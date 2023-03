Premier Japonii Fumio Kishida odwiedza dziś Ukrainę. Japońska agencja Kyodo zaznacza, że rzadko zdarza się, aby japoński przywódca odbywał niezapowiedzianą podróż do obcego kraju. Rolnicy nie będą w stanie obsiać na Ukrainie jednej piątej pól z powodu wojny - ocenia Dmytro Sołomczuk z parlamentarnej komisji rolnictwa Ukrainy. Najważniejsze informacje dotyczące 391. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 21.03.2023 r.

Zniszczenia we wsi Cyrkuny w obwodzie charkowskim

13:34

Nowozelandzkie władze potwierdziły śmierć obywatela swego kraju na ukraińskim froncie; to już trzeci Nowozelandczyk, który zginął na wojnie. Wcześniej szkolił żołnierzy w legionie międzynarodowym i wykonywał zwiadowcze misje - poinformował we wtorek portal nzherald.co.nz.

38-letni Kane Te Tai, znany pod pseudonimem "Turtle" ("Żółw" - red.) przyjechał na Ukrainę w kwietniu 2022 r.

Matka poległego Ngaire Te Tai powiedziała dziennikarzowi portalu, że syn komunikował się z nią poprzez media społecznościowe i zapewniał, że niedługo wróci do domu. Osierocił 12-letnią córkę.

12:55

Komisja Europejska przekazała drugą transzę w wysokości 1,5 mld euro w ramach pakietu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy wynoszącego w sumie do 18 mld euro na rok 2023.

"Za pomocą tego instrumentu UE stara się pomóc Ukrainie zaspokoić jej najpilniejsze potrzeby w zakresie finansowania, zapewniając stabilne, przewidywalne i znaczne wsparcie finansowe w 2023 r. Wsparcie to pomoże Ukrainie w dalszym wypłacaniu wynagrodzeń i emerytur oraz utrzymaniu podstawowych usług publicznych, takich jak szpitale, szkoły i mieszkania dla relokowanych osób. Pozwoli także Ukrainie zapewnić stabilność makroekonomiczną i odbudować infrastrukturę krytyczną zniszczoną przez Rosję w czasie jej agresji, taką jak infrastruktura energetyczna, wodociągi, sieci transportowe, drogi i mosty" - przypomniała KE w opublikowanym komunikacie.

12:54

Służby prasowe Kremla przemontowały nagranie ze spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina z mieszkańcami Mariupola. Zniknął z nich fragment, na których słychać krzyk, że "to wszystko jest na pokaz".

12:49

Z całą pewnością Rosja jest klientem Chin, zabiega o wsparcie chińskie - polityczne, finansowe i gospodarcze. To pokazuje, w jakim miejscu na arenie międzynarodowej dzisiaj znajduje się Rosja - mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz w Rozmowie w południe w RMF FM. W ten sposób skomentował wizytę chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Rosji.

12:45

Ukraińscy szermierze będą bojkotować Rosjan i Białorusinów w międzynarodowych zawodach, do których te dwa kraje zostały dopuszczone decyzją światowej federacji (FIE). Do podobnego zachowania namawiają też innych.

"Wzywamy międzynarodową społeczność szermierczą do wsparcia Ukrainy i bojkotu Rosji" - przekazano w apelu ukraińskiej federacji.

FIE 10 marca zdecydowało, że od 1 kwietnia, kiedy oficjalnie rozpoczną się kwalifikacje olimpijskie, szermierze z Rosji i Białorusi będą mogli wrócić do międzynarodowej rywalizacji.



12:27

Kreml wydał lakoniczny komunikat po wczorajszym spotkaniu Władimira Putina z Xi Jinpingiem. Dużo więcej szczegółów przedstawiła natomiast strona chińska. Xi Jingping od poniedziałku przebywa w Moskwie.

12:14

Nie spodziewam się szybkiego zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainie - stwierdził kanclerz Olaf Scholz w rozmowie z dziennikiem "Rheinische Post". Przyznał też, że prowadzi "regularne rozmowy z Putinem", podczas których wciąż "utrzymują się rażące różnice zdań".

12:13

Premier Japonii Fumio Kishida przybył do Kijowa z niezapowiadaną wizytą - podała japońska agencja Kyodo. Według stacji NHK do ukraińskiej stolicy dotarł pociągiem z Przemyśla.

Według zapowiedzi japońskiego MSZ Kishida spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, potwierdzi poparcie dla jego kraju i sprzeciw wobec rosyjskiej agresji.



11:00

Przywódca Chin Xi Jinping spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem, ale zaoferował mu bardziej powściągliwą wizję dwustronnych relacji, niż ten by sobie życzył - ocenia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Na poniedziałkowym spotkaniu Xi i Putin zachwalali siłę dwustronnych relacji, ale w artykułach opublikowanych dzień wcześniej przez media w obu krajach przedstawili odmienne interpretacji co do skali przyszłych stosunków - twierdzi ISW.

"Retoryka Xi sugeruje, że nie jest on skłonny w pełni dać Rosji wsparcia ekonomicznego i politycznego, jakiego ta potrzebuje, by odwrócić niepowodzenia na Ukrainie" - uważają analitycy.



10:58

W najbliższych tygodniach tysiące skazańców, walczących na Ukrainie w szeregach rosyjskiej firmy najemniczej Grupa Wagnera, zostaną najprawdopodobniej ułaskawione i wypuszczone na wolność - przekazało ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

Grupa Wagnera przyciągała najwięcej więźniów jesienią 2022 r., oferowano im złagodzenie kary po sześciu miesiącach służby - przypomniano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Chociaż najprawdopodobniej mniej więcej połowa zrekrutowanych więźniów została zabita lub ranna, przekazy z Rosji wskazują na to, że Grupa Wagnera trzyma się obietnicy uwolnienia ocalałych" - ocenił brytyjski resort obrony. Dodano, że w dokumentach wydawanych uwalnianym najemnikom zaznaczono, że decyzja została wydana na podstawie dekretu Putina.



10:55

Amerykański Instytut Badań nad Wojną informuje o niewielkich zdobyczach terytorialnych Rosjan w rejonie Bachmutu i nasileniu ataków wokół Awdijiwki, co może być próbą uzyskania chociażby nieznacznych rezultatów przed wygaśnięciem ofensywy.

Siłom rosyjskim najprawdopodobniej udało się posunąć do przodu w północno-zachodniej i zachodniej części Bachmutu, a także na północny zachód od miasta - pomiędzy Bohdaniwką i Chromowym - przekazuje ISW w najnowszym raporcie.

Prawdopodobnie Rosjanom udało się także przesunąć na zachód od Krasnohoriwki (w rejonie Awdijiwki) i zająć Stepowe.

10:52

Dla Chin może być korzystne, żeby ta wojna trwała, ale w takim stadium jak teraz. To jest nierealne, żeby Chiny dążyły teraz do rozwiązań pokojowych. Dla nich dobrze jest jak Zachód słabnie, dobrze jest jak Rosja słabnie i staje się klientem - tak o wizycie XI Jinpinga w Moskwie mówił w Radiu RMF24 dr Maciej Milczanowski, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który był gościem Tomasza Terlikowskiego.

09:56

Rolnicy nie będą w stanie obsiać na Ukrainie jednej piątej pól z powodu wojny - ocenia Dmytro Sołomczuk z parlamentarnej komisji rolnictwa Ukrainy.

Część ziem jest okupowanych, część pól zaminowanych, niektóre zasłane zniszczonym sprzętem wojskowym i niewybuchami. Prace nad oczyszczeniem pól trwają, ale to będzie długi proces - powiedział poseł agencji informacyjnej Ukrinfom.

Zdaniem ministra rolnictwa Mykoły Solskiego rolnicy zaadaptowali się do warunków wojny, między innymi poprzez zmianę uprawianych roślin na wymagające mniejszego nawożenia czy łatwiejszych w eksporcie. W rezultacie produkcja pszenicy, kukurydzy i innych zbóż spadnie w stosunku do ubiegłego roku o 10-15 proc. - powiedział minister dziennikowi "The Wall Street Journal".

W ubiegłym roku Ukraina zebrała 53 miliony ton zbóż, o 20 proc. mniej niż pięcioletnia średnia. Natomiast łączne plony, w które wchodzi także słonecznik i soja, spadły w porównaniu do ostatniego przedwojennego roku o 52 proc. - przypomina gazeta.

09:35

Co najmniej trzy osoby zabite i 10 rannych, to tragiczny bilans ataków Rosji na wschodnie i południowe regiony Ukrainy, do których doszło ostatniej doby - poinformowali przedstawiciele donieckiej i chersońskiej wojskowej administracji obwodowej.

"20 marca Rosjanie zabili dwóch mieszkańców Donbasu: w Bachmucie i Awdijiwce. Kolejne trzy osoby w obwodzie zostały ranne" - powiadomił w Telegramie szef donieckiej administracji Pawło Kyryłenko.

W obwodzie chersońskim, częściowo wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji w listopadzie, ostatniej doby w wyniku ostrzałów przeciwnika zginęła jedna osoba.

08:47

Wojna w Ukrainie może być niestety długotrwała; nadzieje, że ona skończy się w tym roku, są raczej ograniczone. Musimy być przygotowani na długi czas wojny, niepokoju, ograniczonego bezpieczeństwa, także dla Polski - mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Wskazał także na potrzebę dalszej pomocy Ukrainie.

08:40

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera", że nie sądzi, by Chiny zdecydowały się na sprzedaż broni Rosji. Tak odniosła się do trwającej wizyty chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Moskwie.



Jej zdaniem władze w Pekinie nie chcą narazić się na ryzyko sankcji gospodarczych i nowych napięć, zwłaszcza - dodała - po tak ważnym ruchu, jak nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Wereszczuk, mówiąc o chińskim planie pokojowym, zaznaczyła: "My mamy 10 punktów przedstawionych przez prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego i mamy nadzieję, że Chiny będą po naszej stronie, po stronie prawdy i sprawiedliwości".



07:10

Węgry uniemożliwiły państwom członkowskim Unii Europejskiej wydanie wspólnego oświadczenia w sprawie międzynarodowego nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina - poinformował Bloomberg, powołując się na swoje źródła. Budapeszt broni się, że chodziło o to, by szef unijnej dyplomacji Josep Borrell nie podejmował decyzji w imieniu wszystkich krajów Wspólnoty.

05:18

Uzgodnienie przez europejskich partnerów planu dotyczącego dostaw amunicji dla ukraińskiej artylerii to strategiczny krok - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Zełenski podziękował też stronie amerykańskiej za ogłoszony tego dnia kolejny pakiet pomocy wojskowej wartości 350 mln USD. Obejmuje on m.in. pociski do systemów artylerii rakietowej HIMARS.

W poniedziałek Europejska Agencja Obrony (EDA) poinformowała, że 17 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegia porozumiały się tego dnia w sprawie wspólnego zakupu amunicji w celu udzielenia pomocy Ukrainie i uzupełnienia krajowych zapasów.



05:14

Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało w poniedziałek, że eksplozja w mieście Dżankoi na okupowanym Krymie zniszczyła podczas tranzytu kolejowego rosyjskie pociski Kalibr - podał Reuters.

Odnotowano wystrzały i kilka eksplozji w pobliżu miasta Dżankoj na Krymie, gdzie znajduje się również lotnisko wojskowe obsługiwane przez Rosję - donosi Euromaidan Press, powołując się na lokalne media. "Rosyjskie jednostki obrony powietrznej zestrzeliły drona" - dodano w komunikacie.