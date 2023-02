13:30

Kilka jednostek ukraińskiej armii przejdzie szkolenie z obrony Kijowa od strony północnej - poinformowała wojskowa administracja stolicy Ukrainy.

Szef służby wywiadu wojskowego Serhij Popko podkreślił jednocześnie, że zagrożenie atakiem na Kijów jest minimalne.

13:24

Ambasador USA w Rosji Lynne Tracy otrzymała od rosyjskiego MSZ notę protestacyjną, w której napisano, że dostawy broni dla Sił Zbrojnych Ukrainy i "przekazywanie celów" dla ukraińskich ataków "wyraźnie dowodzi niekonsekwencji i fałszu twierdzeń strony amerykańskiej, że Stany Zjednoczone nie są stroną konfliktu.

Ponadto rosyjskie MSZ stwierdziło, że przekazywana do Kijowa amerykańska broń i obsługująca ją załoga, w tym obywatele USA, są "uzasadnionymi celami" dla rosyjskiego wojska.

Agencja zażądała od Waszyngtonu, by w celu "deeskalacji" konfliktu, wycofał wojska i sprzęt "US-NATO" z Ukrainy, a także zaprzestał "wrogiej działalności antyrosyjskiej".

13:18

Oczywiście jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc, ale z czternastoma czołgami nie można wygrać tej wojny - powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew w wywiadzie dla stacji ntv. Potrzeba też więcej systemów przeciwlotniczych, pocisków artyleryjskich i dział o większym zasięgu, także z Niemiec, podkreślił.

Potrzebujemy sporo broni, aby móc się bronić i wyzwolić nasze terytoria i naszych ludzi - stwierdził Ołeksij Makiejew.

13:14

Wojska rosyjskie znowu ostrzelały Chersoń - poinformował szef regionalnej administracji Ołeksandr Prokudin. Słychać było co najmniej 20 wybuchów.

Według lokalnego kanału Most, jeden z pocisków trafił w przystanek komunikacji miejskiej w centrum miasta, na którym byli ludzie.

Zginęło co najmniej 6 osób.

12:55

Premier Włoch Meloni odwiedziła Buczę, gdzie Rosjanie dopuścili się zbrodni na ludności cywilnej.

Premier Meloni oddała hołd ofiarom. Wcześniej zaraz po przybyciu do Kijowa Giorgia Meloni oświadczyła: "Uważam, że to obowiązek być tutaj, by potwierdzić stanowisko włoskiego rządu i także osobiście przekonać się, co potrzebne jest narodowi, który walczy o wolność". Podkreśliła, że jest "zdeterminowana", by tego się dowiedzieć.

Po południu Giorgia Meloni spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

12:50

Według danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) na Ukrainie zginęło do tej pory co najmniej 7199 cywilów, ale inne niezależne szacunki mówią, że jest to ponad 16 tys. - podało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej przekazano, że według stanu na 13 lutego 2023 roku OHCHR odnotowało 18 955 ofiar cywilnych od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, na co składa się 7199 zabitych i 11 756 rannych, a 697 ofiar cywilnych miało miejsce w styczniu 2023 roku. Ale jak dodało ministerstwo, OHCHR oświadczyło, że uważa, iż rzeczywiste liczby są znacznie wyższe, a według innych, niezależnych analiz, prawdopodobnie zginęło ponad 16 tys. cywilów.

12:44

W ciągu czterech lat przed rosyjską napaścią na Ukrainę objęty sankcjami oligarcha Jewgienij Prigożyn, właściciel najemniczej Grupy Wagnera, zarobił dzięki kontraktom na wydobycie surowców ponad 250 mln dolarów - ujawnił we wtorek "Financial Times".



Dziennik przeanalizował dokumenty finansowe firm związanych z Grupą Wagnera, które zostały objęte sankcjami USA, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej oraz tych, na które sankcje jeszcze nie zostały nałożone. Jak pisze, dochodzenie wykazało, że sankcje nie zatrzymały setek milionów dolarów płynących do Prigożyna z wydobycia ropy, gazu, diamentów i złota, a jego wyniki po raz pierwszy ukazują skalę tego, co USA określiły jako "transnarodowa organizacja przestępcza". Prigożyn po raz pierwszy został objęty amerykańskimi sankcjami w 2016 roku.



12:33

Putin publicznie zademonstrował swoje zagubienie, podkreślając, że Rosja znajduje się w impasie, nie ma żadnych perspektyw i nie będzie ich miała w przyszłości - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, komentując wtorkowe wystąpienie rosyjskiego dyktatora przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli połączonymi izbami parlamentu Rosji.

"(Według Putina) wszędzie są naziści, Marsjanie i teorie spiskowe. Sic transit gloria mundi (łac. "tak przemija chwała świata" - PAP) dla Putina w rosyjskim parlamencie" - dodał Podolak na Twitterze.

12:11

Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM jest gen. Jarosław Stróżyk, były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO. Rozmawiamy z nim m.in. o wtorkowym orędziu Władimira Putina. Czego można spodziewać się w najbliższym czasie na froncie wojennym w Ukrainie? W piątek minie rok od rozpoczęcia agresji rosyjskiej na ten kraj.



12:05

Władimir Putin ogłosił podczas wtorkowego wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START, zawartym w 2010 roku.



Nowy START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.

11:50

W dzisiejszym orędziu Władmir Putin m.in. krytykował Zachód i mówił, że Ukraina jest antyrosyjska. Wspomniał także o Polsce.

11:09

Premier Włoch Giorgia Meloni przyjechała do Kijowa, gdzie spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To jej pierwsza wizyta w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę i odkąd stanęła na czele rządu w październiku zeszłego roku.



Włoska premier przyjechała pociągiem z Polski po kilkugodzinnej wizycie w Warszawie, w trakcie której spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Na lotnisku w Rzeszowie minęła się z prezydentem USA Joe Bidenem, który przybył tam w drodze powrotnej z Kijowa i przed odlotem do Warszawy, gdy ona stamtąd przyleciała.



Samoloty obojga przywódców przez jakiś czas stały na tym samym lotnisku. Nie spotkali się osobiście, ale Biden zadzwonił do Meloni w chwili, gdy byli w Polsce.



10:40

W swoim orędziu Władimir Putin oskarżył Zachód o rozpoczęcie wojny w Ukrainie. "To oni wypuścili dżina z butelki" - stwierdził. Oświadczył, że Moskwa broni się przed celem Zachodu, jakim jest doprowadzenie rosyjskiej gospodarki do ruin, a narzędziem sankcje. Czego jeszcze można się spodziewać po wystąpieniu Putina? Jego przemówienie relacjonujemy dla was minuta po minucie.

10:11

Białoruś widzi bezpośrednie zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa - przekazał minister obrony tego kraju Wiktor Giennadijewicz Chrenin. Szef resortu wskazuje na znaczące zgrupowanie armii ukraińskiej koło białoruskiej granicy.

09:35

Kolejna faza mobilizacji na wojnę z Ukrainą, która zostanie przeprowadzona w Rosji przed 1 kwietnia, prawdopodobnie obejmie studentów uczących się w trybie dziennym; obecnie trwają przygotowania do tego przedsięwzięcia - ujawnił ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

09:32

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie miała na celu wysłanie silnego sygnału jedności i solidarności oraz demonstrację niezachwianego poparcia dla Ukrainy przed rocznicą rozpoczęcia rosyjskiej inwazji - zauważyła japońska stacja NHK.



Publiczna japońska stacja zaznacza, że była to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Kijowie, odkąd w lutym 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę na pełną skalę.



"To najnowsze posunięcie miało najwyraźniej na celu wysłanie silnego sygnału jedności i solidarności z Ukrainą przed pierwszą rocznicą inwazji 24 lutego" i "oceniane jest jako pokaz determinacji USA, by wspierać Ukrainę" - podkreśla NHK.

08:59

Amerykański ośrodek ISW odniósł się do sytuacji w atakowanym przez najeźdźców Bachmucie w obwodzie donieckim. W ocenie ISW poniedziałkowe wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że miasto "nie będzie bronione za wszelką cenę" mogą być efektem wcześniejszych sugestii płynących ze Stanów Zjednoczonych. Sześć dni wcześniej nie wymienieni z nazwiska przedstawiciele Pentagonu przyznali w rozmowie z dziennikiem "Washington Post", że strona ukraińska będzie miała trudności ze skuteczną obroną Bachmutu i jednoczesnym prowadzeniem zapowiadanych operacji kontrofensywnych.



ISW nadal jednak ocenia, że decyzja władz w Kijowie o kontynuowaniu walk w Bachmucie była właściwa z punktu widzenia strategii wojskowej, ponieważ doprowadziła do skoncentrowania dużej liczby sił wroga na jednym odcinku frontu i ich stopniowym dziesiątkowaniu.

08:44

W poniedziałek zginęło dwóch mieszkańców Bachmutu i jedna osoba z miejscowości Iwanopilla w obwodzie donieckim. Pięć osób w tym regionie zostało rannych. Zginęło również dwóch cywilów z Chersońszczyzny - poinformowali gubernatorzy Pawło Kyryłenko i Ołeksandr Prokudin.



Jak dodano w komunikacie władz obwodu donieckiego, od 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, siły wroga zabiły już w tej części kraju co najmniej 1381 i raniły 3075 cywilów. Są to jednak wyłącznie potwierdzone przypadki, nie obejmujące bilansu ofiar ze zniszczonych miast Mariupol i Wołnowacha.

08:41

"Biden wczoraj upokorzył Putina. Tak naprawdę kazał mu zaprzestać bombardowania Kijowa i Putin to zrobił. To jak Rosjanie przeżywają te upokorzenie było zresztą widać wczoraj w telewizji rosyjskiej" - mówił o wizycie Bidena w Kijowie w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski.

08:40

ISW zauważył, że słabość wojsk inwazyjnych wynika również z ich niespójnej struktury wewnętrznej oraz konfliktów z oddziałami najemniczymi, szczególnie Grupą Wagnera. Decyzja o włączeniu w skład regularnej armii zbrojnych milicji z samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, ogłoszona w niedzielę przez rosyjski resort obrony, świadczy o błędnych ocenach dowództwa w Moskwie. Inicjatorzy tych działań prawdopodobnie nie są świadomi wyzwań związanych z integracją słabo wyszkolonych, nieprofesjonalnych oddziałów - zauważył ośrodek z Waszyngtonu.



Nieporozumienia pomiędzy regularnymi siłami zbrojnymi i wagnerowcami przejawiają się natomiast w dążeniu armii do odcięcia najemników od dostaw pocisków artyleryjskich i ciężkiego uzbrojenia. W ocenie ISW świadczy to o systematycznym ograniczaniu znaczenia takich formacji, próbujących dotychczas konkurować z ministerstwem obrony.

08:33

Ukraina może w 2023 roku odzyskać inicjatywę w wojnie z Rosją, wykorzystując brak odpowiednio przygotowanych sił rezerwy po stronie przeciwnika; warunkiem, by tak się stało, jest jednak szybkie przekazanie Kijowowi wsparcia wojskowego przez zachodnich sojuszników - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Wszystkie zdolne do walki formacje wroga rozmieszczono już w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy, a także, częściowo, w regionie zaporoskim na południu kraju. Rosja nie dysponuje obecnie siłami rezerwy, które mogłyby zostać szybko przerzucone na front i zmienić przebieg działań bojowych na korzyść Kremla - ocenił przedstawiciel komisji Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy ds. bezpieczeństwa narodowego i obrony Fedir Wenisławski, cytowany przez ISW. Jak podkreślił amerykański ośrodek, te raporty strony ukraińskiej są zbieżne z dotychczasowymi analizami think tanku na temat zdolności mobilizacyjnych rosyjskiej armii.

08:08

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie podkreśla wiodącą rolę Polski w koalicji na rzecz Ukrainy. Jego niezapowiedziany przyjazd do Kijowa był natomiast silnym sygnałem wsparcia dla walki z agresją Rosji - powiedział były szef MSZ tego kraju i były ambasador w Polsce Andrij Deszczyca.

Wizyta Bidena w Polsce, po raz drugi w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jest wydarzeniem historycznym. Przybywa on do Warszawy przede wszystkim, by podziękować Polsce za wspieranie Ukrainy oraz by pokazać wiodącą rolę Polski w proukraińskiej koalicji demokratycznej - oświadczył.

Dyplomata zaznaczył, że ważnym elementem wizyty amerykańskiego prezydenta jest jego udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki poświęconym dalszemu wsparciu Ukrainy.



To również jest wskazaniem liderskiej roli Polski w regionie oraz dowodem jedności wschodniej flanki NATO. Jest to bardzo ważny sygnał dla Rosji, że Zachód jest zjednoczony i zamierza walczyć z agresywną polityką Kremla. To także wiadomość dla innych państw, by kroczyły drogą pomagania Ukrainie, tak jak robi to Warszawa - podkreślił.



Mówiąc o poniedziałkowej, niezapowiedzianej wizycie Bidena w Kijowie Deszczyca ocenił, że była ona silnym gestem poparcia na rzecz zwycięstwa Ukrainy w wojnie, którą prowadzi przeciw niej Rosja.

07:40

"W czasie przemówienia Joe Bidena w Warszawie pojawią się na pewno słowa o konieczności obrony terytorium Polski przez Stany Zjednoczone i o tym, że solidarność Sojuszu nie podlega dyskusji" - przewiduje wtorkowy gość RMF24 wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

07:17

Ministrowie finansów i gubernatorzy banków centralnych grupy G7, podczas spotkania które odbędzie się 23 lutego w indyjskim Bengaluru, przedyskutują możliwości zwiększenia skuteczności sankcji na Rosję, tak aby zakończyła wojnę w Ukrainie - poinformował minister finansów Japonii Shunichi Suzuki, który będzie gospodarzem spotkania.

07:00

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec zaleciło w poniedziałek swoim obywatelom powstrzymanie się od podróży do Rosji w dniach 20-26 lutego. Dotyczy to zwłaszcza podróży do rosyjskich miast położonych blisko granicy z Ukrainą.

06:33

Władimir Putin wygłosi dziś orędzie o stanie państwa. Jak się spodziewają analitycy, przekaże elitom politycznym i wojskowym aktualny stan, jak to sam nazywa, "specjalnej operacji militarnej" w Ukrainie oraz plany na przyszłość z nią związane. Jego przemówienie będziemy dla was relacjonować minuta po minucie:

06:20

Mam nadzieję, że prezydent Biden w Warszawie zapewni o dalszym poparciu dla Ukrainy i Polski - powiedziała PAP kongresmenka Demokratów Marcy Kaptur, szefowa polsko-amerykańskiej grupy parlamentarnej. Polityk zapowiedziała też, że Demokraci będą robić wszystko, by zapewnić odpowiednie środki na pomoc Ukrainie.

Jako dumna Amerykanka o polskim pochodzeniu i założycielka zespołów parlamentarnych ds. Polski i Ukrainy, mocno pochwalam decyzję prezydenta Bidena, aby odwiedzić region przed rocznicą rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie - powiedziała PAP polityk.

06:00

Słowa wsparcia i przekazanie Ukrainie kolejnego uzbrojenia - te dwie odpowiedzi najczęściej wskazywali w sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM respondenci pytani o to, czego spodziewają się po wizycie Joe Bidena w Warszawie. Prezydent USA spotka się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą. Po południu w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego wygłosi przemówienie do narodu polskiego.

05:35

Wizyty prezydenta Joe Bidena Kijowie i Warszawie przypominają, kto faktycznie przewodzi Europie. Gdyby Ukraina zależała tylko od Europy byłaby już rosyjska - pisał dziennik "Washington Post" przytaczając wypowiedzi amerykańskich i zagranicznych analityków.



Gazeta zwraca uwagę, że Biden zapowiedział kolejny, półtoramiliardowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zadeklarował też "niesłabnące zaangażowanie w demokrację, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy".

Jak przewiduje dziennik przywódca amerykański powtórzy w Warszawie, że USA pod jego przywództwem zjednoczyły większość Zachodu i NATO w obronie Ukrainy, w solidarności, która - jego zdaniem i innych przywódców Paktu Północnoatlantyckiego - będzie trwała.

05:33

Chiny są "głęboko zaniepokojone" eskalacją konfliktu na Ukrainie i możliwością wymknięcia się sytuacji spod kontroli - powiedział chiński minister spraw zagranicznych Qin Gang cytowany przez agencję Reutera.

Wzywamy niektóre kraje do natychmiastowego zaprzestania podsycania ognia - powiedział minister podczas przemówienia. Stoimy zdecydowanie przeciwko jakiejkolwiek formie hegemonii i przeciwko jakiejkolwiek zagranicznej ingerencji w sprawy Chin - dodał.

05:11

Dwoje poprzednich premierów Wielkiej Brytanii - Boris Johnson i Liz Truss - wezwało do natychmiastowego przekazania Ukrainie samolotów bojowych, zwiększając presję w tej sprawie na obecnego szefa rządu Rishiego Sunaka.

Podczas debaty w Izbie Gmin na temat Ukrainy Johnson powiedział, że nie wolno popełniać tych samych błędów, których efektem było zajęcie przez Rosję Krymu. To była zbiorowa słabość Zachodu w 2014 roku, faktyczne przyzwolenie na agresję Putina, które pomogło przekonać go, że może dokonać ataku w zeszłym roku. Nie wolno nam popełnić tego błędu ponownie. Po roku rzezi musimy robić więcej zbiorowo, aby pokazać mieszkańcom Rosji, co tracą przez złe rządy Putina - mówił.

Ale przede wszystkim musimy dać Ukraińcom to, czego potrzebują, aby wygrać tę wojnę w tym roku. Przejdźmy do sedna i dajmy im również samoloty. Powinniśmy dać im to, czego potrzebują, nie w przyszłym miesiącu, nie w przyszłym roku, ale teraz - mówił Johnson, po czym dodał: Zapewniając, że Ukraina wygra, a Putin poniesie porażkę, czynimy najlepszą i najbardziej efektywną finansowo inwestycję w długoterminowe bezpieczeństwo, nie tylko strefy euroatlantyckiej, ale całego świata.

Do tego samego wezwała Truss, dla której było to pierwsze wystąpienie w Izbie Gmin od czasu jej rezygnacji z urzędu premiera w październiku zeszłego roku. Zbudowaliśmy teraz sojusz krajów dostarczających broń i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć czołgi, i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć odrzutowce na Ukrainie, aby pomóc tym dzielnym Ukraińcom - mówiła.