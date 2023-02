Eksplozje w Mariupolu. 364. dzień wojny w Ukrainie [RELACJA]

Jedenaście eksplozji było słyszalnych w okupowanym przez Rosję Mariupolu. Poinformowano również o problemach z energią elektryczną w niektórych dzielnicach okupowanego miasta. Dziś będą odbywać się rozmowy w Brukseli w sprawie przyjęcia przez UE 10. pakietu sankcji przeciw Rosji. To 364. dzień wojny w Ukrainie Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji na wschód od polskiej granicy znajdziecie w naszej relacji z 22.02.2023 r..

06:06

Dziś w Brukseli odbędą się rozmowy w sprawie przyjęcia przez UE 10. pakietu sankcji przeciw Rosji. Komisja Europejska chce, aby pakiet został przyjęty przed pierwszą rocznicą najazdu zbrojnego Rosji na Ukrainę, która przypada 24 lutego. Część krajów, w tym Polska i państwa bałtyckie, oczekuje wzmocnienia projektu KE i sprzeciwia się wyłączeniom od sankcji. Polska domaga się m.in. objęcia sankcjami diamentów, kauczuku i energii nuklearnej.

05:50

Prezydent USA Joe Biden oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezmą udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, który odbędzie się w Warszawie. Podczas spotkania ma powstać wspólna deklaracja państw wschodniej flanki NATO.

Bukareszteńska Dziewiątka (B9) to format zrzeszający państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry, a spotkanie przywódców państw B9 - z udziałem amerykańskiego prezydenta oraz sekretarza generalnego NATO - rozpocznie się w środę po godz. 14 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.



05:35

USA mają w tym tygodniu rozszerzyć listę osób i podmiotów objętych sankcjami o około 200 pozycji - poinformował "The Wall Street Journal"(WSJ).

Pakiet sankcji, który ma zostać przedstawiony przez Departament Skarbu i Departament Stanu, obejmie m.in. rosyjskich gubernatorów oraz członków rodzin urzędników.

05:22

Jedenaście eksplozji było słyszalnych w okupowanym przez Rosję Mariupolu we wtorek w późnych godzinach wieczornych - napisała mariupolska rada miejska na Telegramie.



Do tej pory w okupowanym przez Rosję mieście odnotowano 11 eksplozji. [...] Prawdopodobnie w miejscach koncentracji sił wroga - napisano w komunikacie.



Poinformowano również o problemach z energią elektryczną w niektórych dzielnicach okupowanego miasta.



Pierwsza eksplozja została stwierdzona około godziny 22:30. Obecnie weryfikowane są skutki wybuchów.

05:11

Państwowa Służba Bezpieczeństwa Łotwy przekazała we wtorek, że nie ma informacji świadczących o tym, by rosyjska prywatna firma wojskowa tzw. grupa Wagnera planowała działania przeciwko państwom bałtyckim - pisze agencja LETA.



Służby bezpieczeństwa na bieżąco obserwują rozwój wydarzeń na Ukrainie, by na czas zidentyfikować możliwe zagrożenia dla łotewskiego bezpieczeństwa i podjąć działania mające im zapobiec - zapewniono.