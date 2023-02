To 362. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Francuski minister obrony Sebastien Lecornu powiedział, że pierwsze bojowe wozy piechoty AMX-10 RC przekroczą francuską granicę w drodze na Ukrainę "do końca tygodnia". Sekretarz stanu USA Antony Blinken twierdzi, że Chiny rozważają przekazanie Rosji broni i amunicji do wykorzystania na wojnie przeciwko Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył we włoskiej telewizji RAI, że "Europejczycy muszą modlić się o to, by Ukraina nie upadła". Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji na wschód od polskiej granicy znajdziecie w naszej relacji z 20.02.2023 r.

Na zdjęciu z 18 bm. budynki zniszczone w wyniku rosyjskiego ataku w mieście Wuhłedar / EUGENE TITOV / PAP

John Kirby w rozmowie z dziennikarzem RMF FM dodał, że nikt nie wie, "jak długo potrwa ta wojna".

Miejmy nadzieję, że nie potrwa o wiele dłużej, lecz to ważne poświęcić chwilę tej rocznicy i po prostu zobaczyć, co międzynarodowa społeczność wspólnie zrobiła, by wspierać Ukrainę. Putin chciał złamać Zachód, chciał podzielić i doprowadzić do rozłamu Zachodu. A on wzmocnił Zachód. I nie widzimy żadnych oznak, by ta siła w ogóle słabła. I to mówienie, gdy zimą używał energii jako broni, że to zmusi tak wiele krajów europejskich do ustępstw - nie miało to żadnego efektu. W rzeczywistości miało odwrotny skutek. Państwa europejskie zrobiły krok w kierunku nawet większego wspierania Ukrainy i w pełni spodziewany się, że to nadal będzie działo - mówił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego podczas rozmowy przeprowadzonej przed Białym Domem.

Admirał John Kirby w rozmowie z RMF FM mówi, że dzięki stanowczej postawie Zachodu Putinowi nie udało się osiągnąć strategicznych celów. Wbrew temu, co mówi putinowska propaganda, Rosja nie osiągnęła tego, co zamierzała.

Putinowi nie udało się osiągnąć żadnego z jego strategicznych celów. Ukraina jest nadal wolnym krajem, jest nadal zarządzana przez demokratycznie wybrany rząd. Prezydent Wołodymyr Zełenski jest nadal prezydentem, Kijów jest nadal stolicą Ukrainy i on (Władmir Putin - przyp. red.) poniósł porażkę w zdobyciu, osiągnięciu jakichkolwiek strategicznych założeń - powiedział Kirby.

“Wybraliśmy Europę. Chcemy bronić demokracji i naszej wolności. To jest nasz horyzont"- powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla włoskich mediów, udzielonym przed zbliżającą się wizytą premier Giorgii Meloni w Kijowie.



Wywiady z ukraińskim przywódcą publikują w poniedziałek główne dzienniki: "Corriere della Sera", "La Repubblica", "La Stampa" i "Il Sole-24 Ore". Rozmowę wyemitowała też telewizja RAI.



Wołodymyr Zełenski krytycznie ocenił linię władz Francji, opowiadających się za dialogiem z Rosją.



Prezydent Emmanuel Macron "traci czas"- stwierdził.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył we włoskiej telewizji RAI, że "Europejczycy muszą modlić się o to, by Ukraina nie upadła". Bo wtedy wojna stałaby się naprawdę europejska - ostrzegł w wywiadzie udzielonym przed oczekiwanym przyjazdem premier Włoch Giorgii Meloni do Kijowa.

Stany Zjednoczone są zaniepokojone możliwością udzielenia przez Chiny materialnego wsparcia siłom rosyjskim, które dokonały inwazji na Ukrainę. Sekretarz stanu USA Antony Blinken przekazał, że może chodzić nawet o "różnego rodzaju śmiercionośną pomoc, w tym broń". Waszyngton ostrzegł Pekin, że taki ruch spotka się z "poważnymi konsekwencjami w relacjach między obydwoma krajami".

Francuski minister obrony Sebastien Lecornu powiedział, że pierwsze bojowe wozy piechoty AMX-10 RC przekroczą francuską granicę w drodze na Ukrainę "do końca tygodnia" - poinformował Ukrinform.



Minister nie sprecyzował dokładnie, ile wozów bojowych AMX-10 RC Ukraina otrzyma w pierwszej partii - by nie "ujawniać Rosji strategicznych informacji", pisze Ukrinform.



Na początku stycznia Emmanuel Macron ogłosił decyzję Francji o przekazaniu Ukrainie pierwszych bojowych wozów piechoty AMX-10 RC, przeznaczonych do celów rozpoznawczych.



W połowie stycznia Lecornu obiecał dostarczyć ten sprzęt Ukrainie w ciągu dwóch miesięcy.