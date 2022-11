Przedstawiciele ukraińskich służb mundurowych przyjechali do Przewodowa. W asyście policji udali się na miejsce, w którym we wtorek eksplodowała rakieta, zabijając dwóch naszych obywateli. Polskie władze poinformowały, że był to pocisk ukraińskiej obrony powietrznej. Prezydent Zełenski powtarza, że jest przekonany o tym, iż była to rosyjska rakieta. W ostatnich tygodniach wojska rosyjskie znacząco zintensyfikowały ostrzały obiektów energetycznych na Ukrainie. Ukraińscy politycy i media podkreślają, że kraj przygotowuje się na ciężką zimę i poważny deficyt energii. Według nich, poprzez ostrzały ukraińskiej infrastruktury cywilnej Kreml próbuje wywołać katastrofę humanitarną i sprowokować nową falę uchodźców do krajów europejskich. Piątek jest 268. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia w Polsce i za naszą wschodnią granicą śledzimy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

12:47 Nikopol w obwodzie dniepropetrowskim, na południu Ukrainy, został kilkakrotnie ostrzelany przez wojska rosyjskie w nocy z czwartku na piątek; na miasto spadło ponad 40 pocisków - poinformował szef władz regionu Wałentyn Rezniczenko. W mieście uszkodzonych zostało kilka wielopiętrowych budynków mieszkalnych, budynki gospodarcze i linie energetyczne. Telegram 12:41 Przedstawiciele ukraińskich służb mundurowych przyjechali w piątek do Przewodowa. W asyście policji udali się na miejsce, w którym we wtorek eksplodowała rakieta. Zobacz również: Wybuch w Przewodowie. Polska i Ukraina ustalają warunki współpracy śledczych

Pogrzeby ofiar z Przewodowa w ten weekend 12:39 W Belgii brakuje miejsc noclegowych dla osób ubiegających się o azyl, co odczuwają także uchodźcy z Ukrainy, mimo ich specjalnego statusu. Część z nich spędza noce na Dworcu Południowym w Brukseli, część w noclegowniach dla bezdomnych - informuje belgijska telewizja VRT. 12:37 Władze anektowanego Krymu poinformowały o rozpoczęciu prac fortyfikacyjnych "w celu obrony półwyspu" - podała rosyjska redakcja BBC, powołując się na wypowiedzi szefa rosyjskiej, okupacyjnej administracji półwyspu Siergieja Aksjonowa. Aksjonow oznajmił, że "główne środki bezpieczeństwa" Krymu powinny być zapewnione poprzez działania "realizowane na terytorium obwodu chersońskiego". Wojska rosyjskie wycofały się w ukraińskim obwodzie chersońskim z zachodniego brzegu Dniepru, pozostając we wschodniej części regionu, bezpośrednio przylegającego do anektowanego półwyspu. 12:06 Pierwszy odcinek planowanego ogrodzenia na granicy Finlandii z Rosją będzie miał 3 km długości, a jego budowa rozpocznie się w marcu przyszłego roku - ogłosiła w fińska piątek Straż Graniczna. Docelowo w okresie 3-4 lat zabezpieczone ma być ok. 200 km granicy. 11:57 Infrastruktura energetyczna na Ukrainie jest brutalnie niszczona. Ukraińcy nie będą mieli czym ogrzać swoich mieszkań. Prawdopodobnie nowa fala uchodźców napłynie do Polski. Trwają przygotowania do tej sytuacji - powiedział prezydent Andrzej Duda. W ostatnich tygodniach wojska rosyjskie znacząco zintensyfikowały ostrzały obiektów energetycznych na Ukrainie. Ukraińscy politycy i media podkreślają, że kraj przygotowuje się na ciężką zimę i poważny deficyt energii. Według nich, poprzez ostrzały ukraińskiej infrastruktury cywilnej Kreml próbuje wywołać katastrofę humanitarną i sprowokować nową falę uchodźców do krajów europejskich. 11:12 Mieszkaniec Witebska został oskarżony o znieważenie Alaksandra Łukaszenki i skazany na dwa lata kolonii karnej - podała w piątek niezależna gazeta "Nasza Niwa". Powodem był komentarz mężczyzny w internecie o ostrzałach Ukrainy; w ostrzale Kijowa zginęła jego córka. 09:50 Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis poinformował, że przebywa z wizytą w Kijowie. Spotka się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i będzie rozmawiał o wsparciu finansowym dla Ukrainy. 09:12 Naczelny rabin Ukrainy Mosze Azman odwiedził wyzwolony z rąk rosyjskich Chersoń na południu Ukrainy i spotkał się z gubernatorem obwodu chersońskiego, aby omówić pomoc, którą wspólnota żydowska może udzielić miastu w odbudowie; przywiózł 18 ton żywności, leków i wody - poinformował portal Times of Israel. 09:11 Wojska rosyjskie przygotowują się do obrony wzdłuż większości sektorów na Ukrainie, niektóre z budowanych przez nie okopów znajdują się nawet 60 km za obecną linią frontu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. "Prawdopodobnie Rosja będzie próbowała ostatecznie przesunąć część sił wycofanych z Chersonia, aby wzmocnić i rozszerzyć swoje działania ofensywne w pobliżu miasta Bachmut w obwodzie donieckim" - napisano. 07:57 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia, analizując sytuację na lewym, wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, że siły ukraińskie mogą tam przeszkodzić wojskom rosyjskim w tworzeniu i utrzymaniu nowych linii obrony. Think tank wyjaśnia, że przez wschodnią część obwodu chersońskiego biegnie kilka ważnych tras komunikacyjnych łączących ją z okupowanymi przez Rosjan terenami południowej Ukrainy. Są to trasy: Nowa Kachowka-Armiańsk (T-2202), Kachowka-Heniczesk (P47) i trasa M14 prowadząca do Melitopola, Berdiańska i Mariupola. "Zdjęcia satelitarne pokazują, że oddziały rosyjskie tworzą pozycje obronne wzdłuż niektórych z tych kluczowych tras. Doniesienia z mediów społecznościowych wskazują, że skupiska rosyjskie i zasoby wojskowe na tych drogach już stały się celem ostrzałów ukraińskich" - wskazuje ISW. 07:40 Wadim Bojko, wysokiej rangi oficer rosyjskiej floty i wykładowca wojskowej akademii morskiej we Władywostoku został znaleziony martwy. Rosyjska policja twierdzi, że popełnił samobójstwo pięciokrotnie strzelając sobie w pierś - pisze New "York Post". Zobacz również: Pięć strzałów w pierś. Tajemnicza śmierć rosyjskiego pułkownika 07:38 "Rozumiem żal Polaków z powodu wydarzeń w Przewodowie. Ja też żałuję - w Ukrainie zginęły tysiące ludzi" - powiedział mer Lwowa. Andrij Sadowy był gościem Bogdana Zalewskiego w programie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Sadowy podkreślał, że Ukraina jest jak Dawid walczący z Goliatem. "Na 1000 procent pokonamy tego "rosyjskiego niedźwiedzia", choć pytanie za jaką cenę. Jeśli dostaniemy sprzęt od Zachodu, wówczas zginie mniej ludzi" - dodał. Zobacz również: Mer Lwowa: Rozumiem żal Polaków z powodu wydarzeń w Przewodowie 06:53 Rosjanie ostrzeliwują miejscowości na prawym brzegu Dniepru, utrzymują pod kontrolą ogniową Czornobajiwkę, Antoniwkę i Chersoń - poinformowało dowództwo operacyjne Południe ukraińskich sił zbrojnych. Na tych terenach obwodu chersońskiego, które nadal są okupowane przez Rosjan, trwa przymusowa ewakuacja ludności cywilnej - dodaje dowództwo Południe. 05:31 Ponad 10 mln mieszkańców Ukrainy pozostaje obecnie bez dostępu do elektryczności - poinformował w czwartek w wieczornym wystąpieniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińscy politycy i media podkreślają, że kraj przygotowuje się na ciężką zimę i poważny deficyt energii. Poprzez ostrzały ukraińskiej infrastruktury cywilnej Kreml próbuje wywołać katastrofę humanitarną i sprowokować nową falę uchodźców do krajów europejskich - alarmują władze Ukrainy 05:26 Brytyjska gwiazda street artu Banksy zamieścił na swoim profilu na Instagramie wideo, pokazujące jak maluje prace na ścianach zniszczonych budynków w rejonie Kijowa. W filmie słychać również syrenę alarmową, a mieszkańcy Kijowa rozmawiają o wydarzeniach wojny i komentują prace artysty. Niektórzy nie powstrzymują oburzenia. Pierwsze prace Banksy'ego zauważyli jego fani na Placu Niepodległości w Kijowie i w Borodziance. Później sam artysta potwierdził autorstwo 7 prac w Kijowie, Irpieniu, Hostomelu i Borodziance. Instagram Rolka Rozwiń 05:21 Liczba rannych w porannym czwartkowym ostrzale miasta Dniepr wzrosła do 23 - poinformował szef władz regionalnych Wałentyn Rezniczenko. Piętnaście osób spośród rannych trafiło do szpitala, jedna osoba jest w stanie ciężkim. Uszkodzonych zostało 14 bloków mieszkalnych i zakład przemysłowy. Wśród rannych są mieszkańcy domów, przechodni i pracownicy zakładów. Zobacz również: Rod Stewart śpiewa "Rythm of my Heart" dla Ukrainy

