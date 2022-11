Waszyngton nie dopuści do tego, aby Rosja zamieniła mróz w broń przeciwko Ukrainie - zapewnił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby. Londyn będzie wspierać Ukrainę, jak długo jak potrzeba - oświadczył w przemówieniu premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Najważniejsze wydarzenia związane z 279. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 29.11.2022 r.

Pogrążone w ciemnościach ulice w Kijowie / Viacheslav Ratynskyi / PAP

07:51

Dla Rosjan gwałty i przemoc seksualna są kolejnym instrumentem prowadzenia wojny. Bardzo otwarcie o tym opowiadają, bo czują, że mogą uniknąć odpowiedzialności - mówiła w Londynie pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

07:49

Minionej doby rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie ponad 50 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, a także dziewięć ostrzałów rakietowych i 13 ataków lotniczych - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Poprzedniego dnia ukraińskie siły odparły rosyjskie ataki w okolicy 10 miejscowości w obwodzie ługańskim i donieckim.

Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło trzy uderzenia w miejsca zgromadzenia składu osobowego, uzbrojenia i sprzętu przeciwnika - czytamy. Strącono rosyjskie samoloty Su-25 i Su-24.

Na okupowanym terytorium obwodu ługańskiego okupacyjne siły "nacjonalizują" majątek przedsiębiorstw rolniczych; w miejscowości Biłokurakyne wywożone są plony i sprzęt z lokalnych firm - pisze sztab.



07:47

Rozlokowanie rosyjskich sił na Białorusi nie służy przygotowaniu kolejnego ataku na Ukrainę z północy, lecz najpewniej ma zwiększyć możliwości szkolenia wojska i stanowi element operacji dezinformacyjnej - oceniają analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Wydaje się, że Kreml chce wykorzystać fakt przemieszczenia rosyjskich sił na terytorium Białorusi w charakterze operacji dezinformacyjnej wymierzonej w Zachód i Ukrainę - czytamy w najnowszej analizie. Ma to skoncentrować siły ukraińskie wokół Kijowa, by nie mogły być wykorzystywane na wschodzie i południu Ukrainy.

Przerzucenie w listopadzie rosyjskich sił na Białoruś ma zwiększać potencjał szkoleniowy rosyjskiej armii, a nie służyć prowadzeniu walk z tego terytorium - dodają analitycy. Podkreślają, że możliwości szkoleniowe w wojsku rosyjskim spadły m.in. w związku z tym, że w działaniach zbrojnych zginęło wielu instruktorów.

W ocenie ISW jest mało prawdopodobne, by do ataku na Ukrainę zostały wykorzystane białoruskie siły.

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy napisał we wtorkowym komunikacie, że nie obserwuje oznak formowania wrogich sił ofensywnych na tym kierunku. Zaznaczył jednak, że spodziewane jest przemieszczenie pewnych sił przeciwnika z terytorium Białorusi po nabyciu przez nie zdolności bojowych.

05:37

Specjalna linia między dowódcami USA i Rosji, stworzona podczas wojny na Ukrainie, by uniknąć bezpośredniego konfliktu między mocarstwami, została dotąd wykorzystana tylko raz - donosi agencja Reutera. USA miały jej użyć, by przekazać swoje obawy dotyczące rosyjskich operacji wokół infrastruktury krytycznej na Ukrainie.

05:13

Musimy być silniejsi w obronie naszych wartości, ale nie za pomocą wielkiej retoryki, lecz twardego pragmatyzmu - mówił brytyjski premier Rishi Sunak. Zapewnił, że Londyn będzie wspierać Ukrainę, jak długo jak potrzeba, a złota era w stosunkach z Chinami się skończyła. Wyjaśnił, że broniąc Ukrainy, Wielka Brytania broni także siebie, a reakcja na rosyjską agresję pokazała, że twierdzenia o słabości Zachodu okazały się nieprawdziwe.

Sunak wieczorem wygłosił przemówienie na dorocznym bankiecie wydawanym przez lorda majora gminy City of London, które było zarazem jego pierwszym dużym przemówieniem poświęconym polityce zagranicznej po objęciu przed pięcioma tygodniami urzędu premiera.

Podkreślił, że w czasie, gdy przeciwnicy - Rosja i Chiny - realizują długoterminowe plany, krótkoterminowość ani myślenie życzeniowe nie wystarczą. Oznacza to, że musimy być silniejsi w obronie naszych wartości i otwartości, od której zależy nasz dobrobyt. Oznacza to zapewnienie silniejszej gospodarki w kraju, jako podstawy naszej siły za granicą. I oznacza to stawienie czoła naszym konkurentom, nie za pomocą wielkiej retoryki, ale za pomocą zdecydowanego pragmatyzmu - mówił Sunak.

05:10

Inicjatywa "Ziarno z Ukrainy" stała się jedną z największych ukraińskich inicjatyw humanitarnych, na którą zgromadzono już ponad 180 milionów dolarów - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wsparcie dla programu zadeklarowało już ponad 30 krajów.

Kwota zgromadzonych środków na naszą inicjatywę Ziarno z Ukrainy rośnie i przekracza już 180 milionów dolarów. To już jest jedna z największych ukraińskich inicjatyw humanitarnych w historii. A będzie jeszcze większa - powiedział Zełenski.

Wymienił przy tym kraje, które ogłosiły już swój wkład finansowy, techniczny lub logistyczny do inicjatywy. To Austria, Belgia, Bułgaria, Wielka Brytania, Grecja, Estonia, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Kanada, Katar, Łotwa, Litwa, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia.

Bardzo znaczący udział w inicjatywie ogłosiły także Rumunia, Słowenia, USA, Turcja, Węgry, Finlandia, Francja, Chorwacja, Czechy, Szwajcaria, Szwecja i Unia Europejska. Do grona tego dołączyły Korea Płd., Japonia, a także NATO i ONZ.

Zełenski wyjaśnił, że zebrane środki zostaną przeznaczone na dostawy ukraińskiej żywności do krajów Afryki i Azji, w których najbardziej odczuwalny jest głód.

Wszyscy razem pokazujemy, że elementy ukraińskiej formuły pokoju, z których jednym jest globalne bezpieczeństwo żywnościowe, są racjonalne i skuteczne oraz mogą i powinny być realizowane w interesie Ukrainy i całego świata - podkreślił ukraiński prezydent.

Inicjatywa Ziarno z Ukrainy została uruchomiona z okazji 90. rocznicy Hołodmoru. W jej ramach do połowy przyszłego roku Kijów planuje wysłanie około 60 statków z ukraińskim zbożem do najbiedniejszych krajów Afryki i Azji.



05:05

Stany Zjednoczone, a także sojusznicy i partnerzy będą nadal czynić starania, aby zapewnić Ukraińcom wszystko, czego potrzebują do odbudowania zniszczonej infrastruktury - poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby.

Podkreślił, że Waszyngton nie dopuści do tego, aby Rosja zamieniła mróz w broń przeciwko Ukrainie.

Po pierwsze, będziemy nadal dostarczać siłom zbrojnym Ukrainy środki, broń, zdolności i szkolenia, których potrzebują, aby odnosić sukcesy na polu bitwy - oznajmił Kirby.

Po drugie, współpracujemy z naszymi sojusznikami i partnerami na całym świecie, a już na pewno współpracujemy wewnętrznie z innymi agencjami administracji, aby zapewnić Ukraińcom części zamienne, sprzęt, transformatory - to, czego potrzebują do odbudowy działania jej systemów energetycznych i przywrócenia zasilania - powiedział przedstawiciel Białego Domu.

Według niego ta lista jest długa. Jednocześnie Kirby zaznaczył, że nie cały sprzęt pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, w szczególności sieci energetyczne i sprzęt elektryczny na Ukrainie mają normy europejskie.

Kirby nazwał także odrażającym to, co robi na Ukrainie reżim Putina, który najpierw używał żywności jako broni, potem zastraszania, a teraz - zimowego chłodu. Podkreślił, że prawie wszystkie ostatnie ataki rakietowe Federacji Rosyjskiej były wymierzone w infrastrukturę cywilną, w szczególności w obiekty energetyczne, wodne i ciepłownicze.