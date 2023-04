Agencja TASS poinformowała, że prezydent Rosji Władimir Putin przyjechał do obwodu chersońskiego i ługańskiego. Odwiedził tam rosyjskich żołnierzy. Rosyjska najemnicza Grupa Wagnera znów uzupełnia skład osobowy, dostaje amunicję i wsparcie polityczne, gdyż Kreml zapewne chce zdobycia Bachmutu przed 9 maja, gdy Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej - ocenia Instytut Studiów nad Wojną. Najważniejsze wydarzenia związane z 419. dniem wojny zebraliśmy w relacji z 18.04.2023.

Zniszczenia w Słowiańsku po piątkowym rosyjskim ataku rakietowym / Yevhen Titov / PAP/EPA

10:13

Rosyjska najemnicza Grupa Wagnera znów uzupełnia skład osobowy, dostaje amunicję i wsparcie polityczne, gdyż Kreml zapewne chce zdobycia Bachmutu przed 9 maja, gdy Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank w najnowszym raporcie wyraża przypuszczenie, że Władimir Putin "potrzebuje zwycięstwa w Bachmucie" przed 9 maja, bądź przed doroczną telekonferencją z obywatelami, aby "umocnić swój autorytet wewnątrz kraju". Według niepotwierdzonych doniesień telekonferencja Putina miałaby odbyć się w czerwcu.



09:31

W Rosji odkryto nieznany wcześniej cmentarz najemników z grupy Wagnera, którzy zginęli podczas walk w Ukrainie. Znajduje się tam co najmniej 57 grobów. Kilka rodzin pochowanych bojowników nawet nie wiedziało, że ich bliscy nie żyją.

08:48

Wojska rosyjskie zwiększają liczbę ostrzałów lotniczych Bachmutu i aktywność artylerii ciężkiej, zmieniając to miasto w obwodzie donieckim w ruinę i próbując je zająć za wszelką cenę - oświadczył dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski.

Na kierunku Bachmutu "przeciwnik koncentruje największe wysiłki i nie rezygnuje z celu przejęcia kontroli nad miastem za wszelką cenę. Wróg zwiększa aktywność artylerii ciężkiej i liczbę ataków lotniczych, zmieniając miasto w ruinę" - oświadczył generał.

08:47

Ciężkie walki trwają wzdłuż całej linii frontu w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, ale istnieje realna możliwość, że Rosja zredukowała liczebność oddziałów i zmniejsza działania ofensywne wokół Doniecka, aby przekierować siły do sektora Bachmutu - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

08:45

W wyniku rosyjskiego ataku lotniczego w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zginęły trzy osoby - poinformował szef obwodu Artem Łysohor. Do nalotu na wieś Nowojehoriwka doszło w poniedziałek, akcję ratunkową uniemożliwił ostrzał artyleryjski.

"Pocisk uderzył w dom, w którym byli ludzie, wybuchł pożar. Niestety, z powodu gęstego ostrzału artyleryjskiego nie można było uratować ludzi spod płonących gruzów" budynku - napisał Łysohor na Telegramie.



08:10

Szefowie dyplomacji państw grupy G7 potępili Rosję za agresję zbrojną wobec Ukrainy i groźby jądrowe, przestrzegli Chiny przed próbami siłowej zmiany status quo, podkreślili wagę pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej - wynika z wydanego we wtorek komunikatu. Zapowiedziano zaostrzenie sankcji wobec Rosji.

07:43

Wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w short tracku Rosjanka Sofja Proswirnowa zdecydowała się od przyszłego sezonu reprezentować Danię, jeżeli otrzyma obywatelstwo tego kraju.

07:42

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), komentując nagranie z relacją domniemanych najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera, ocenia, że dowództwo tej formacji może zachęcać do popełniania okrucieństw na wojnie z Ukrainą zabiegając o zwartość i reputację oddziałów.

Zdaniem analityków nagranie z domniemanymi najemnikami, opublikowane przez rosyjski projekt Gulagu.net, pozwala poznać strukturę i priorytety działania Grupy Wagnera.

Jeden z rozmówców, Azamat Jałdarow, twierdzi, że przeszedł szkolenia w specjalnym oddziale, w którym uczył się zabijać. Wraz z drugim rozmówcą, Aleksiejem Sawiczem, utrzymuje on, iż "dowództwo Grupy Wagnera żąda brutalnego traktowania" tych, którzy wyłamują się z szeregów, a w działaniach operacyjnych stawia na ataki dokonywane siłami zwerbowanych więźniów traktowanych jako "mięso armatnie".

07:25

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, Sojusz Północnoatlantycki postanowił zmienić swoją koncepcję obrony - pisze amerykański dziennik "The New York Times". Teraz, od pierwszego dnia pełnoskalowej wojny, NATO ma przygotowywać się do obrony "każdego centymetra" swojego terytorium.

06:26

