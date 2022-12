W sobotę z rosyjskiej niewoli powróciło do ojczyzny 140 ukraińskich żołnierzy. Mer Kijowa Witalij Kliczko potwierdził, że w ukraińskiej stolicy zginęła w sobotę jedna osoba, kilka zostało poszkodowanych, a w dwóch dzielnicach doszło do zniszczeń. W Kijowie słychać było eksplozje, wcześniej ogłoszono alarm przeciwlotniczy w całym kraju. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zapowiedział, na początku stycznia władze rosyjskie ogłoszą stan wojenny i rozpoczną kolejną falę mobilizacji mężczyzn na wojnę przeciwko Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia związane z 311. dniem wojny w Ukrainie zbieramy dla Was w naszej relacji z 31.12.2022 r.