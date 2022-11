Ukraińcy zaatakowali rosyjską bazę wojskową w obwodzie chersońskim, gdzie mogło znajdować się nawet 500 rosyjskich żołnierzy. Koleje ukraińskie zapowiedziały, że wznowią pociągi do wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Chersonia. Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego uważa, że Rosja jeszcze nie jest gotowa do negocjacji z Ukrainą i wycofania wojsk z tego kraju. Według byłego dowódcy sił lądowych USA w Europie, emerytowanego generała broni Bena Hodgesa, ukraińskie siły zbrojne mogą z kolei odbić także Mariupol i Melitopol do stycznia przyszłego roku, po czym rozpocznie się wyzwalanie Krymu. To 263. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji z 13.11.2022 r.

Mieszkańcy miasta oglądają graffiti autorstwa brytyjskiego artysty Banksy'ego na elewacji zniszczonego budynku w miejscowości Borodzianka koło Kijowa. / Vladyslav Musiienko / PAP

13:38

"Pokój jest możliwy, nie ulegajmy rezygnacji wobec wojny" - mówił papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w niedzielę w Watykanie. Ponownie wezwał do bliskości z Ukrainą. Zwracając się do 30 tys. osób przybyłych na plac Świętego Piotra papież powiedział: "Pozostajemy blisko z naszymi braćmi i siostrami na udręczonej Ukrainie, solidarni poprzez modlitwę i konkretne gesty solidarności".

13:12

"Rosyjska agresja na Ukrainę jest złamaniem Karty Narodów Zjednoczonych i naruszeniem integralności terytorialnej tego kraju; jakikolwiek pokój kończący ten konflikt musi opierać się na poszanowaniu Karty NZ i prawa międzynarodowego" - oświadczył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w Phnom Phem podczas konferencji prasowej. "Bardzo ważne jest tworzenie warunków do stopniowego przywracania dialogu, który w przyszłości doprowadzi do zapanowania pokoju" - dodał.

12:48

"Politycznie i psychologicznie Rosja nie dojrzała jeszcze do prawdziwych negocjacji i wycofania wojsk. Ale tak się stanie, od razu po wyzwoleniu Doniecka czy Ługańska" - napisał na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Donieck i Ługańsk znajdują się od 2014 roku pod kontrolą Kremla i sterowanych przez niego prorosyjskich separatystów.

12:17

Ponad 1260 dzieci zostało poszkodowanych na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji - przekazała w komunikacie ukraińska Prokuratura Generalna. W ciągu ostatniej doby liczba ofiar nie uległa zmianie i wynosi 430. Wzrosła natomiast liczba dzieci, które odniosły obrażenia - jest ich już co najmniej 830.

12:02

Należy się z tego cieszyć - mówił w Polsat News wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, odnosząc się do odzyskania Chersonia przez Ukrainę. Jest to możliwe także poprzez wymierne wsparcie, które płynie z Polski, z Zachodu, z innych krajów świata demokratycznego - dodał.



11:23

Chersoń świętuje od trzech dni; chociaż w mieście nie ma łączności i prądu, na głównym placu miasta wciąż trwała dyskoteka - podał portal Hromadske. Na ulicach wciąż widać wiele flag narodowych i witanych łzami i uściskami żołnierzy ukraińskich.

10:47

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o uderzeniu na budynek w obwodzie chersońskim, gdzie znajdowało się 500 rosyjskich wojskowych. "W rezultacie dwie ciężarówki martwych najeźdźców zostały przewiezione do Tawrijska. 56 ciężko rannych przewieziono do najbliższego szpitala, z czego 16 kolejnych wkrótce zmarło" - napisano w raporcie.

10:29

Po kapitulacji Chersoniu władze rosyjskie wyznaczyły miasto Heniczesk na stolicę administracyjną okupowanej części obwodu chersońskiego - informuje NEXTA.

10:15

Po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą do Gruzji wjechało 700 tys. obywateli Rosji, wielu pojechało następnie do Armenii, Turcji i innych krajów - powiedziała prezydent Salome Zurabiszwili. Obecnie w Gruzji jest 100 tys. Rosjan.

09:43

Rosyjskie ministerstwo edukacji przygotowuje powrót do szkół szkolenia wojskowego, co jest odpowiedzią na niską jakość obecnych poborowych, którzy mają niewielkie umiejętności i niskie morale - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Ma być to powrót do zakończonego w 1993 roku programu z czasów sowieckich, który obejmował przygotowanie na wypadek ataku chemicznego lub nuklearnego, udzielanie pierwszej pomocy oraz obsługę i strzelanie z karabinów Kałasznikowa.

09:18

Ukrzaliznycia, czyli państwowe przedsiębiorstwo kolejowe w Ukrainie zapowiedziało, że wznowi połączenia kolejowe do Chersonia. W piątek Ukraińcy wyzwolili miasto spod rosyjskiej okupacji. "Długi dzień. Ale musieliśmy dostać się do Chersonia. Ocenić szkody, skoordynować działania z Siłami Zbrojnymi i władzami, zorganizować zespół do jak najszybszego powrotu pociągów do Chersonia" - czytamy we wpisie szefa Ukrzaliznycji na Telegramie.

09:08

Potępiamy łamiącą prawo międzynarodowe rosyjską inwazję i zwiększymy pomoc humanitarną dla Ukrainy - zapowiedział prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol w Phnom Penh podczas Szczytu Azji Wschodniej. Według oficjalnego stanowiska rządu południowokoreańskiego państwo nie wspiera Ukrainy dostawami śmiercionośnej broni.

08:34

"W okupowanym Mariupolu wojska rosyjskie nadal burzą zniszczone domy, aby zatrzeć ślady zbrodni" - czytamy na koncie tamtejszej Rady Miasta na Telegramie. "Okupanci nadal niszczą domy. (...) W ten sposób raszyści niszczą ślady swoich zbrodni. A wraz z nimi nasze mieszkania, wspomnienia, przeszłe życie... Oczywiście można rozebrać wszystko do fundamentów, ale nie można wymazać naszej pamięci" - piszą władze.

08:30

Alarm lotniczy w całej Ukrainie. Władze apelują do mieszkańców by udali się do schronów. Niezależne białoruskie media donoszą, że z lotnisk na terenie tego kraju wystartowały rosyjskie samoloty bojowe.

08:13

Fotograf Vladyslav Musiienko uwiecznił na zdjęciach murale wykonane przez brytyjskiego artystę Banksy'ego na elewacji zniszczonego budynku w miejscowości Borodzianka koło Kijowa.

07:44

"HIMARS-y wkrótce będą wystrzeliwane z Chersonia. Podejścia na Krym są w zasięgu ręki. To osłabi rosyjską obronę, podczas gdy ‘lewe skrzydło’ kontrofensywy zajmie Mariupol i Melitopol do stycznia. Następnie rozpocznie się decydująca faza kampanii - wyzwolenie Krymu" - napisał na Twitterze były dowódca sił lądowych USA w Europie, emerytowany generał broni Ben Hodges.

07:27

W internecie pojawiło się nagranie zniszczonego Mostu Antonowskiego. Kilka dni temu wojska rosyjskie wysadziły go podczas odwrotu z prawego (zachodniego) brzegu Dniepru.

07:20

W obwodzie donieckim trwają niezwykle brutalne walki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie bezskutecznie usiłują przełamać tam ukraińskie linie obrony. Z raportu w portalu Ukrainska Prawda wynika, że w ciągu ostatniej doby agresorzy stracili ponad 800 żołnierzy, 24 czołgi, 34 transportery opancerzone i 20 ciężarówek.

07:10

"W obwodzie brzeskim na Białorusi, szczególnie w miejscach, gdzie rozmieszczane są przybywające oddziały sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej rośnie znacznie napięcie społeczne. Miejscowe szpitale są przeciążone z powodu pracy dla wojskowych rosyjskich, którzy masowo chorują w wyniku niezadowalających warunków bytowych w miasteczkach namiotowych. Lekarze muszą odmawiać usług obywatelom Białorusi" - informuje w porannym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obwód brzeski sąsiaduje z Polską.

07:00

Rosyjskie siły zrabowały ok. 15 tys. obrazów z obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - informuje portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych armii ukraińskiej. Skradzione dzieła sztuki przywieziono czterema ciężarówkami do Symferopola na anektowanym przez Rosję Krymie.

06:57

W sobotę późnym wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że armia ukraińska wyzwoliła spod rosyjskiej okupacji już ponad 60 miejscowości w obwodzie chersońskim na południu kraju.

06:55