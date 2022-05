Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 25 650 żołnierzy, z czego 150 w ciągu ostatniej doby - poinformował w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Sztab ostrzegł także, że "utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych na całym terytorium Ukrainy". Pod ciągłym ostrzałem są zakłady Azowstal w Mariupolu. Rosjanie chcą je zdobyć za wszelką cenę – oceniają eksperci. Najważniejsze informacje z 75. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 09.05.2022.

Rosyjska rakieta uderzyła we wsi Nowa Dofinowka 8 maja / Mykola Kalyeniak / PAP

Rosja obchodzi dzień zwycięstwa ZSRR nad Niemcami. Władimir Putin oskarżył Zachód o sprowokowanie wojny. "Zagrożenie rosło z każdą chwilą" - mówił. "Daliśmy wyprzedzający odpór agresji" - dodawał podczas przemówienia na Placu Czerwonym. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rosjanie zorganizowali swoje obchody Dnia Zwycięstwa na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Część osób zmuszono, by uczestniczyły w tych uroczystościach. Rosyjskie media nagrywały podczas obchodów propagandowe materiały. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Wbrew początkowym twierdzeniom Rosji o precyzyjnych uderzeniach, jej zapasy precyzyjnej broni zostały szybko uszczuplone i inwazja na Ukrainę ujawniła niezdolność Rosji do prowadzenia tego typu uderzeń - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował wystąpienie z okazji Dnia Zwycięstwa nad Nazizmem. "Wkrótce na Ukrainie będą dwa Dni Zwycięstwa, a ktoś nie będzie miał nawet jednego" - oświadczył. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Odessa - ważny port Ukrainy nad Morzem Czarnym - oraz obwód odeski zostały dziś ponownie zaatakowane przez wojska rosyjskie. Na region wystrzelono z terytorium anektowanego Krymu pociski manewrujące Oniks - poinformowała rada miejska. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

12:41

Kolejna fala mobilizacji na Ukrainie zależeć będzie m.in. od tego, czy Zachód będzie gotowy do zaostrzenia sankcji wobec Rosji, nałożenia na nią embarga energetycznego i stworzenia prawdziwej koalicji antyputinowskiej - powiedział w rozmowie z dwutygodnikiem "Forbes" ukraiński ekspert ds. wojskowości Walentin Badrak.



Na ogłoszenie na Ukrainie kolejnej fali mobilizacji mogłyby również wpłynąć decyzje podejmowane na Kremlu, dotyczące mobilizacji w Rosji. "Znaczenie będzie miało to, jak szybko Rosja jest w stanie się zmobilizować" - ocenił ekspert.

12:36

12:32

Widzimy naszą przyszłość jako członkowie europejskiej rodziny - podkreślał mer Kijowa Witalij Kliczko zwracając się w poniedziałek do uczestników Samorządowego Okrągłego Stołu, który zebrał się we Wrocławiu. Tak samo jak Polska. Jesteście dla nas dobrym przykładem - dodał.



W poniedziałek we wrocławskiej Hali Stulecia trwa Samorządowy Okrągły Stół, w którym uczestniczą samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rządu oraz osoby ze świata biznesu i nauki. Celem wydarzenia jest wypracowanie rekomendacji dla strony rządzącej związanych z funkcjonowaniem polskich miast po przyjęciu ponad trzech milionów obywateli z Ukrainy. Specjalne wideo w związku z wydarzeniem przygotował dla uczestników obrad mer Kijowa, Witalij Kliczko.

12:29

Parada z okazji obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa odbyła się także w okupowanym Mariupolu. Przy trasie przemarszu byli wyłącznie uzbrojeni rosyjscy żołnierze.



12:27

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, przekazał, że jedynym powodem inwazji Rosji na Ukrainę są "imperialne ambicje Rosji". Skomentował w ten sposób słowa Władimira Putina, który twierdził, że Rosja podjęła atak "uprzedzający".



"Powtarzamy raz jeszcze. Kraje NATO nie zamierzały napadać na Rosję. Ukraina nie planowała ataku na Krym. Wojskowi rosyjscy giną nie w obronie swojego kraju, a próbując okupować inny kraj. Ta wojna nie miała żadnych powodów racjonalnych, oprócz chorobliwych ambicji imperialnych Rosji" - napisał Podolak na Twitterze.



12:25

Siergiej Andriejew - ambasador Rosji w Polsce - został oblany czerwoną farbą przed Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Pojawił się tam, by złożyć kwiaty z okazji obchodzonego przez Rosję 9 maja Dnia Zwycięstwa.

12:04

Aleksander Subbotin, miliarder i były menadżer koncernu Łukoil zmarł w tajemniczych okolicznościach podczas sesji u szamana. Subbotin poddał się sesji, która miała wyleczyć go z kaca i alkoholizmu. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

11:45

Jak mówił w ukraińskiej telewizji ługański gubernator, Rosjanie zbudowali most pontonowy na rzece Siewierskij Doniec i przerzucili przez niego sprzęt wojskowy oraz część oddziałów. Od razu zareagowali Ukraińcy.

"Na tę chwilę, ta przeprawa jest już zniszczona. Teraz trwają walki z tymi niewielkimi siłami, które Rosjanom udało się przerzucić na nasz brzeg. Liczę na to, że do końca dnia wszystkich ich znajdziemy i zlikwidujemy" - mówił Sierhij Gajdaj.

11:42

Rosjanie próbują odciąć obwód ługański od Ukrainy, biorąc pod kontrolę strategiczną trasę z Łysyczańska do Bachmutu, zwaną "drogą życia" - informuje szef miejscowej administracji Sierhij Gajdaj.

Najbardziej zacięte trwają teraz w okolicach Rubiżnego i Biełohorywki.

11:38

Odessa - ważny port Ukrainy nad Morzem Czarnym - oraz obwód odeski zostały dziś ponownie zaatakowane przez wojska rosyjskie. Na region wystrzelono z terytorium anektowanego Krymu pociski manewrujące Oniks - poinformowała rada miejska.

Zniszczenia po rosyjskim ataku lotniczym w Odessie 8 maja / Alena Solomonova / PAP/EPA

11:30

Podczas ostatniej ewakuacji z zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy rosyjscy okupanci rozdzielili matkę i jej czteroletnią córeczkę Alisę. Taką informację przekazał na Telegramie pułk Azow - ukraińska formacja broniąca Mariupola.



"Prosimy wspólnotę międzynarodową o interwencję i zwrócenie dziecka matce" - zaapelowali ukraińscy wojskowi.

11:23

Zginął legendarny ukraiński pilot, pułkownik Ihor Bedzaj. To on ratował ukraińskie samoloty na Krymie w 2014 roku.

Zginął podczas wykonywania misji bojowej jako członek załogi śmigłowca morskiego Mil Mi-14. Bedzaj był w helikopterze, kiedy został trafiony przez rosyjską rakietę.

11:10

Gdy w Moskwie odbywała się parada z okazji Dnia Zwycięstwa, w Kijowie słychać było syreny alarmowe - poinformował w poniedziałek serwis internetowy stacji telewizyjnej Sky News, powołując się na informacje ukraińskiego wojska.

W tym samym czasie żołnierze ukraińscy poinformowali o czterech pociskach precyzyjnych typu "Onyx" wystrzelonych z Krymu, które uderzyły w port w Odessie. Nie podano na razie żadnych informacji o stratach.

10:58

Jak ocenił premier Ukrainy Denys Szmyhal, przez blokowanie ukraińskiego handlu władze na Kremlu chcą także wywołać jeszcze większą falę uchodźców i kryzys imigracyjny w Unii Europejskiej. "Rosja miała nadzieję, że taki kryzys przytłoczy i wstrząśnie Europą. Ale Europa, zwłaszcza Polska, zniosła i przyjęła z wielką godnością wszystkich naszych migrantów" - podkreślił Szmyhal.

10:50

Blokada ukraińskich portów przez Rosję to świadome działanie, mające wywołać kryzys żywnościowy na świecie i uchodźczy w Europie - ocenił premier Ukrainy Denys Szmyhal.



Szmyhal ocenił, że Ukraina nie jest obecnie w stanie wyeksportować 90 proc. swoich produktów rolnych.

10:31

Rosyjskie pociski zniszczyły też cmentarz żydowski w Głuchowie w obwodzie sumskim na północy Ukrainy.

10:25

"Od początku wojny w Ukrainie zginęło 226 dzieci, a ponad 415 zostało rannych" - informuje Suspilne News, powołując się na Prokuraturę Generalną.



10:18

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 25 650 żołnierzy, z czego 150 w ciągu ostatniej doby - poinformował w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



W ciągu minionej doby siły rosyjskie straciły też 2 helikoptery, 15 czołgów, 23 pojazdy opancerzone, 4 systemy artyleryjskie i jeden przeciwlotniczy oraz 17 dronów - wyliczono w zamieszczonym na Facebooku komunikacie.

10:15

Hakerzy utożsamiający się z kolektywem Anonymous zapowiadali, że 9 maja będą bronić cyberfrontu. Według aktywisów to dla Rosji nie dzień zwycięstwa, a dzień wstydu. Są już pierwsze informacje m.in. o atakach na systemy telewizyjne. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

10:11

Pracami nad planem odbudowy Charkowa kieruje brytyjski architekt Norman Foster. "To szansa uczynienia go jeszcze pełniejszym życia i bardziej pionierskim w wyznaczaniu trendów, technologii i przemysłu - wszystkich rzeczach, które czynią miasta wielkimi" - powiedział, cytowany przez VOA.

Brytyjczyk mierzy się jednak z krytyką. W kwietniu kijowski architekt Sława Balbek stwierdził, że plan odbudowy jest przedwczesny, a skupienie się na nim doprowadzi do zaniedbania innych zniszczonych wojną miejscowości. Jak dodał, dopiero po zakończeniu rosyjskich bombardowań będzie można właściwie ocenić skalę zniszczeń i oszacować zakres prac.

10:03

Ponad 10 instytucji działających w ramach ONZ współpracuje przy tworzeniu planów odbudowy ze zniszczeń drugiego największego miasta Ukrainy - podała w niedzielę na swoim portalu rozgłośnia Głos Ameryki (VOA).



Odbudowę zdewastowanego przez rosyjskie wojska miasta ma nadzorować oenzetowska grupa zadaniowa koordynowana w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej. Instytucję tę powołano w 1947 roku do odbudowy Europy po II wojnie światowej.

09:50

Śledzimy paradę zwycięstwa na Placu Czerwonym. ZOBACZ RELACJĘ>>>

09:30

Doradca burmistrza Mariupola Petro Andryushchenko powiedział, że rosyjscy okupanci rozpoczęli szturm na fabrykę Azowstal po tym, jak konwój ONZ opuścił obwód doniecki - pisze Ukraińska Prawda.

09:22

W miejscowości Szypyliwka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy rosyjskie wojska ostrzelały piwnicę, gdzie ukrywało się 11 cywilów; ich los jest nieznany - poinformował w poniedziałek na Telegramie szef regionalnych ługańskich władz Serhij Hajdaj. Do wpisu dołączył zdjęcia zniszczeń.



Telegram

09:10

Zlokalizowaliśmy szereg firm w Europie i w samej Rosji, które starają się pomagać niejako rosyjskiemu reżimowi. Część z nich lobbuje na rzecz odpowiednich rozwiązań korzystnych dla Rosji - mówił wiceminister spraw zagranicznych w Porannej rozmowie w RMF FM . Uważamy, że tego typu firmy również powinny być objęte sankcjami. Trwa dyskusja w UE, czy wszystkie, w jakiej kolejności. My uważamy, że trzeba iść jak najdalej - zaznaczył.

09:02

Rosyjski ostrzał zrujnował skit (pustelnię) Ławry Świętogórskiej, monastyru prawosławnego w obwodzie donieckim, należącego do Patriarchatu Moskiewskiego - poinformowało ukraińskie rządowe centrum komunikacji strategicznej i bezpieczeństwa informacyjnego.



O zniszczeniu pustelni należącej do ławry centrum poinformowało na Facebooku w niedzielę wieczorem. Z opublikowanych zdjęć i nagrań wynika, że budowla została całkowicie zrujnowana.

08:55

Cytat Wkrótce na Ukrainie będą dwa Dni Zwycięstwa. A ktoś nie będzie miał nawet jednego. powiedział prezydent Ukrainy w wystąpieniu z okazji Dnia Zwycięstwa nad nazizmem w II wojnie światowej.

Oświadczenie Zełenskiego nagrane w centrum Kijowa opublikowane zostało w poniedziałek w mediach społecznościowych.

08:52

Nie pozwolimy nikomu anektować naszego zwycięstwa - powiedział Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w wystąpieniu z okazji Dnia Zwycięstwa nad nazizmem w II wojnie światowej. "Walczymy o wolność naszych dzieci i dlatego zwyciężymy" - oświadczył Zełenski.

08:50

Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny rozważyć przejęcie zamrożonych rosyjskich rezerw walutowych, aby pokryć koszty odbudowy Ukrainy po wojnie z Rosją - zadeklarował w poniedziałek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, cytowany przez Financial Times.



"Popieram takie rozwiązanie, ponieważ uważam, że jest to logiczny krok. Mamy te pieniądze (z rosyjskich aktywów walutowych - PAP) w kieszeniach, a zatem niech ktoś mi wytłumaczy, dlaczego można było tak zrobić z pieniędzmi afgańskimi, a nie można z rosyjskimi" - powiedział Borrell.



08:42

08:26

W okolicach Zaporoża okupanci strzelali do swoich samochodów, żeby nie iść na front - pisze Ukraińska Prawda.

08:15

Rosyjski reżim w swojej retoryce, agresji i zbrodniach wojennych nie różni się od nazistowskiego - stwierdziła w niedzielę w Waszyngtonie ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Oksana Markarowa, składając wieniec pod Pomnikiem Drugiej Wojny Światowej.

08:06

"W obwodzie ługańskim Rosjanie otworzyli ogień do 11 osób, które ukrywały się w piwnicy. Nie ma z nimi kontaktu" - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Sierhij Hajdaj.

08:01

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły najnowszą wersję rosyjskiego czołgu bojowego T-90.



07:46

Rosyjskie zgrupowanie wojskowe na Morzu Czarnym obejmuje co najmniej sześć okrętów i dwie łodzie podwodne; jednostki te, wyposażone w ponad 50 pocisków manewrujących, są gotowe do przeprowadzania ostrzałów rakietowych - zaalarmowało w nocy z niedzieli na poniedziałek na Facebooku ukraińskie Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych "Południe".

07:35

Patron - pies, który razem z pirotechnikami z Czernihowa oczyszcza teren z pozostawionych przez Rosjan ładunków wybuchowych, został doceniony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W Pałacu Maryńskim w Kijowie czworonożny saper i jego opiekun zostali nagrodzeni medalem za ofiarną służbę. CZYTAJ WIĘCEJ>>>



Instagram Post

07:28

W rejonie Iziumu (obwód charkowski) wojska rosyjskie przygotowują się do dalszej ofensywy na kierunkach: Sułyhiwka-Nowa Dmytriwka i Sułyhiwka-Kurulka - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Opisując sytuację w obwodzie donieckim, sztab podał, że wojska rosyjskie przy wsparciu lotnictwa i artylerii koncentrują wysiłki na przejęciu kontroli nad Rubiżnem i Popasną po to, by prowadzić dalej ofensywę na Słowiańsk, Awdijiwkę, Lisiczańsk i Siwersk.

07:25

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ocenia, że w zachodniej części kraju "wykryte oddziały białoruskie nadal pełnią zadania dotyczące umocnienia bezpieczeństwa ukraińsko-białoruskiej strefy granicznej".

W północno-wschodniej części kraju Rosjanie nie prowadzą aktywnych działań ofensywnych, lecz zajmują się utrzymaniem pozycji, przegrupowaniem oddziałów, uzupełnianiem zapasów amunicji i paliwa.

07:18

W komunikacie, opublikowanym na Facebooku, sztab ostrzegł, że "utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych na całym terytorium Ukrainy".

07:15

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w poniedziałek, że w obwodzie zaporoskim na południu kraju Rosjanie odbierają mieszkańcom dokumenty osobiste, a warunkiem zwrotu jest udział w obchodach Dnia Zwycięstwa, obchodzonego w Rosji 9 maja.



07:12

Jesteśmy gotowi na każdy ruch Putina - zapewnia ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy".



"Relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były bliższe, nigdy nie były mocniejsze i nigdy nie były ze sobą bardziej splecione niż obecnie. I to nie tylko z powodu wojny na Ukrainie" - stwierdził ambasador.

07:05

Fontanny, kolumny, ogród i amfiteatr - Euromaidan publikuje wizualizację, jak może wyglądać Teatr Dramatyczny w Mariupolu po odbudowie. To pomysł projektanta Iwana Ohijenki.



06:58

Brytyjski rząd ogłosił w niedzielę wieczorem, że w ramach trzeciego pakietu sankcji handlowych podniesie cła na szereg produktów importowanych z Rosji i Białorusi, w tym platynę i pallad, do 35 proc.

Wśród towarów, które objęto zakazem eksportu do Rosji, znalazły się chemikalia, tworzywa sztuczne, guma i maszyny. Wartość tego eksportu wynosiła 250 mln funtów rocznie, co stanowiło ok. 10 proc. brytyjskiego eksportu do Rosji w 2021 r.

06:50

Na zaktualizowanej liście objętych kanadyjskimi sankcjami znaleźli się rosyjscy i czeczeńscy wojskowi, ale także pracownicy rosyjskich mediów. Na liście są też m.in. mająca stopień generała, choć bez doświadczenia wojskowego Maria Kitajewa, 36-letnia była współpracownica ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu oraz Rossijana Markowskaja, rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa obrony. Sankcjami objęto też już niektórych podejrzewanych o udział w masakrze w Buczy, m.in. Azatbeka Omurbekowa, nazywanego "rzeźnikiem z Buczy", a także kadyrowca Alibek Delimchanow.



Kanadyjskie sankcje objęły Rosgwardię, czyli Federalną Służbę Wojsk Gwardii Narodowej Rosji, stocznię Zelenodolsk, rosyjski holding wojskowy Military Industrial Company, producenta śmigłowców UEC Klimow, i zakłady produkujące ciężarówki Kamaz.

06:42

Czterogwiazdkowy kompleks hotelowy na wybrzeżu Morza Czarnego został zniszczony w wyniku rosyjskiego ostrzału w Odessie. Kanał Nexta publikuje film, na którym widać pozostałości z Grand Pettine.

06:35

Od 11 do 14 milionów euro wydadzą w tym roku Włochy na utrzymanie przejętych willi i jachtów rosyjskich oligarchów - piszą włoskie media. Rząd jednak przygotował dekret, który zakłada, że państwo będzie mogło sprzedać przejęte dobra.

06:29

To 75. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie Rosja obchodzi dzień zwycięstwa ZSRR nad Niemcami. W Moskwie na Placu Czerwonym odbędą się obchody, w tym parada wojskowa, która będzie okazją dla Rosji do demonstracji siły.



Spekuluje się, że Putin może ogłosić powszechną mobilizację, by nasilić ofensywę na Ukrainę. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

06:22

8 maja w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim zginęło czterech cywilów, a ośmiu zostało rannych - przekazała agencja Euromaidan.

06:15

"Rosja ściąga rakiety przeciwlotnicze na północ Krymu" - pisze Ukrinform, powołując się na doniesienia medialne.

06:09

Osnat Lubran koordynatorka ds. działąń humanitarnych z ramienia ONZ, poinformowała o 174 osobach uratowanych z "piekła Mariupola".

05:59

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy wpłynęło już łącznie ok. 32 tys. zapytań ws. poszukiwania rosyjskich żołnierzy. W większości od ich krewnych - pisze agencja Ukrinform, powołując się na doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wiktora Andrusiwa.

05:54

Premier Kanady Justin Trudeau poinformował w niedzielę podczas wizyty w Kijowie, że Kanada planuje kolejne sankcje wobec 40 osób. Kanadyjskie sankcje oznaczają m.in. zamrożenie ewentualnych aktywów w Kanadzie i zakaz prowadzenia jakichkolwiek transakcji z Kanadyjczykami, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

05:36

Ostatni cywile uratowani z zakładów Azowstal są już w bezpiecznym miejscu w Ukrainie. 200-kilometrowa droga zajęła im dwa dni.

05:31

19 osób i pięć rosyjskich firm i instytucji zostało w niedzielę dopisanych do kanadyjskiej listy sankcji. Wśród objętych restrykcjami jest m.in. Rosgwardia, jedna ze służb bezpieczeństwa wewnętrznego Rosji.

05:27

Na mapie widać aktualny układ frontów. "Siły rosyjskie nie dokonały żadnych znaczących postępów na żadnej osi natarcia w dniu 8 maja." - czytamy w opisie.

05:20

Rosja zapomniała o wszystkim, co było ważne dla zwycięzców II wojny światowej - powiedział w niedzielę wieczorem, w nagraniu wideo, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nawiązując do rosyjskich "ciężkich bombardowań" w kilku rejonach Ukrainy, w tym ataku szkołę na wschodzie kraju, gdzie zginęło 60 osób, Zełenski powiedział: "Jakby dzisiaj nie był 8 maja, jakby jutro nie był 9 maja" (...) kiedy kluczowym słowem powinien być pokój dla wszystkich normalnych ludzi".



"Ukraina i wolny świat to zapamiętają" - dodał Zełenski. Jego zdaniem Ukraina "pokazała, że jest częścią wolnego świata i zjednoczonej Europy".

05:12

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres jest "przerażony" zbombardowaniem szkoły na wschodzie Ukrainy, w wyniku którego według władz w Kijowie zginęło 60 osób - powiedział w niedzielę jego rzecznik, Stephane Dujarric.



Sekretarz generalny ONZ, jak przekazał Dujarric, jest zdania, że atak ten "był kolejnym przypomnieniem, iż w tej wojnie, podobnie jak w wielu konfliktach, to cywile płacą najwyższą cenę".

05:10

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę wieczorem, że około 60 osób, które ukryły się w szkole we wsi Biłohoriwka na wschodzie kraju, zginęło w sobotę w wyniku rosyjskiego bombardowania.

05:03