Środa to 574. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia z tym związane zbieramy w naszej relacji z 20.09.2023 r.

Zniszczony magazyn z pomocą humanitarną misji charytatywnej Caritas-Spes Ukraina, po rosyjskim ataku bombowym we Lwowie / Vitaliy Hrabar / PAP

Putin powinien zdać sobie sprawę, że państwa członkowskie ONZ są zdeterminowane, aby poważnie bronić zasad pokojowego porządku, aby zapobiec przejawom rewizjonizmu i ambicji imperialnych - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.

Nie zapominajmy, że za tę wojnę odpowiedzialna jest Rosja i to prezydent Federacji Rosyjskiej może ją w każdej chwili przerwać własnym rozkazem. Ale żeby to mógł zrobić, musi zdać sobie sprawę, że my, państwa ONZ, poważnie podchodzimy do wypełniania naszych zasad - podkreślił szef niemieckiego rządu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapewnił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podczas spotkania na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że państwo żydowskie nadal będzie wspierać Kijów w kwestiach humanitarnych, w tym w rozwiązaniu problemu min przeciwpiechotnych - poinformowało biuro Netanjahu.

Witając izraelską delegację, ukraiński przywódca zwrócił uwagę na "bardzo liczny zespół", który go przywitał, w tym ambasadora Izraela przy ONZ Gilada Erdana i szefa Mosadu Dawida Barneę.

Po przedłużonej sesji roboczej ze swoimi zespołami obaj przywódcy odbyli 15-minutowe spotkanie w cztery oczy.

"Times of Israel" pisze, że wychodząc ze spotkania Zełenski powiedział, że było ono "dobre", a izraelskie źródła cytowane przez gazetę przekazały, że obaj przywódcy zgodzili się pozostać w kontakcie oraz że spotkanie było "poważne i kompleksowe".



Łotwa wyśle Ukrainie dodatkowe moździerze, systemy obrony przeciwlotniczej i amunicję dużego kalibru - zapowiedział łotewski minister obrony Andris Spruds. "Ukraina musi wygrać i wygra" - oświadczył po spotkaniu z ukraińskim ministrem obrony Rustemem Umierowem.

Nowy minister obrony Łotwy zapowiedział też kontynuację wsparcia dla ukraińskiego członkostwa w NATO.

Spruds uczestniczył we wtorek w spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech. Łotwa dołączyła do koalicji cybernetycznej (IT) utworzonej w ramach tego formatu. Koalicję powołały Estonia, Luksemburg i Ukraina.