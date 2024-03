Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do sojuszników o zwiększenie i przyspieszenie wsparcia militarnego w wojnie z Rosją oraz podjęcie decyzji o skierowaniu do jego kraju wojskowych misji szkoleniowych. Ukraińskie wojska zniszczyły 33 z 37 irańskich dronów Shahed, użytych przez siły rosyjskie w nocnych atakach na cele w obwodach na wschodzie i południu Ukrainy – podały Siły Powietrzne tego kraju. Ukraińskie wojska codziennie polują na rosyjskie samoloty i ostatnio ostrzelały je z odległości ponad 150 kilometrów – oświadczył w piątek dowódca Sił Powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk."Niemal każdego dnia jednostki rakiet przeciwlotniczych Sił Powietrznych polują na rosyjskie myśliwce. Nie dalej jak wczoraj ostrzelały one samoloty wroga z odległości ponad 150 km. Dziś nadal pracujemy! Sprawdzamy wyniki pracy bojowej!" – napisał Ołeszczuk na Telegramie. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

15:05 Dwie osoby zginęły w piątek, a jedna została ciężko ranna w miejscowości Rożdestwienka w obwodzie biełgorodzkim w Rosji, przy granicy z Ukrainą - poinformowało Radio Swoboda, powołując się na komunikat gubernatora tego regionu Wiaczesława Gładkowa. Wcześniej rosyjski resort obrony oznajmił, że w nocy z czwartku na piątek zniszczono 12 dronów w przestrzeni powietrznej nad obwodami biełgorodzkim i wołgogradzkim. Strona ukraińska powiadomiła z kolei o zestrzeleniu 33 spośród 37 irańskich bezzałogowców Shahed, użytych przez agresora podczas nocnych ataków na cele w regionach na wschodzie i południu kraju. Obwód biełgorodzki stał się w ostatnich miesiącach celem ukraińskich ostrzałów, przeprowadzanych w odwecie za rosyjskie uderzenia w obiekty cywilne na Ukrainie, a także miejscem aktywności partyzantów z Rosji, walczących po stronie Kijowa. 14:32 Dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku rakietowym na miasto Sumy w północno-wschodniej Ukrainie. Akcja ratunkowa, która trwała od czwartku, zakończyła się - podały w piątek wojskowe władze obwodu sumskiego. W wyniku ataku ucierpiało 26 osób. Dwie osoby zginęły. Sześć znajduje się w szpitalach - przekazały regionalne władze w komunikacie na Facebooku. 14:10 Ukraińskie wojska codziennie polują na rosyjskie samoloty i ostatnio ostrzelały je z odległości ponad 150 kilometrów - oświadczył w piątek dowódca Sił Powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk. "Niemal każdego dnia jednostki rakiet przeciwlotniczych Sił Powietrznych polują na rosyjskie myśliwce. Nie dalej jak wczoraj ostrzelały one samoloty wroga z odległości ponad 150 km. Dziś nadal pracujemy! Sprawdzamy wyniki pracy bojowej!" - napisał Ołeszczuk na Telegramie. Dowódca wyjaśnił, że choć przeciwnik wciąż atakuje pozycje ukraińskie bombami kierowanymi, to rosyjscy piloci obawiają się podlatywać zbyt blisko. 09:31 Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do sojuszników o zwiększenie i przyspieszenie wsparcia militarnego w wojnie z Rosją oraz podjęcie decyzji o skierowaniu do jego kraju wojskowych misji szkoleniowych. Jeśli możliwe jest bardziej efektywne szkolenie większej liczby ukraińskich żołnierzy na Ukrainie, a nie za granicą, to są to rozwiązania, których potrzebujemy - oświadczył szef dyplomacji, cytowany przez ukraiński portal Europejska Prawda. Kułeba wystąpił na wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych i obrony państw wspierających Ukrainę. Mówił tam także o konieczności zwiększenia produkcji i dostaw amunicji oraz remoncie sprzętu wojskowego na terytorium Ukrainy 09:20 Jeśli ktoś myśli, że poprzez odcięcie pomocy dla Ukrainy zmusi to państwo do złożenia broni, to jest w głębokim błędzie - podkreślił w rozmowie z PAP były ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Przegrana Ukrainy będzie oznaczała dla nas m.in. powszechny pobór do wojska i wydawanie nie czterech, a być może 20-30 proc. PKB na obronność - dodał. Wojna na Ukrainie powinna nauczyć nas pokory - zauważył Cichocki. 2 lata temu wydawało nam się, że do tego typu agresji w sercu Europy w XXI wieku nie może dojść, a jednak doszło - zaznaczył. 08:58 Troje cywilów zginęło w ciągu ostatniej doby w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy w wyniku rosyjskich ataków artyleryjskich i lotniczych. Ostrzelanych zostało 18 miejscowości - poinformował szef wojskowych władz obwodowych Ołeh Syniehubow. 08:07 Jeśli ktokolwiek uważa, że Putin zatrzyma się na Ukrainie, zapewniam, że nie zatrzyma się - powiedział prezydent USA Joe Biden w orędziu o stanie państwa. Zaapelował do Kongresu o uchwalenie pakietu pomocowego dla Ukrainy. 08:04 Wielka Brytania dostarczy Ukrainie ponad 10 tys. kolejnych dronów o wartości 125 mln funtów - ogłosił brytyjski minister obrony Grant Shapps. Ministerstwo obrony sprecyzowało, że w skład pakietu wejdą głównie drony umożliwiające podgląd na żywo, a także tysiąc jednokierunkowych dronów szturmowych oraz pewna liczba dronów obserwacyjnych i morskich. 08:00 Ukraińskie wojska zniszczyły 33 z 37 irańskich dronów Shahed, użytych przez siły rosyjskie w nocnych atakach na cele w obwodach na wschodzie i południu Ukrainy - podały Siły Powietrzne tego kraju. "W wyniku działań bojowych strącono 33 Shahedy w granicach obwodów: kirowohradzkiego, odeskiego, chersońskiego, mikołajowskiego i charkowskiego" - poinformowano. Rosjanie atakowali też rakietami manewrującymi S-300 oraz Ch-59.