Od początku wojny na Ukrainie zginęło 1793 cywilów, a 2439 zostało rannych - poinformowało Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Według ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych, już ponad 6800 cywilnych budynków zostało zniszczonych w wyniku rosyjskiej inwazji. Rosjanie będą atakowali Donbas jednocześnie z północy i południa - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Najważniejsze informacje z rosyjskiej inwazji w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 11.04.2022 roku.

Budynek mieszkalny po rosyjskim ostrzale Charkowa / VASILIY ZHLOBSKY / PAP/EPA

Rozpoczął się pierwszy etap rosyjskiej ofensywy w Donbasie - poinformował doradca Zełenskiego.

W Buzowej w obwodzie kijowskim odnaleziono kolejną masową mogiłę z cywilami.

Ukraina zakazała w sobotę importu towarów z Rosji.

Do 57 wzrosła liczba ofiar piątkowego ataku rakietowego na dworzec w Kramatorsku.

Ukraińska prokuratura zidentyfikowała ponad 500 rosyjskich żołnierzy podejrzanych o zbrodnie wojenne.

Rosyjscy wojskowi mieli zebrać z laboratoriów w Czarnobylu materiały radioaktywne.

Kobiety i dzieci z Mariupola są przetrzymywane w obozie w Rosji. Warunki są dramatyczne "

05:19

"Kolejne dowody domniemanych rosyjskich zbrodni wojennych pojawiają się wciąż wycofaniu się Rosjan z północnej Ukrainy. Obejmują one doniesienia o odkryciu prowizorycznego grobu zawierającego zmarłych ukraińskich cywilów w pobliżu miejscowości Buzowa. Nie ustają zarzuty przemocy seksualnej, której dopuszczają się rosyjscy wojskowi" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

05:14

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Moskwa nie ma odwagi przyznać się do błędnej polityki wobec swojego sąsiada.



Oni boją się przyznać, że przez dziesięciolecia zajmowali błędne stanowiska i wydawali kolosalne środki na wspieranie ludzkich zer, z których chcieli stworzyć przyszłych bohaterów przyjaźni ukraińsko-rosyjskiej - oświadczył ukraiński prezydent.



Kiedy ludziom brakuje odwagi, przyznać się do błędów, przeprosić, dostosować się do rzeczywistości, zamieniają się w potwory - powiedział Zełenski, nawiązując do przywódców na Kremlu.

05:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielę w swoim regularnym wystąpieniu na Facebooku oświadczył, że w ostatnim czasie stanowisko Niemiec zmienia się na korzyść Ukrainy. Dodał, że ten kierunek jest popierany przez większość narodu niemieckiego.

Ukraiński prezydent poinformował, że podczas niedzielnej rozmowy z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem rozmawiał o tym, jak postawić przed sądem wszystkich odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne oraz jak zaostrzyć sankcje wobec Rosji.

05:03

W niedzielę wieczorem w Charkowie i położonym nad Morzem Czarnym mieście Mikołajowie słychać było serię silnych eksplozji - podała agencja Reutera, powołując się na ukraińskie media.