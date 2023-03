Ukraina nie może przegrać trwającej od siedmiu miesięcy bitwy o Bachmut na wschodzie kraju, żeby Władimir Putin nie poczuł krwi - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Bachmut oraz Biłohoriwka, Awdijiwka i Marjinka pozostają w epicentrum działań bojowych w wojnie na Ukrainie. Szef Pentagonu Lloyd Austin jest przekonany, że Kijów ma duże szanse na to, by wiosenna ofensywa zakończyła się sukcesem. Środa jest 399. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje są w nim aktualizowane na bieżąco.