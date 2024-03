12:22

Zastosowano niewystarczająco bezpieczny środek komunikacji jak na wagę omawianych treści - przyznało ministerstwo obrony Niemiec w odniesieniu do nagranej i opublikowanej przez Rosjan rozmowy telefonicznej Bundeswehry, dotyczącą możliwości dostawy rakiet Taurus na Ukrainę.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że "nic nie wiadomo o innych przypadkach podsłuchów" - poinformował w niedzielę portal dziennika "Bild".

Ponad półgodzinną rozmowę niemieckich wojskowych, podczas której omawiano potencjalne możliwości wykorzystania przez Ukrainę rakiet manewrujących Taurus w obronie przed Rosją, opublikowała w piątek rosyjska publiczna telewizja RT i jej kanały propagandowe.

W rozmowie, przeprowadzonej 19 lutego, inspektor sił powietrznych Ingo Gerhartz wraz z "trzema wysokimi rangą wojskowymi" omawiał możliwe cele Taurusów (m.in. rosyjskie składy amunicji, Krym), sposoby wsparcia Ukrainy przez Bundeswehrę w przypadku rozmieszczenia rakiet, a także możliwości kontroli kursu rakiet.

11:53

Szef MSZ Turcji Hakan Fidan w niedzielę opowiedział się za rozpoczęciem rozmów na temat zawieszenia broni na Ukrainie - pisze agencja Reutera. Zaznaczył, że sprawa wstrzymania ognia i suwerenności państwa ukraińskiego powinny być omawiane oddzielnie.

"Dialog o zawieszeniu broni powinien się rozpocząć. Nie oznacza to uznania okupacji (terytorium przez Rosję), ale sprawy suwerenności i zawieszenia broni powinny być omawiane oddzielnie" - powiedział minister podczas konferencji prasowej na koniec forum dyplomatycznego w Antalyi.

W środę turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan podkreślił, że Turcja jest gotowa ponownie zostać gospodarzem negocjacji pokojowych między Rosją i Ukrainą. Zaznaczył, że należy dać szansę dyplomacji i dialogowi, by osiągnąć "sprawiedliwe i długotrwałe rozwiązanie" konfliktu. "Uważam, że powinny rozpocząć się wspólne działania, przynajmniej w sprawie określenia głównych parametrów pokoju" - dodał.

Erdogan oświadczył, że Turcja "co do zasady" popiera 10-punktową formułę pokojową prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i zapewnił, że Ankara jest gotowa zaangażować się w "szybką naprawę i odbudowę" Ukrainy.

09:39

Ciało kolejnego niemowlęcia wydobyto spod gruzów bloku w Odessie, w który w sobotę uderzył rosyjski dron - poinformowały władze obwodu odeskiego na południu Ukrainy. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 10.

"Właśnie obok ciała kobiety znaleziono ciało jeszcze jednego niemowlęcia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko nawet nie miało roku" - napisał szef władz obwodowych Ołeh Kiper. Ratownicy kontynuują rozbiórkę gruzów. Służby ratunkowe poinformowały, że matka próbowała zakryć swoim ciałem 8-miesięczne dziecko.

09:14

Słowacki minister spraw zagranicznych Juraj Blanar poszedł w ślady swojego węgierskiego odpowiednika i też spotkał się z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem. Spotkanie skrytykowała słowacka opozycja, ale premier Robert Fico uznał je za dowód zrównoważonej i suwerennej polityki.

08:21

Po sobotnim ataku Rosji na blok mieszkalny w Odessie na południu Ukrainy liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do dziewięciu - poinformowała w niedzielę rano ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). "Odessa. W miejscu rosyjskiego uderzenia w blok mieszkalny pod gruzami odnaleziono ciało dziewiątej osoby" - przekazała DSNS na Telegramie.

Szef władz obwodu odeskiego Ołeh Kiper przekazał, że niedziela jest w Odessie oraz w obwodzie odeskim dniem żałoby. "W Odessie i w obwodzie ogłoszono dziś żałobę po zabitych w następstwie rosyjskiego ataku. Ogromny ból nie tylko dla ziemi odeskiej, ale całej Ukrainy. Operacja poszukiwawcza trwa" - powiadomił.

Rosja zaatakowała nocą z piątku na sobotę dronami bojowymi obwód odeski, charkowski i sumski. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok w Odessie. Ratownicy wydobyli spod gruzów m.in. ciała matki i trzymiesięcznego dziecka.

Telegram

07:17

Wygląda na to, że Kreml nie rozkazał dławienia przejawów antywojennych nastrojów podczas pogrzebu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, by nie wywoływać większego oburzenia - podkreślają w najnowszej analizie eksperci amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rosyjskie opozycyjne źródła twierdzą, że w pogrzebie Nawalnego na Cmentarzu Borisowskim w Moskwie uczestniczyło ok. 16,5 tys. ludzi. Z nagrań wynika, że ludzie skandowali antywojenne hasła i wzywali do demobilizacji.

Organizacja OWD-Info podała, że rosyjskie władze zatrzymały w związku z pogrzebem 15 osób w Moskwie i 89 w innych 18 miastach.

Ludzie składali też kwiaty w miejscach upamiętnienia Nawalnego w sobotę, jednak tego dnia nie zaobserwowano dużych przejawów antywojennych nastrojów - zaznaczają analitycy.

Jak podał portal Moscow Times, Kreml rozkazał Federalnej Służbie Bezpieczeństwa i MSW przeprowadzenie operacji "ochrony porządku konstytucyjnego przed zagrożeniami" podczas pogrzebu Nawalnego. Kreml najprawdopodobniej nie polecił szeroko zakrojonego dławienia przejawów antywojennych nastrojów, by nie wywoływać większego oburzenia oraz by okazać, że jest pewien społecznego poparcia dla Władimira Putina i wojny przed wyborami prezydenckimi 17 marca - pisze ISW.

07:15

Rosyjskie systemy obrony powietrznej zniszczyły wszystkie 38 dronów, które Ukraina wystrzeliła w niedzielę na Półwysep Krymski - podało ministerstwo obrony Rosji po doniesieniach w ukraińskich i rosyjskich mediach społecznościowych o potężnych eksplozjach w porcie Teodozja - poinformował Reuters.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało w Telegramie, że 38 ukraińskich dronów zaatakowało Krym i wszystkie one zostały strącone przez obronę powietrzną Rosji. Ministerstwo nie poinformowało, czy doszło do jakichkolwiek szkód lub ofiar w ludziach, wskazuje Reuters.

Rosyjskie i ukraińskie media społecznościowe w niedzielę powoływały się na doniesienia mieszkańców Teodozji, że w rejonie portu morskiego i składu ropy słychać było potężne eksplozje, a do portu i składu ropy jechały karetki pogotowia.

Po tych doniesieniach urzędnicy rosyjscy z władz okupacyjnych Krymu informowali, że ruch drogowy w pobliżu Teodozji został znacznie ograniczony a most łączący Półwysep Krymski z kontynentem rosyjskim wyłączony z ruchu na kilka godzin.

Reuters napisał, że nie był w stanie samodzielnie zweryfikować doniesień o eksplozjach i rzekomo zestrzelonych dronach. Nie otrzymał też informacji o ataku dronów ze strony Ukrainy.