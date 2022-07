Władimir Putin werbuje kryminalistów prosto z więzień na wojnę w Ukrainie - informuje portal dziennika "Bild". Płoną magazyny z rosyjską bronią w ukraińskim Chersoniu. Siły ukraińskie zniszczyły rosyjski magazyn amunicji i paliwa w Doniecku. Na okupowanym przez Rosję Krymie od czterech miesięcy trwa ukryta mobilizacja na wojnę z Ukrainą - oświadczyła Tamiła Taszewa, przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie. Zmasowany ostrzał Słowiańska przez rosyjską artylerię spowodował, że centralny plac targowy w tym mieście stanął w płomieniach. Dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Kłęby dymu nad Chersoniem / Twitter

18:01

Potwierdzam, że od zachodnich sojuszników nadchodzą dostawy potężnych systemów obrony powietrznej - ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski. Nie podał dalszych szczegółów, ale podkreślił, że wzmocnienie tej obrony umożliwi uciekinierom wojennym powrót do domów.

"Niezależnie od tego, jak toczy się wojna na polu bitwy priorytetem pozostaje bezpieczeństwo nieba. (...) Nikt już nie czeka na ten czy inny samolot, ale wszyscy liczymy i mamy potwierdzenie, na razie teoretyczne, na dostawę na Ukrainę potężnej obrony powietrznej" - powiedział Zełenski w Kijowie na wspólnej konferencji prasowej z premierem Irlandii Michealem Martinem.

18:00

Nacjonalizacja największego francuskiego koncernu energetycznego EDF i przyspieszenie rozwoju sieci elektrowni atomowych zapowiedziała premier Francji Elisabeth Borne. To odpowiedź francuskiego rządu na kryzys energetyczny, związany z agresywną polityką prezydenta Rosji Władimira Putina i wojną w Ukrainie. "Nie możemy pozostać uzależnieni od rosyjskiego gazu i ropy!" - podkreśliła Borne, przemawiając w Zgromadzeniu Narodowym.

17:40

Rosyjscy okupanci wywożą z zajętych terenów Ukrainy leki wysokiej jakości i zamiast nich przywożą rosyjskie preparaty o wątpliwej skuteczności - oświadczył minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko.

"Jest faktem, że zabierali preparaty, jakie Ukraina dostarcza do ośrodków leczenia udarów w celu trombolizy (rozpuszczania zatorów - red.) i wywozili je na terytorium Rosji. Zamiast nich próbują dostarczać preparaty produkcji rosyjskiej, które nie mają certyfikacji i nie są stosowane nigdzie na świecie z wyjątkiem kraju-terrorysty" - oznajmił Laszko na briefingu.

17:05

O głośnym wybuchu i słupie czarnego dymu nad miastem informują tego popołudnia mieszkańcy okupowanego przez Rosjan Chersonia w Ukrainie. Według nieoficjalnych informacji, płoną tam magazyny przy dworcu kolejowym.

W magazynach, które pierwotnie przeznaczone były na skład tworzyw sztucznych, Rosjanie mieli przechowywać zapasy broni i paliwa do swoich pojazdów. Za atakiem na to miejsce stoją więc najprawdopodobniej siły ukraińskie. Do tych doniesień wciąż jednak nie odniosły się władze obwodu. Szef miejscowej administracji potwierdził jedynie, że okupanci zaadaptowali wspomniane magazyny na swoje potrzeby. Mieszkańcy informują w mediach spoecznościowych, że nie słyszeli odgłosów ostrzału, ani nadlatujących rakiet, ale pożar w tym miejscu poprzedził jeden bardzo głośny wybuch.

16:57

Siły ukraińskie zniszczyły rosyjski magazyn amunicji i paliwa w okupowanym Doniecku - poinformowało na Telegramie dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy, czyli wojsk ukraińskich broniących wschodnich regionów kraju. Jak podano, zniszczona została prowizoryczna baza przeładunkowa amunicji i paliw, którą siły rosyjskie stworzyły w pośpiechu, by uratować materiały, jakich jeszcze nie zaatakowały siły ukraińskie.

"Huk detonowanej amunicji słychać nawet w dużej odległości od miejsca pożaru" - napisano w komunikacie. Na zamieszczonym również nagraniu widać unoszące się kłęby czarnego dymu.

Telegram

16:55

Od miesięcy u boku rosyjskiej armii walczą najemnicy z tzw. grupy Wagnera, słynący z bezwzględności. Wydaje się, że nie mają już kogo wysyłać na wojnę, dlatego próbują teraz podpisywać nowe kontrakty z przestępcami, przebywającymi w rosyjskich więzieniach - informuje portal dziennika "Bild".

"Otrzymaliśmy informacje z trzech rosyjskich więzień spod Petersburga, że pojawili się tam umundurowani mężczyźni i zaproponowali więźniom udanie się na front, gdzie mieliby walczyć z nazistami" - mówi Olga Romanowa, obrończyni praw człowieka. Romanowa kieruje od lat organizacją "Rosja za kratami", która opiekuje się więźniami w rosyjskich obozach karnych.

16:41

Prywatny samolot i helikopter aresztowanego oligarchy Wiktora Medwedczuka zostały przekazane na potrzeby ukraińskich sił zbrojnych.

16:34

Prezydent Andrzej Duda i wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzą w czwartek mobilne stanowisko dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód na przesmyku suwalskim; spotkają się tam z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą i litewskim ministrem ON Arvydasem Anusauskasem - przekazał MON.

15:52

W obliczu inwazji Rosji na Ukrainę należy podkreślić wagę ludzkiego wymiaru bezpieczeństwa obejmującego m.in. przestrzeganie i promowanie praw człowieka i podstawowych wartości - czytamy w polskiej rezolucji jednogłośnie przyjętej jako integralna część deklaracji kończącej sesję Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Birmingham. Polska była jednym z krajów, które zgłaszały na sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE projekt rezolucji.

15:46

W najmocniejszych słowach potępiamy trwającą rosyjską agresję na Ukrainę i wzywamy Rosję do natychmiastowego zawieszenia broni oraz wycofania swoich oddziałów z całego terytorium Ukrainy - zapisano w deklaracji końcowej przyjętej przez Zgromadzenie Parlamentarne OBWE, obradujące w Birmingham.

"Wzywamy wszystkie strony do zaangażowania się w negocjacje mające na celu pokojowe rozwiązania kryzysu, z pełnym poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" - czytamy w deklaracji.

W dokumencie podkreślono, że rosyjska inwazja, stanowiącą "rażące naruszenie podstaw prawa międzynarodowego" jest wspomagana przez "występującą w roli współagresora Białoruś". Potępiono nielegalną okupację i aneksję Krymu przez Rosję oraz nielegalne "uznanie" i okupację obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy.

15:43

To nie dzięki Węgrom Rosja ma pieniądze na prowadzenie wojny w Ukrainie, gdyż na Budapeszt przypada tylko niewielka część europejskich zakupów rosyjskich surowców energetycznych - oświadczył szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w wywiadzie dla CNN.

15:28

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock oświadczyła, w przeddzień rozpoczęcia spotkania szefów dyplomacji państw G20 na Bali, że nie można pozwolić, by Rosja wykorzystała to forum jako swoją platformę propagandową. "W interesie nas wszystkich leży to, by sprawić, że prawo międzynarodowe jest szanowne i przestrzegane" - napisała Baerbock w komunikacie. "Dlatego też nie będziemy stać z boku i nie pozwolimy Rosji na wykorzystanie tego spotkania jako platformy" - dodała.

W spotkaniu na Bali weźmie udział szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. We wtorek amerykański Departament Stanu poinformował, że sekretarz stanu USA Antony Blinken nie spotka się z nim, ma jednak zaplanowane spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi.

15:21

Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się debata na temat ułatwień dla eksportu ukraińskich produktów rolnych. "Rosja specjalnie utrudnia eksport żywności" - stwierdził przedstawiciel czeskiej prezydencji w Radzie UE, minister ds. europejskich Mikulasz Bek.

"Widzimy, że Rosja specjalnie utrudnia eksport żywności. Wiele państw cierpi z powodu braku bezpieczeństwa dostaw żywności. Wiele gospodarstw domowych ma problemy z zakupem żywności, która jest niezwykle droga, odkąd rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Ceny żywności w najbliższej przyszłości niestety pozostaną wysokie. Potrzebujemy szybkich działań, aby miliony osób nie znalazły się w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o żywność" - powiedział Bek.

14:57

Przed nami odbudowa Ukrainy, a we Lwowie powstanie centrum rehabilitacji, dzięki któremu ludzie będą mieli szasnę wrócić do normalnego życia - poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy, który przebywa z wizytą w Krakowie.

14:34

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow jest zaskoczony faktem opublikowania przez francuskie media rozmowy między Emmanuelem Macronem a Władimirem Putinem. Uważa, że jest to pogwałcenie "etykiety dyplomatycznej".

14:29

Na okupowanym przez Rosję Krymie od czterech miesięcy trwa ukryta mobilizacja na wojnę z Ukrainą; odnotowano tam też 108 pochówków żołnierzy wroga, spośród których 56 prawdopodobnie miało ukraińskie obywatelstwo - oświadczyła Tamiła Taszewa, przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie.

W ocenie Taszewej, cytowanej przez agencję Ukrinform, samozwańcze krymskie władze ukrywają faktyczne rosyjskie straty poniesione podczas inwazji, organizują tajne pogrzeby i zabraniają rodzinom poległych udzielać jakichkolwiek informacji o okolicznościach śmierci żołnierzy.

14:25

Rosjanie nie mają wystarczającej liczby jednostek bojowych i nowoczesnej broni, by pokonać Ukrainę - powiedział w wywiadzie dla "Bilda" Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy. "Dlatego potrzebujemy, by przemysł europejski i amerykański dostarczał nam więcej broni dalekiego zasięgu i systemów obrony przeciwrakietowej. Rosja prowadzi teraz wojnę terrorystyczną z ludnością cywilną" - dodał.

"Chcemy, aby wojna zakończyła się jak najszybciej i na warunkach ukraińskich. Ale potrzeba jeszcze czasu, aby doprowadzić ją do pomyślnego zakończenia" - oświadczył Podolak. Jak podkreślił, powrót ukraińskiej flagi na Wyspę Węży to dobry znak.

"Z militarnego punktu widzenia, ktokolwiek kontroluje Wyspę Węży, będzie również kontrolował dostęp do Odessy. Dlatego Rosja podejmuje takie duże wysiłki i próbuje odciąć Ukrainę od wód Morza Czarnego" - wyjaśnił doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Według Podolaka to miejsce strategicznie ważne także z punktu widzenia eksportu ukraińskiego zboża.

14:07

W obwodzie mikołajowskim, na południu Ukrainy, trzy osoby zginęły w ciągu minionej doby w ostrzałach rosyjskich; obrona przeciwlotnicza strąciła większość rakiet, ale wszystkie te, które osiągnęły cel spadły na obiekty cywilne - powiedział szef władz obwodowych Witalij Kim.

Szef obwodu poinformował na briefingu dla prasy, że rannych zostało osiem osób. Wciąż ostrzeliwane są hromady (gminy): Szyroke, Bereznehuwatske i Perwomajske.

13:55

Mieszkańcy Mariupola są zmuszani przez okupantów do podawania swoich danych osobowych, co ma umożliwić przeprowadzenie w mieście referendum w sprawie przyłączenia do Rosji; ludziom obiecuje się, że ich domy zostaną odbudowane, ale dopiero po głosowaniu - poinformował lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

"Szantaż poprzez referendum. Jasny plan (okupantów), by zapewnić (odpowiednią) frekwencję podczas pseudogłosowania w Mariupolu. Wznowiono zbieranie danych osobowych mieszkańców w związku ze składaniem przez nich wniosków w sprawie odbudowy domów. Podczas przyjmowania (tych dokumentów) mówi się (ludziom), że kwestia odszkodowania lub odbudowy zostanie rozstrzygnięta... po referendum" - napisał Andriuszczenko.

Telegram

13:23

Wznowieniem eksportu na Ukrainę i odbudową tego kraju w ramach programu uruchomionego przez MRiT i Polską Agencję Inwestycji i Handlu zainteresowanych jest 420 polskich firm - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Nabór polskich firm, które chcą wznowić eksport na Ukrainę i uczestniczyć w jej odbudowie, w ramach programu MRiT oraz PAIH, rozpoczął się 9 czerwca.

13:10

Ukraina spodziewa się, że tegoroczne zbiory zbóż wyniosą co najmniej 50 mln ton, mimo trudności, z jakimi muszą się mierzyć rolnicy w związku z rosyjską inwazją - zapowiedział w ukraińskiej telewizji wiceminister rolnictwa Taras Wysocki.

Jak dodał, w sezonie 2022/2023 kraj będzie musiał wyeksportować co najmniej 30 mln ton zboża zebranego w tym roku. Eksport jest utrudniony z powodu blokowania przez Rosję portów na Morzu Czarnym od początku rosyjskiej inwazji 24 lutego.

13:08

Przyjechałem w takim stanie, że mój półtoraroczny synek nie poznał mnie i rozpłakał się; dopiero później, gdy widzieliśmy się już dwa czy trzy razy, zrozumiał, że tata wrócił z wojny - opowiada uwolniony z rosyjskiej niewoli żołnierz ukraiński w reportażu agencji Ukrinform.

"Były chwile, gdy nie miałem już sił i nieśli mnie na noszach. Zamykasz wtedy oczy i widzisz w myślach swojego synka" - przyznał Serhij, żołnierz piechoty morskiej uczestniczący w walkach z rosyjskimi wojskami w Mariupolskim Kombinacie Metalurgicznym.

12:40

Rosyjscy okupanci ogłosili, że mają zamiar przywozić nauczycieli i rozpocząć nowy rok szkolny zgodnie z programem nauczania obowiązującym w Rosji - poinformował na Telegramie Dmytro Orłow, mer miasta Enerhodar, położonego w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy.

Jest oczywiste, że z powodu braków kadrowych będzie im bardzo ciężko. Tak zwana okupacyjna administracja wojskowo-cywilna już kilka razy ogłaszała nabór nauczycieli wśród miejscowych pedagogów. Niemal nikt się nie zgłosił - napisał Orłow.

12:19

Realne jest to, że zatrzyma się większa ofensywa i rosyjskie próby ataków zwłaszcza od strony miasta Siewiersk. Jeżeli chodzi o samo wstrzymanie ognia to jest całkowicie nierealny scenariusz, co pokazał choćby wczorajszy dzień. Kolejny raz Słowiańsk został ostrzelany i miasto zostało bardzo zniszczone - mówił w rozmowie radia RMF24 "7 pytań o 7:07" Mateusz Lachowski, polski dziennikarz akredytowany przy ukraińskiej armii. Rozmawiał z nim Tomasz Weryński.

11:24

Wbrew oświadczeniom Kremla rosyjskie wojska nie zajęły całego obwodu ługańskiego na Ukrainie, ponieważ w dwóch miejscowościach wciąż trwają walki. Najeźdźcy ponieśli na tym odcinku frontu tak duże straty, że nawet już nie liczą, ilu żołnierzy poległo - poinformował szef władz Ługańszczyzny Serhij Hajdaj.

10:08

Brytyjski minister obrony Ben Wallace potwierdził, że pierwsza grupa ukraińskich żołnierzy przechodzi szkolenie w Wielkiej Brytanii w ramach programu ogłoszonego przez premiera Borisa Johnsona podczas wizyty w Kijowie.

Pierwsza tura ukraińskich żołnierzy przybyła niedawno do Wielkiej Brytanii. (...) przejdą kursy oparte na brytyjskim podstawowym szkoleniu żołnierzy. Obejmują one szkolenie z zakresu broni, pierwszej pomocy na polu walki, terenoznawstwa, taktyki patrolowania oraz szkolenie z zakresu prawa konfliktów zbrojnych. Każdy kurs będzie trwał kilka tygodni. Naszą ambicją jest zwiększenie skali i częstotliwości tych kursów, zgodnie z potrzebami ukraińskimi - powiedział Wallace, składając w Izbie Gmin sprawozdanie na temat sytuacji na Ukrainie.

09:47

Liczę na przewodnictwo Czech w Radzie UE. Razem pomożemy odbudować Ukrainę. Odbudujemy Europę i ruszymy do przodu z Europejskim Zielonym Ładem. I ponownie zastanowimy się, jak tworzyć wzrost na tle zmienionego otoczenia politycznego i gospodarczego - oznajmiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

09:33

Polska jest pierwszym krajem, który przyjmuje ukraińskie zboże, niestety ciągle w niedużych ilościach. Stopniowo to zostaje wysyłane. Być może będą jakieś zakłócenia na rynku, ale naprawdę krótkoterminowe - zapewnił w wywiadzie dla Wirtualnej Polski minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Będziemy się starali zapewnić polskim rolnikom po żniwach skup zboża i magazynowanie- zadeklarował.

Nam zadeklarowano korytarze solidarnościowe, ale nie ma konkretnych działań. Apeluję, by Unia dostarczyła nam kontenery do przewozu zboża, urządzenia przeładunkowe, bo w Polsce i Ukrainie są różne szerokości torów. Trzeba myśleć, co zrobić po żniwach. Mamy na to półtora miesiąca - stwierdził Kowalczyk.

09:08

Pod Lisiczańskiem na wschodzie Ukrainy zginął Iwan "Brest" Marczuk, jeden z dowódców białoruskiego ochotniczego pułku im. Kastusia Kalinouskiego, walczącego po stronie Kijowa; pięciu innych żołnierzy tej formacji uznaje się za zaginionych - poinformowali niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan i opozycyjny portal Nasza Niwa.

09:04

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 36,5 tys. żołnierzy i 1,6 tys. czołgów, w tym około 150 ludzi i sześć czołgów w ciągu ostatniej doby - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:54

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,573 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,7 tys. osób.

07:51

Pięciu cywilów zginęło, a 21 osób zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy. Ustalenie dokładnej liczby ofiar w Mariupolu i Wołnowasze wciąż nie jest możliwe - poinformował na Telegramie szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

Jak przekazał gubernator, dwie osoby zginęły w Awdijiwce. Zginęli też mieszkańcy Słowiańska, Kurachowego i Krasnohoriwki.

07:41

Dwa statki pływające pod banderami Liberii i Panamy zostały zajęte w Mariupolu na Ukrainie przez władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej - przekazała agencja Reutera. W ocenie ukraińskiego MSZ prorosyjska administracja DRL planuje stworzyć "flotę narodową" na bazie skonfiskowanych zagranicznych statków.

Tzw. resort spraw zagranicznych DRL poinformował armatorów z Liberii i Panamy, że ich statki były przedmiotem "przymusowego przejęcia mienia ruchomego z przymusowym przekształceniem w mienie państwowe" bez odszkodowania dla właścicieli - podał Reuters.



07:13

Wojska rosyjskie prowadzą działania ofensywne w rejonie wsi Mazaniwka, około 30 km na północny zachód od Słowiańska. W pobliżu nieodległej miejscowości Dołyna siły ukraińskie odparły atak - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

05:34

Zmasowany ostrzał Słowiańska przez rosyjską artylerię spowodował, że centralny plac targowy w tym mieście stanął w płomieniach. Dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych - poinformował mer Słowiańska Wadym Lach. Wezwał wszystkich mieszkańców do pozostawania w schronach.



Słowiańsk jest wymieniany przez ekspertów i przedstawicieli ukraińskich władz jako kolejny cel rosyjskiego natarcia w Donbasie.



Gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko wezwał wszystkich mieszkańców Słowiańska do niezwłocznej ewakuacji.

05:10

Ukraina może do końca roku zwyciężyć w wojnie z Rosją, jeśli otrzyma wystarczającą ilość wysokiej jakości broni - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow, cytowany przez portal NV.ua. Zaznaczył też, że dla Ukrainy wygraną nie będzie powrót do granic sprzed 24 lutego, lecz z 1991 roku.