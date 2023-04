15:20

Wstrząsającą relację z walk w Bachmucie zdaje szef polskiej grupy medyków "W międzyczasie". Według niego Rosjanie szturmujący miasto odznaczają się niespotykanym poziomem barbarzyństwa, który wynika z odurzenia narkotykowego, frustracji i działań kremlowskiej propagandy.

W Bachmucie bardzo często widzimy okaleczone ciała ukraińskich żołnierzy. Niektóre obrażenia są efektem tortur, a te zadawane po śmierci wynikają z nieludzkiej potrzeby zbierania '"trofeów" - dłoni, serc, a nawet głów - opowiada Damian Duda i przyznaje, że i on i pozostali medycy nie mają już siły, by krzyczeć o tym, co dzieje się w oblężonym mieście.

Ludzie przyzwyczaili się do okropieństwa, które tu mają miejsce dzień w dzień - podsumowuje medyk.

14:40

Po wizycie w Awdijiwce ukraiński prezydent pojawił się w "szpitalu wojskowym" w obwodzie donieckim, gdzie odznaczył leczonych tam żołnierzy i podziękował służbom medycznym.

14:05

Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził walczących w Awdijiwce żołnierzy ukraińskich. Miasto położone niedaleko Doniecka pozostaje obok Bachmutu głównym celem rosyjskiej ofensywy. Awdijiwka, jest według ukraińskich władz doszczętnie zniszczona ogniem artyleryjskim i nalotami lotniczymi. Miejscowość znalazła się też w tzw. czerwonej strefie - nie mogą do niej wjeżdżać dziennikarze ani wolontariusze, a Kijów ogłosił ewakuację mieszkańców. Według najnowszych informacji, z ruin udało się ewakuować wszystkich najmłodszych, prócz jednego.

13:24

Rosjanie ponownie uderzyli w Chersoniu - podał szef władz obwodu Ołeksandr Prokudin. Okupanci mieli ostrzelać centrum miasta. Prokudin zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Mimo to, ostrzał już zebrał żniwo. Wiadomo na razie, że zginęła jedna osoba, a 9 innych zostało rannych.

13:04

Egipt rezygnuje z przekazania Rosji pocisków rakietowych - donosi "Washington Post". Zamiast tego, Kair przekaże amunicję artyleryjską Ukrainie. To efekt dyplomatycznej ofensywy Stanów Zjednoczonych. Informacje na ten temat pojawiły się w niedawno ujawnionej dokumentacji amerykańskiego wywiadu wojskowego.

Egipt, choć łączą go z Rosją wieloletnie relacje dyplomatyczne i militarne, od dekad pozostaje jednym z głównym sojuszników Amerykanów na Bliskim Wschodzie i otrzymuje ponad miliard dolarów rocznie w ramach pomocy wojskowej USA - podaje amerykański dziennik.

Docelowo Egipt miał zatwierdzić sprzedaż pocisków 152 mm i 155 mm Stanom Zjednoczonym, które przekażą amunicję Ukrainie.

12:56

Ze szturmowanej przez Rosjan Awdijiwki udało się ewakuować w ostatnich dniach dwóch nastolatków w wieku 15 i 17 lat i w mieście pozostało już - według ocen władz - tylko jedno dziecko: 12-letni chłopiec - poinformował Witalij Barabasz, mer położonej na wschodzie Ukrainy Awdijiwki.



Wcześniej informował media o wielkich trudnościach z ewakuacją dzieci z ostrzeliwanego miasta. Często na wyjazd nie godzili się rodzice, mimo zagrożenia dla ich dzieci. Awdijiwka to drugi, obok Bachmutu, kierunek rosyjskiego natarcia w obwodzie donieckim. Miasto jest niemal doszczętnie zniszczone przez artylerię i lotnictwo Rosji.

12:14

Jak poinformował rosyjski portal Mediazona, w ciągu roku w 35 rosyjskich regionach ubyło 17 tys. więźniów. Dziennikarze sugerują, że przyczyną może być rekrutacja do walczącej w Ukrainie grupy Wagnera.

12:13

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu na przejściu granicznym Mościska kierownika pociągu relacji Zaporoże-Przemyśl, który w kryjówce w swym przedziale przemycał mężczyzn w wieku podlegającym służbie wojskowej. Mężczyźni uciekali z Ukrainy do krajów UE. Cena za "przemycenie" w ten sposób przez granicę sięgała około 2,5 tys. dolarów.

12:03

Komisja Europejska przeznaczy 300 mln euro w formie dotacji na projekty związane z korytarzami solidarnościowymi z Ukrainą - przekazał naszej dziennikarce w Brukseli wysoki rangą urzędnik KE. Duża część z tych środków, nawet 1/3, może przypaść Polsce.

11:39

Funkcjonariusze rosyjskich służb bezpieczeństwa przeprowadzili rewizję w Jekaterynburgu, na Uralu, w domu Jarosława Szyrszykowa, który jako pierwszy poinformował o zaginięciu korespondenta amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha - podał portal Meduza.

Niezależny portal powołuje się we wtorek na doniesienia rosyjskich mediów prorządowych, z których część twierdzi, że Szyrszykow też został zatrzymany. Według tych doniesień mężczyzna miałby być podejrzany o "usprawiedliwianie terroryzmu" z powodu komentarza o śmierci blogera wojennego Władlena Tatarskiego.

Gershkovich został pod koniec marca zatrzymany, a następnie na początku kwietnia formalnie aresztowany i oskarżony o szpiegostwo na rzecz USA. Jest to pierwszy od 1986 roku, czyli ostatnich lat ZSRR, przypadek oskarżenia przez Moskwę dziennikarza amerykańskiego o szpiegostwo.

11:38

Władimir Putin to autor masowych morderstw odwiedzający tereny okupowane, by cieszyć się dokonanymi tam zbrodniami - oznajmił Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, komentując twierdzenia Kremla, iż Putin był w obwodzie chersońskim i ługańskim.

W komentarzu zamieszczonym we wtorek na Twitterze Podolak oświadczył, że rok temu "świat czekał na oświadczenia Putina, na to co zrobi i powie", a teraz "jest to obojętne, nie ma już takiego aktora politycznego".



10:13

Rosyjska najemnicza Grupa Wagnera znów uzupełnia skład osobowy, dostaje amunicję i wsparcie polityczne, gdyż Kreml zapewne chce zdobycia Bachmutu przed 9 maja, gdy Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank w najnowszym raporcie wyraża przypuszczenie, że Władimir Putin "potrzebuje zwycięstwa w Bachmucie" przed 9 maja, bądź przed doroczną telekonferencją z obywatelami, aby "umocnić swój autorytet wewnątrz kraju". Według niepotwierdzonych doniesień telekonferencja Putina miałaby odbyć się w czerwcu.



09:31

W Rosji odkryto nieznany wcześniej cmentarz najemników z grupy Wagnera, którzy zginęli podczas walk w Ukrainie. Znajduje się tam co najmniej 57 grobów. Kilka rodzin pochowanych bojowników nawet nie wiedziało, że ich bliscy nie żyją.

08:48

Wojska rosyjskie zwiększają liczbę ostrzałów lotniczych Bachmutu i aktywność artylerii ciężkiej, zmieniając to miasto w obwodzie donieckim w ruinę i próbując je zająć za wszelką cenę - oświadczył dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski.

Na kierunku Bachmutu "przeciwnik koncentruje największe wysiłki i nie rezygnuje z celu przejęcia kontroli nad miastem za wszelką cenę. Wróg zwiększa aktywność artylerii ciężkiej i liczbę ataków lotniczych, zmieniając miasto w ruinę" - oświadczył generał.

08:47

Ciężkie walki trwają wzdłuż całej linii frontu w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, ale istnieje realna możliwość, że Rosja zredukowała liczebność oddziałów i zmniejsza działania ofensywne wokół Doniecka, aby przekierować siły do sektora Bachmutu - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

08:45

W wyniku rosyjskiego ataku lotniczego w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zginęły trzy osoby - poinformował szef obwodu Artem Łysohor. Do nalotu na wieś Nowojehoriwka doszło w poniedziałek, akcję ratunkową uniemożliwił ostrzał artyleryjski.

"Pocisk uderzył w dom, w którym byli ludzie, wybuchł pożar. Niestety, z powodu gęstego ostrzału artyleryjskiego nie można było uratować ludzi spod płonących gruzów" budynku - napisał Łysohor na Telegramie.



08:10

Szefowie dyplomacji państw grupy G7 potępili Rosję za agresję zbrojną wobec Ukrainy i groźby jądrowe, przestrzegli Chiny przed próbami siłowej zmiany status quo, podkreślili wagę pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej - wynika z wydanego we wtorek komunikatu. Zapowiedziano zaostrzenie sankcji wobec Rosji.

07:43

Wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w short tracku Rosjanka Sofja Proswirnowa zdecydowała się od przyszłego sezonu reprezentować Danię, jeżeli otrzyma obywatelstwo tego kraju.

07:42

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), komentując nagranie z relacją domniemanych najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera, ocenia, że dowództwo tej formacji może zachęcać do popełniania okrucieństw na wojnie z Ukrainą zabiegając o zwartość i reputację oddziałów.

Zdaniem analityków nagranie z domniemanymi najemnikami, opublikowane przez rosyjski projekt Gulagu.net, pozwala poznać strukturę i priorytety działania Grupy Wagnera.

Jeden z rozmówców, Azamat Jałdarow, twierdzi, że przeszedł szkolenia w specjalnym oddziale, w którym uczył się zabijać. Wraz z drugim rozmówcą, Aleksiejem Sawiczem, utrzymuje on, iż "dowództwo Grupy Wagnera żąda brutalnego traktowania" tych, którzy wyłamują się z szeregów, a w działaniach operacyjnych stawia na ataki dokonywane siłami zwerbowanych więźniów traktowanych jako "mięso armatnie".

07:25

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, Sojusz Północnoatlantycki postanowił zmienić swoją koncepcję obrony - pisze amerykański dziennik "The New York Times". Teraz, od pierwszego dnia pełnoskalowej wojny, NATO ma przygotowywać się do obrony "każdego centymetra" swojego terytorium.

06:26

Agencja TASS poinformowała, że prezydent Rosji Władimir Putin przyjechał do obwodu chersońskiego i ługańskiego. Regiony znajdują się częściowo pod rosyjską kontrolę. Putin odwiedził tam swoich żołnierzy.