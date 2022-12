Władimir Putin prowadzi kampanię mającą doprowadzić Zachód do wywierania presji na Ukrainę w sprawie ustępstw. Wypowiedziane przez niego w niedzielę słowa o "gotowości do negocjacji ze wszystkimi stronami" są częścią tej kampanii - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. Sytuacja w Donbasie jest ciężka i bolesna. Okupanci wykorzystują wszystkie dostępne im środki - a są to znaczne środki - aby osiągnąć przynajmniej jakiś postęp - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo. Najważniejsze wydarzenia związane z 307. dniem wojny w Ukrainie zbieramy dla Was w naszej relacji z 27.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Żołnierz ukraiński na posterunku w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP 10:11 Dmitrij Miedwiediew opublikował w mediach społecznościowych swoje przewidywania dotyczące 2023 roku. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej prognozuje m.in. rozpad Unii Europejskiej, powstanie IV Rzeszy i wojnę domową w Stanach Zjednoczonych. Były prezydent Rosji kilkukrotnie w swoich prognozach wspomniał też Polskę. Zobacz również: Miedwiediew bawi się w proroka. Przepowiada rozbiór Polski 10:00 Władimir Putin prowadzi kampanię mającą doprowadzić Zachód do wywierania presji na Ukrainę w sprawie ustępstw. Wypowiedziane przez niego w niedzielę słowa o "gotowości do negocjacji ze wszystkimi stronami" są częścią tej kampanii - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. Dyktator nie stwierdził wprost, że Rosja jest gotowa do bezpośrednich negocjacji z Ukrainą, zamiast tego utrzymywał fałszywą narrację, że Ukraina - którą nazwał po prostu "drugą stroną" - naruszyła wysiłki dyplomatyczne Rosji sprzed inwazji. 07:18 Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow postawił w poniedziałek ultimatum Ukrainie - albo spełni propozycje Moskwy, w tym m.in. zrzeknie się terytorium będącym pod kontrolą Rosji, albo "kwestię wojny rozstrzygnie rosyjska armia". W niedzielę prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jest otwarty na rozmowy pokojowe. Zobacz również: Ultimatum Ławrowa dla Ukrainy. "Inaczej sprawę rozstrzygnie armia" 05:21 Władze wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji ukraińskiego miasta Izium zmieniły nazwy ulic, którym patronowali rosyjscy twórcy; zmiany nie ominęły nawet postaci kultury, kojarzących się z oporem wobec reżimu, takich jak Włodzimierz Wysocki - poinformowała rosyjska sekcja BBC. Zobacz również: Władze Iziumu usunęły rosyjskich patronów z nazw ulic - w tym Włodzimierza Wysockiego 05:10 Sytuacja w Donbasie jest ciężka i bolesna. Okupanci wykorzystują wszystkie dostępne im środki - a są to znaczne środki - aby osiągnąć przynajmniej jakiś postęp - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo. Bachmut, Kreminna i inne terytoria w Donbasie wymagają teraz maksymalnej siły i koncentracji - powiedział ukraiński przywódca. Zełenski nawiązał też do niedawnej wizyty w USA mówiąc, że strona ukraińska zamierza jak najszybciej zrealizować wszystkie ustalenia. Dziś odbyłem rozszerzone spotkanie dotyczące efektów wizyty w USA i realizacji porozumień. Nie będziemy tracić czasu. Jak najszybciej wdrożymy wszystko, co uzgodniono w Waszyngtonie. Tak szybko, jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy. Magdalena Partyła