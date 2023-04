11:46

"Podczas czwartkowego ataku rakietowego na Mikołajów armia rosyjska użyła rakiet manewrujących Iskander-K (w kodzie NATO - SS-26 Stone), które są trudne do zestrzelenia dla ukraińskiej obrony powietrznej" - oświadczył rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat. "Ataku dokonano z kierunku południowego. Iskander-K to także rakieta manewrująca, która ma charakterystyki podobne do rakiet Kalibr, jednak jest to rakieta wystrzeliwana z ziemi, a nie z morza" - powiedział Ihnat na antenie ukraińskiej telewizji. W ataku na dzielnicę mieszkalną w Mikołajowie zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne.

11:20

Rosja odwołała doroczne międzynarodowe igrzyska wojskowe, bo obawiała się, że ich przeprowadzanie w czasie wojny będzie źle odebrane, a straty poniesione na Ukrainie zagroziłyby jej dominacji w zawodach - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

11:00

"Złożymy szybko wniosek (do KE - przyp. red.) z prośbą o weryfikację naruszenia rynku w kilku obszarach, takich jak drób, jajka, artykuły mleczne" - poinformował Mateusz Morawiecki, odnosząc się do towarów rolnych z Ukrainy. Premier nie powiedział jednak jak zachowa się Polska w brukselskim głosowaniu w sprawie przedłużenia do czerwca przyszłego roku bezcłowego handlu z Ukrainą. Brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon informuje jednak, że jest szansa na porozumienie w tej sprawie.

10:58

"Rosja ciągle nie nauczyła się, że jej brutalność tylko wzmacnia ukraiński opór i pogłębia naszą determinację, by wspierać Ukrainę w jej walce" - oświadczyła ambasador USA w Kijowie Bridget Brink, komentując poranne ataki rakietowe Rosji na osiedla mieszkaniowe w Humaniu i Dnieprze. Zginęło w nich co najmniej 12 osób, w tym troje dzieci.