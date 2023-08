14:57

Mieszkanka Buczy: Bardzo czekam na moment, gdy nienawiść Rosjan, z jaką nas tu mordowali, obróci się przeciwko nim.

Przy wejściu do Buczańskiego Parku Miejskiego już od miesiąca stoi pomnik cywilnych ofiar rosyjskiej okupacji w Buczy, a liczba ludzi przychodzących tu nie maleje. Miejscowi mieszkańcy oddają hołd swoim poległym sąsiadom i krewnym. Nie brakuje tu też i turystów, którzy przyjeżdżają do podkijowskiego miasteczka, aby na własne oczy zobaczyć miejsce, które rosyjscy żołnierze przekształcili w piekło.

Buczańcy zaczęli nazywać pomnik miejscową Ścianą Płaczu, ponieważ składa się on z kilku stojących w półkolu ścian, na których zainstalowano tabliczki z 501 imionami i nazwiskami zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy ukraińskich cywilów. Przy każdym imieniu widnieją dwie daty - urodzenia i śmierci. Gdy data śmierci nie jest znana, podany jest miesiąc (przeważnie marzec) i 2022 rok. Niektóre tabliczki są puste, ponieważ niektórych zamordowanych nie udało się zidentyfikować.

72-letni Petro przyniósł pod pomnik kwiaty, które przymocował przy tabliczce swojego zastrzelonego przez Rosjan sąsiada. "Akurat dzisiaj Wasyl skończyłby 47 lat, lecz rosyjski żołnierz nie dał mu możliwości dożyć" - mówi Petro dodając, że sąsiad został zastrzelony w momencie, gdy wyszedł po wodę z piwnicy, gdzie wraz z rodziną i innymi sąsiadami się ukrywał. "Najpierw pogrzebaliśmy go w ogrodzie, a w kwietniu, po wyrzuceniu wojsk rosyjskich spod Kijowa, jego zwłoki przenieśliśmy na cmentarz".

13:43

Rosjanie donoszą o "próbie ataku ukraińskich sił zbrojnych" na most Krymski. W internecie pojawiają zdjęcia oraz nagrania, na których widać dym usznoszący się nad mostem. Rosjanie twierdzą jednak, że udało im się zestrzelić dwie ukraińskie rakiety, a obiekt nie został uszkodzony.

13:05

Agresja Rosji na Ukrainę ma negatywny wpływ na rosyjskie sklepy i restauracje działające Niderlandach - informuje portal RTL Nieuws. Z tego powodu tracą one swoich klientów.

12:55

Rosyjskie władze okupacyjne wstrzymały ruch na moście krymskim. W mediach społecznościowych świadkowie piszą, że słychać wybuchy, a nad przeprawą unoszą się kłęby dymu.

Władze zapewniają, że to działania obrony przeciwlotniczej, a atak został odparty - zestrzelono dwie rakiety.

12:17

W Odessie otwarto kilka plaż, po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny Rosji przeciw Ukrainie. Poinformował o tym szef władz obwodowych Ołeh Kiper na Telegramie.

11:22

Rosjanie masowo otwierają na tymczasowo okupowanych terenach Ukrainy centra tortur, wykorzystując infrastrukturę cywilną, jak siedziby firm czy akademiki - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na dane ukraińskich władz.

11:04

Jedna osoba zginęła, a 12 innych odniosło dziś obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku pociskiem manewrującym na Orychiw w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko na Telegramie.

"Zabity to 31-letni kapitan policji. Teraz lekarze i ratownicy medyczni policji walczą o życie rannych. Kilka osób jest w stanie ciężkim" - podał Kłymenko.

Zaznaczył, że czterech rannych to także policjanci.

10:36

Rosyjscy żołnierze nasilili rewizje w okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; w mieście znów zaczęli znikać ludzie - poinformował doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola Petro Andruszczenko na Telegramie.

10:30

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan jest prawdopodobnie jedyną na świecie osobą, zdolną przekonać prezydenta Rosji Władimira Putina do powrotu do umowy zbożowej - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, cytowany przez agencję Ukrinform.

09:30

Rosja prawdopodobnie przesunęła jednostki wojsk powietrznodesantowych (WDW) z obwodu chersońskiego do będącego przedmiotem ciężkich walk sektora Orichiwa w obwodzie zaporoskim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 58. Armia Ogólnowojskowa odpiera tam ukraińskie ataki od 4 czerwca, a już 11 lipca jej ówczesny dowódca został zdymisjonowany, prawdopodobnie częściowo z powodu nalegań na zmienienie części jego sił. Według doniesień, 70. i 71. Pułki Strzelców Zmotoryzowanych zmagają się ze szczególnie intensywnym wyczerpaniem i ciężkimi walkami na linii frontu.

"Istnieje realna możliwość, że przybycie WDW w końcu pozwoli na wycofanie elementów tych pułków w celu odpoczynku i regeneracji. Jednak przesunięcie to prawdopodobnie osłabi rosyjską obronę w pobliżu wschodniego brzegu Dniepru, gdzie jest ona coraz bardziej nękana przez ukraińskie naloty amfibijne" - napisano.

09:13

Cztery osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych wskutek ostrzelania przez siły rosyjskie kilku obwodów Ukrainy w ciągu ostatniej doby - poinformowały władze obwodowe na Telegramie.

08:26

Krym został tej nocy zaatakowany przez 20 - podała agencja TASS, powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony. Jak przekazano, 14 bezzałogowców zostało zniszczonych przez obronę przeciwlotniczą, kolejne sześć spadło po użyciu systemu walki elektronicznej.

08:21

W piątek z Ukrainy do Polski przyjechało 34 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 34,5 tys. osób - podała straż graniczna.

08:11

Sobotnie nagrania geolokacyjne potwierdzają, że siły ukraińskie dotarły na północne krańce wsi Robotyne na zachodzie obwodu zaporoskiego, choć na razie trudno ocenić, czy zdobycze te są trwałe. Fakt, że siły ukraińskie przesunęły się na tym kierunku, mimo że wojska rosyjskie poświęciły wiele wysiłków i zasobów, by temu przeciwdziałać, ma istotne znaczenie - ocenia ISW.

Nagrania geolokacyjne potwierdzają też, że siły ukraińskie wkroczyły do osiedla Urożajne przy granicy obwodów zaporoskiego i donieckiego. Przy tym, według Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych, żołnierzy ukraińscy prowadzili jednocześnie kontrofensywę w stronę Bachmutu, Berdiańska i Melitopola.

Siły rosyjskie najwyraźniej próbują nasilić działania ofensywne w okolicach Kupiańska w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie, zapewne po to, aby odciągnąć żołnierzy ukraińskich od ważniejszych odcinków frontu - pisze ISW.

08:08

Siły ukraińskie przesunęły się znacznie do przodu w obwodzie zaporoskim na południu kraju, prowadząc działania kontrofensywne na co najmniej trzech odcinkach frontu - poinformował amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

"Wydaje się, że kontrofensywne działania ukraińskie zmuszają wojsko rosyjskie do przemieszczania się na boki w zachodnim obwodzie zaporoskim, co świadczy o tym, że rosyjska obrona może znacznie słabnąć" - napisano.

ISW pisze, że brak rezerw operacyjnych prawdopodobnie zmusi siły rosyjskie do dalszego odsuwania się na boki, jeśli będą one chciały utrzymać niektóre odcinki frontu. Siły ukraińskie natomiast nadal posiadają rezerwy, które pozwalają im przeprowadzać rotację żołnierzy.

07:36

Mieszkająca w jednej z podkijowskich wsi kobieta przez ponad rok starała się o usunięcie z podwórka wraku rosyjskiego czołgu. Po nieskutecznej biurokratycznej batalii zdecydowałam, że zostanie z nami, a dochód z przerabianych na pamiątki części pojazdu będzie przeznaczany na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy - opowiada PAP 40-letnia Julia, mieszkanka Wełykej Dymerki.

07:10

55 procent Amerykanów jest przeciwnych zatwierdzeniu przez Kongres USA dalszej pomocy dla Ukrainy; wśród Republikanów jest to 71 procent. 62 proc. Demokratów popiera zwiększenie wsparcia dla Kijowa - wynika z sondażu, który przytacza portal Axios.

07:06

Jesteśmy otwarci na szkolenie ukraińskich pilotów na F-16, jeśli Dania i Holandia nie będą miały odpowiednich zasobów do tego - powiedział w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Odniósł się w ten sposób do doniesień "Washington Post" o opóźnieniach w programie szkolenia. Kirby ostrzegł jednak, że będzie to długi proces.

07:01

Porucznik Iwan Korolew nielegalnie przekroczył granicę litewską, przedostał się do Wilna i w czwartek został zatrzymany przez litewską straż graniczną na wileńskim dworcu autobusowym - poinformowało BBC.

07:00

Portal Militarnyi poinformował, że od początku rosyjskiej inwazji USA dostarczyły Ukrainie ponad 2 mln pocisków artyleryjskich 155 mm, a rzecznik UE Peter Stano oznajmił, że kraje Wspólnoty przekazały ponad 220 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej różnego typu.