczeni - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz do zgromadzonych przed Bramą Brandenburską w Berlinie uczestników maratonu Save Ukraine. Budujemy plany powojennej odbudowy Ukrainy - dodał w czasie łączenia wideo.

Scholz zauważył, że Niemcy wraz z przyjaciółmi i partnerami pomagają zapobiec załamaniu się ukraińskiej gospodarki oraz wysyłają broń, aby pomóc Ukraińcom w obronie kraju. Kanclerz dodał też, że Niemcy przyjęły prawie 800 tys. uchodźców z Ukrainy.